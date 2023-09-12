Иностранные агенты в российском законодательстве. История статуса и его применение

Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что все время просит правоохранительные органы вносить предложения по совершенствованию процедуры об иноагентах

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что все время просит правоохранительные органы вносить предложения по совершенствованию процедуры об иноагентах. Также он отметил, что есть прецеденты выхода из этого статуса по решению суда.

ТАСС подготовил материал о статусе иноагента в российском законодательстве.

История статуса иноагента

Иностранный агент - это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства. Законодательства многих стран налагают ограничения на деятельность иностранных агентов: СМИ, некоммерческих организаций (НКО), физических лиц.

Наиболее разработанное законодательство в этой сфере действует в США, где подобная деятельность регулируется Законом о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Документ был принят в 1938 году в ответ на пропаганду, которую вела Германия в преддверии Второй мировой войны. После нескольких изменений (наиболее существенные были внесены в 1966, 1995 и 2007 годах) документ стал инструментом борьбы с лоббированием иностранных политических интересов. Согласно закону FARA, лицам (юридическим и физическим, в том числе гражданам США) не запрещается представлять интересы зарубежных правительств, партий, организаций, компаний или частных лиц, но они обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов в Министерстве юстиции США. Эти требования распространяются на такие сферы, как политическая деятельность, информационные услуги, политическое консультирование, сбор или распределение финансовых средств, представление интересов иностранного заказчика перед любыми ведомствами, госслужащими США или членами Конгресса.

Иностранные агенты в России

По аналогии с США в законодательство России в 2012 году было введено понятие иностранного агента в отношении НКО, занимающихся в РФ политической деятельностью и финансируемых из иностранных источников. Соответствующий законопроект был разработан группой депутатов во главе с Ириной Яровой (фракция "Единая Россия", впоследствии состав инициаторов неоднократно расширялся).

20 июля 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" (документ вступил в силу 20 ноября 2012 года, по истечении 120 дней после его официального опубликования). В документе было прописано, что российская НКО (за исключением политической партии) признается иностранным агентом, если получает денежные средства и (или) имущество от других государств, международных и зарубежных организаций, иностранных граждан, и при этом участвует в политической деятельности на территории РФ, представляя зарубежные интересы. Закон не запрещает работу НКО-иноагентов, но требует от них регистрации в специальном реестре, который ведет Министерство юстиции РФ. Минюст вправе проводить внеплановые проверки организаций со статусом иностранного агента, а также принудительно регистрировать такие НКО. В 2015 году был принят закон о порядке исключения некоммерческих организаций из реестра иностранных агентов. Документом было установлено, что НКО-иноагент может быть исключена из реестра при отсутствии финансирования из зарубежных источников более года, а также если она не вела политическую деятельность в течение трех лет.

25 ноября 2017 года в России был принят закон о СМИ-иноагентах, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America - филиала российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, принятие закона стало "зеркальной реакцией" на действия американской стороны. Закон установил, что средствами массовой информации, выполняющими функции иностранных агентов, в России являются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юрлица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников. С 1 февраля 2019 года СМИ-иноагенты обязали распространять информацию только через учрежденные ими российские юридические лица, также выполняющие функции иностранного агента. Все информационные материалы таких СМИ и их юрлиц должны сопровождаться указанием на то, что они созданы или распространяются иноагентом.

2 декабря 2019 года в законодательство РФ были внесены поправки, которые впервые определили возможность присвоения статуса иноагента физическим и юридическим лицам, если те распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа.

Согласно внесенным 30 декабря 2020 года поправкам, иноагентами стали признаваться незарегистрированные общественные объединения (НОО), занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, а также отдельные физические лица.

Ранее действующие реестры иноагентов

До декабря 2022 года Министерство юстиции РФ вело четыре реестра иностранных агентов: НКО-, СМИ-, НОО-иноагентов и отдельный список физлиц-иноагентов. В реестр СМИ-иноагентов также вносились физические и юридические лица.

Первой НКО, зарегистрированной в качестве иностранного агента, стала 27 июня 2013 года "Евразийская антимонопольная ассоциация" (5 июля 2023 года была исключена из реестра, так как была ликвидирована 27 июня 2023 года). 5 декабря 2017 года в реестр СМИ-иноагентов были включены первые девять организаций (список составлялся по согласованию с МИД России). Первым в реестр НОО-иноагентов 18 августа 2021 года попало общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос". С апреля 2022 года Минюст РФ начал вести отдельный список физлиц-иноагентов, первыми в него 5 апреля 2022 года были внесены журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

Обобщение законодательства по иностранным агентам

С 1 декабря 2022 года вступил в силу федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (был подписан президентом РФ 14 июля 2022 года), который обобщил разрозненные нормы законодательства об иноагентах. Документ определил понятийный аппарат института иностранных агентов, ввел порядок ведения единого реестра иноагентов и их включения в него, а также закрепил элементы статуса иноагента.

