История отношений России и КНДР

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в ближайшие дни

ТАСС-ДОСЬЕ. В ближайшие дни состоится встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом 11 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Государственное радио КНДР "Голос Кореи" передало, что Ким Чен Ын 10 сентября покинул Пхеньян на спецпоезде и направился в Россию. Это второй визит Ким Чен Ына в Россию. ТАСС подготовил материал об истории отношений РФ и КНДР.

Отношения с СССР

После окончания Второй мировой войны Корейский полуостров, с 1910 года находившийся во владении Японии, был разделен на зоны влияния СССР и США. На территории к северу от 38-й параллели в сентябре 1948 года было сформировано просоветское коммунистическое правительство и образована Корейская Народно-Демократическая Республика. В ходе Корейской войны 1950-1953 годов Советский Союз активно поддерживал КНДР. В 1961 году между СССР и КНДР был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (предусматривал военную поддержку КНДР в случае ее конфликта с третьими странами). В период советско-китайского раскола в 1950-1960-х. годах КНДР занимала нейтральную позицию, поддерживая дружественные отношения как с СССР, так и с КНР.

Лидер КНДР Ким Ир Сен (1948-1994) неоднократно приезжал в СССР: в 1949 и 1950 годах он встречался с Иосифом Сталиным, в 1961 году - с Никитой Хрущевым, в 1966 году - с Леонидом Брежневым, в 1984 году - с Константином Черненко, в 1986 году - с Михаилом Горбачевым.

Отношения с Россией, визиты первых лиц

После распада СССР контакты были практически прерваны. В декабре 1996 году внешнеполитические ведомства двух стран обменялись нотами, в которых констатировалось, что Договор 1961 года "потерял свое значение" и "фактически не выполняется". Новый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве был подписан в Пхеньяне 9 февраля 2000 года (не содержит положения о военной помощи).

В июле того же года Пхеньян посетил Владимир Путин (первый визит главы российского государства в КНДР). По итогам его переговоров с руководителем КНДР Ким Чен Иром (1994-2011) были достигнуты договоренности об активизации политических контактов и выработке мер по восстановлению экономического сотрудничества. Россия подтвердила согласие с идеями объединения Корейского полуострова, сформулированными лидерами двух корейских государств на встрече в 2000 году, - объединение мирным путем, без вмешательства и на основе единства корейской нации.

Ким Чен Ир нанес ответный визит в 2001 году. С 26 июля по 18 августа он совершил на поезде путешествие из Пхеньяна в Москву, кроме Москвы посетил Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 4 августа на встрече с Владимиром Путиным была подписана Московская декларация, в которой стороны подтвердили намерение содействовать сохранению стабильности и укреплять двусторонние отношения, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Второй раз Ким Чен Ир приезжал в Россию в августе 2002 года — это была четырехдневная ознакомительная поездка по Дальнему Востоку с целью изучения экономической политики региона. Во Владивостоке он вновь встретился с Владимиром Путиным.

Третий визит Ким Чен Ира в Россию состоялся в 2011 году, в его ходе 24 августа в военном гарнизоне "Сосновый бор" недалеко от Улан-Удэ состоялись его переговоры с президентом РФ Дмитрием Медведевым. Руководители двух стран обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономического, проблему долга КНДР, а также перспективы реализации совместных проектов России, КНДР и Южной Кореи.

В 2019 году Россию впервые посетил Ким Чен Ын, возглавляющий страну с 2012 года. 25 апреля во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда лидеры двух стран около двух часов беседовали с глазу на глаз. По словам президента РФ, в разговоре были затронуты вопросы ядерного разоружения и ситуации на Корейском полуострове. Затем переговоры продолжились с участием делегаций, их основной темой стало развитие двусторонних отношений. В конце встречи руководители двух стран обменялись подарками. Ким Чен Ын преподнес Владимиру Путину корейский меч, "олицетворяющий силу и душу" корейского народа, пожелав России процветания. Владимир Путин подарил лидеру КНДР шашку и дорожный набора стаканов с подстаканниками.

После начала специальной военной операции РФ на Украине КНДР оказалась в числе немногих государств, открыто поддерживающих политику Москвы. В частности, она голосовала против резолюций ООН, направленных на осуждение действий России на Украине, и поддержали результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к РФ.

Договорно-правовая база экономических отношений

Начало развитию торгово-экономического взаимодействия двух стран положил Договор об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР, подписанный 17 марта 1949 года. Он предусматривал, в частности, установление режима наибольшего благоприятствования для взаимной торговли. Документ был рассчитан на 10 лет, в 1960 году его заменил Договор о торговле и мореплавании. В 1990 году товарооборот между странами составлял $2,2 млрд - более 50% объема всей внешней торговли КНДР. С распадом СССР прежние экономические связи двух стран оказались разорванными, а сотрудничество стало базироваться на новых рыночных принципах. Развитию отношений препятствовала сложная экономическая ситуация в обеих государствах. В результате к 1996 году товарооборот снизился до $90 млн.

В конце 1990-х - начале 2000-х годах был подписан ряд документов, ставших правовой базой взаимной торговли и взаимодействия. В их числе соглашения о сотрудничестве в лесной отрасли (1996), о поощрении и взаимной защите капиталовложений (1996), об избежании двойного налогообложения (1997), об экономическом и техническом сотрудничестве (1997) и о временной трудовой деятельности граждан (2007). Затем последовали соглашения о таможенном сотрудничестве (2012), об использовании российского рубля во взаимных расчетах (2012), о сотрудничестве в области электроэнергетики (2015). В 2012 году была урегулирована проблема корейского долга в $11 млрд по кредитам, выданным СССР: 90% этой суммы было списано, оставшийся $1 млдр КНДР должна погасить в течении 20 лет (соглашение вступило в силу в мае 2014 года). Таким образом, было устранено одно из главных препятствий для расширения торгово-экономических отношений двух стран.

С 2014 года активизировалась работа Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК; создана в 1991 году, первое заседание в 1996 году; последнее - 23 июня 2022 года в формате видеоконференции). В феврале 2015 года был создан Деловой совет Россия-КНДР.

Экономические отношения, влияние санкций

Санкции ООН, введенные в отношении КНДР в связи с проведением ею ядерных испытаний в 2006-2017 годах, запретили покупку 90% ее экспортной номенклатуры и фактически ограничили любые экономические контакты со страной. Санкции не распространяются лишь на сделки, которые "осуществляются исключительно для целей обеспечения средств к существованию и не связаны с получением доходов для программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам". В связи с этим, а затем из-за начавшейся пандемии COVID-19 произошло значительное сокращение объемов торговли между РФ и КНДР, были свернуты важные для двух стран проекты. Так, с 2015 по 2020 год, по данным ФТС РФ (более поздние сведения не публиковались), двусторонний товарооборот упал в два раза - с $84,3 млн до $42,7 млн, экспорт России в КНДР сократился с $7,3 млн до $41,95 млн, российский импорт из КНДР - с $6 млн до $0,7 млн. Доля КНДР во внешнеторговом обороте России в 2020 году составила 0,0075% (139 место). Россия экспортировала в КНДР в основном продовольственные товары, сельхозсырье и минеральные продукты, все эти товары проходили по категории "обеспечивающих средств к существованию". К основным статьям импорта из республики относилась продукция химической промышленности, машины и оборудование, металлы и текстиль. В связи с санкциями Россия репатриировала рабочих КНДР, трудящихся на ее территории (на конец 2017 года в РФ находилось 34 тыс. человек, в 2020 году - не более тысячи).

Важным двусторонним проектом стала реконструкция в 2008-2014 годах железнодорожного участка длиной 54 км от российской станции Хасан к порту Раджин в КНДР, а также 3-го причала этого порта. Работы выполнило СП "Расонконтранс" (70% - ОАО "Российские железные дороги" и 30% - порта Раджин), суммарный объем инвестиций составил 10,6 млрд рублей. Пропускная способность железнодорожного пути и терминала в порту рассчитаны на 5 млн тонн грузов в год. С 2013 года этот проект продвигался в качестве трехстороннего между Южной Кореей, КНДР и Россией.

До 2016 года Россия осуществила через Раджин несколько поставок угля в Южную Корею (затем Сеул вышел из проекта и ввел в отношении Пхеньяна односторонние санкции). Наибольший объем пропуска грузов по этому отрезку пришелся на 2017 год, когда из России было экспортировано порядка 2 млн тонн угля в порт Раджин с последующей продажей его Китаю. В 2020 году из-за пандемии железнодорожное сообщение между РФ и КНДР было прервано. Летом 2023 года глава Минприроды России, глава российской части межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов заявил о заинтересованности России в перевозках через Раджин не только угля, но и других грузов, и предложил Пхеньяну "реанимировать" проект "Хасан - Раджин".

Среди других обсуждаемых проектов - строительство автомобильного моста через реку Туманная на границе России и КНДР и создание площадки электронной торговли koryo2b.ru.

Россия оказывает КНДР гуманитарное содействие. По линии международных организаций из нашей страны в КНДР ежегодно поставлялась пшеница, витаминизированная пшеничная мука, комплекты медицинского оборудования и лекарства. С 2010 года Россия перевела на финансирование продовольственной программы ООН в КНДР более $30 млн. Также в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в стране Россия регулярно на безвозмездной основе осуществляла прямые поставки пшеницы.