Согласно закону, под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах, осуществляющее целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ и т. п. В реестр иноагентов может быть включено российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее без образования юрлица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юрлица, а также физическое лицо независимо от его гражданства или при отсутствии такового. Также предусмотрен порядок ведения реестра физических лиц, аффилированных с иностранными агентами. При этом органы публичной власти РФ, политические партии, госкорпорации и религиозные объединения не могут быть признаны иностранными агентами. Также иноагентами не могут быть признаны объединения работодателей и торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном порядке.

Был уточнен перечень иностранных источников. К ним относятся иностранные государства и их органы публичной власти, международные и иностранные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, а также иностранные источники без образования юрлица. Граждане и юридические лица РФ, которые получают денежные средства от таких лиц и их уполномоченных или выступают посредниками при получении материальной помощи, также могут считаться иностранными источниками.

Кроме того, документом был введен запрет на ведение иноагентами преподавательской, просветительской и воспитательной работы с несовершеннолетними в России. Также им запрещено производить информационную продукцию для детей и подростков. Иноагенты не смогут получать государственную финансовую поддержку и гранты, в том числе от Фонда президентских грантов. Одновременно закон запрещает иноагентам быть инвесторами стратегических предприятий, в том числе компаний по производству вооружения и военной техники, а также работающих в сфере авиации и космонавтики, в области разведки и добычи полезных ископаемых.

Лицо, намеревающееся действовать в качестве иностранного агента, обязано до начала своих действий подать в Министерство юстиции РФ заявление о включении его в реестр. А физическое лицо, не являющееся гражданином РФ, обязано заявить об этом до момента въезда в Россию. Если это сделано не было, то Минюст в случае выявления такого лица принимает решение о включении его в реестр иноагентов.

Единый реестр иноагентов

С декабря 2022 года Минюст России введет единый реестр иностранных агентов в России (вместо прежних четырех). По состоянию на 12 сентября 2023 года он содержит 680 записей об иностранных агентах, внесенных в разные годы. Из них 180 иноагентов впоследствии были исключены из списка. Таким образом, признанными на данный момент остаются 500 иноагентов. Последние записи датируются 8 сентября 2023 года и содержат информацию о шести физических лицах (среди них солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров, журналист Андрей Мальгин, политик Наталья Пелевина и другие).

Исключение из списка Минюста

Основаниями для исключения из реестра иностранных агентов являются прекращение деятельности иноагента (в том числе в связи с ликвидацией), отсутствие финансирования из зарубежных источников более года, если иноагент не вел политическую деятельность в течение трех лет, смерть физического лица. Кроме того, процедура исключения лица из реестра иноагентов может быть инициирована им путем направления заявления в суд.

Большинство иноагентов исключаются из реестра в связи с ликвидацией юридического лица, но есть и исключения. Так, в феврале 2022 года Петербургский городской суд обязал Минюст убрать из списка иноагентов некоммерческую организацию "Гуманитарное действие". Этот случай стал первым исключением организации из соответствующего реестра по решению суда (Минюст исключил его из списка иноагентов в сентябре 2022 года). В июле 2023 года суд впервые снял статус иноагента с физического лица: Советский районный суд Владивостока признал незаконным решение Минюста о внесении в реестр журналиста Даниила Губарева. Данное решение еще не вступило в силу.

В некоторых случаях Минюст исключал фигурантов реестра из-за прекращения иностранного финансирования. Так, в октябре 2022 года статус иноагента был снят с журналистом Виталия Ковина и Владимира Воронова, а в августе 2023 года - с АО "РС-Балт" (юрлицо информационного агентства "Росбалт").

Ответственность за неисполнение закона

Работа иностранных агентов без включения в соответствующие реестры влечет административное наказание. Злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей может повлечь, в свою очередь, уголовную ответственность.

В настоящее время ответственность за неисполнение требований законодательства об иноагентах предусмотрена разными статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ)- для общественных объединений, иностранных СМИ, физических лиц. Штрафные санкции составляют от 2 тыс. до 1 млн рублей, а за нарушение закона о СМИ-иноагентах для юридических лиц могут доходить до 5 млн рублей (ст. 13.15 КоАП РФ). В Уголовном кодексе (УК) РФ максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет и до 6 лет (ст. 330.1 и ст. 239 УК РФ).