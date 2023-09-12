История iPhone

На ежегодной осенней презентации Apple показала iPhone 15

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 сентября 2023 года состоялась осенняя презентация продукции Apple. На ней представили iPhone 15.

ТАСС подготовил материал о семействе iPhone.

Основные сведения

iPhone - семейство смартфонов с сенсорным управлением, которое выпускает Apple. Разработка iPhone началась в 2005 году под руководством главы компании Стива Джобса и дизайнера Джонатана Айва. Аппарат первого поколения был представлен 9 января 2007 года на выставке Macworld в Сан-Франциско, продажи в США начались 29 июня 2007 года.

Появление iPhone оказало сильное влияние на рынок мобильных телефонов, гаджетов и программного обеспечения, фактически приведя к тому, что большинство производителей начали ориентироваться на этот аппарат как образец при создании собственных устройств. Первоначально особенностью iPhone по сравнению с другими смартфонами было наличие большого емкостного сенсорного экрана. Он позволял управлять аппаратом с помощью нажатий пальцами, в то время как конкуренты Apple, как правило, использовали более дешевые резистивные сенсорные экраны меньшей диагонали, которые требовали наличие стилуса. При создании iPhone было решено уменьшить до минимума число кнопок на корпусе аппарата. Также для iPhone была разработана новая операционная система iOS, специально адаптированная для облегчения доступа со смартфона в интернет и магазин приложений App Store (с 2008 года).

Первый iPhone

Первый iPhone обладал экраном диагональю 3,5 дюйма (115 на 61 мм), был оборудован цифровой фотокамерой разрешением в 2 мегапикселя, имел алюминиевый корпус толщиной 11,6 мм с деталями из стекла, стали и черного пластика, поддерживал стандарты передачи данных второго поколения (GSM, EDGE), Wi-Fi, технологию Bluetooth и весил 135 г. Смартфон был выпущен в версиях с 4 и 8 гигабайтами памяти, позднее к ним добавился вариант с 16 гигабайтами. В США цена за устройство составляла от $499 до $599. Всего за год было продано около 5,4 млн устройств.

Последующие поколения

С 2007 года Apple ежегодно выпускает новые iPhone. В 2007-2010 годах их презентации проходили летом. С 2011 года новые устройства, как правило, представляют осенью. В 2008 году были выпущены первые iPhone с поддержкой протоколов связи третьего поколения 3G и функцией записи видео. В 2010 году, начиная с iPhone 4, эти смартфоны начали оснащать фронтальной камерой. В том же году стартовали продажи планшетных компьютеров iPad с той же операционной системой, что и у iPhone (в дальнейшем - iPadOS).

С 2015-2016 годов Apple начала выпускать iPhone в нескольких версиях, отличающихся размерами. Тогда дополнительно к базовым моделям iPhone 6 (c экраном размера 4,7 дюйма) поступили в продажу увеличенный 6 Plus (5,5 дюйма) и уменьшенный iPhone SE (4 дюйма).

Начиная с iPhone 7 устройства лишились 3,5-милимметрового разъема для подключения наушников (вместо него предлагалось пользоваться беспроводными наушниками или наушниками с подключением через разъем Lightning). У версии 7 Plus на тыльной стенке корпуса впервые были размещены сразу две фотокамеры, одна из них - телеобъектив для съемки далеко расположенных объектов.

Выпущенный в 2017 году iPhone X впервые не имел клавиш на передней части корпуса, которую почти целиком занимал экран диагональю 5,8 дюйма - при этом вверху экрана был сделан вырез для фронтальной камеры и сенсоров.

Всего с 2007 года было выпущено 16 поколений iPhone. Предыдущие модели - iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max - были представлены на презентации 7 сентября 2022 года. Они оснащаются процессором A15 Bionic разработки Apple, имеют до 1 терабайта памяти.

Сборка

С 2007 года финальная сборка всех iPhone осуществлялась в КНР. Основным партнером Apple по выпуску смартфонов была тайваньская компания Foxconn, основные производственные мощности которой располагаются в Чжэнчжоу в центральной провинции Хэнань, КНР. При этом отдельные комплектующие для телефонов выпускаются более чем в 10 странах мира, включая Южную Корею, Финляндию, Германию и другие. В 2018-2020 годах занимавший тогда должность президента США Дональд Трамп неоднократно требовал от Apple перевести финальную сборку в Штаты. В 2022 году стало известно, что в рамках диверсификации промышленных мощностей, Apple в течение трех лет переведет 25% сборки iPhone в Индию. В августе 2023 года источники агентства Bloomberg сообщали, что первые собранные в Индии смартфоны Apple могут поступить на рынок в текущем году.

Статистика

Всего за 16 лет после выхода iPhone на рынок Apple выпустила порядка 2,3 млрд этих устройств. По данным американской аналитической компании Gartner, во втором квартале 2018 года Apple впервые с начала 2010-х годов опустилась на третье место в мире по числу проданных смартфонов, уступив не только многолетнему лидеру Samsung, но и Huawei.

По данным международной аналитической компании Counterpoint, по итогам первого полугодия 2023 года Apple занимала третье место с 17% рынка смартфонов. Лидерство сохранял Samsung (20%). При этом, по данным аналитической компании Kantar, доля Apple на рынках развитых стран значительно выше и достигала летом 2020 года 35-50% в США, Японии, Великобритании и Австралии.

Согласно отчетности Apple за девять месяцев финансового 2023 года (окончился 1 июля 2023 года), выручка от продаж iPhone составила $156,8 млрд, 53% от общей выручки корпорации за этот период.

В России

Первой моделью iPhone, официально продававшейся в России, был iPhone 3G (2008). С середины 2010-х годов новые смартфоны Apple поступали в продажу в РФ одновременно с выходом на другие приоритетные для компании рынки. По данным российского аналитического центра GS Group, в 2021 году в РФ было продано 5 млн iPhone (рекордное количество за год), что составило 15,2% от общего рынка смартфонов в стране (третье место после Samsung и Xiaomi). 1 марта 2022 года на фоне специальной операции на Украине Apple объявила об уходе с российского рынка, прекратила прямые поставки iPhone и других устройств. После этого iPhone поставляется в Россию по параллельному импорту.

По данным GS Group, в первом полугодии 2023 года в России было ввезено 1,1 млн iPhone, их доля в натуральном выражении упала до 9%. Помимо Xiaomi и Samsung, по продажам вперед вышли китайские производители Realme и Tecno.

Проблемы с прослушкой

О том, что спецслужбы США могут прослушивать все выпущенные iPhone, еще в 2017 году сообщали сайт WikiLeaks и экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Они указывали, что в этих смартфонах специально созданы уязвимости, позволяющие следить за пользователями, считывать аудиотрафик и электронные сообщения в мессенджерах.

В начале июня 2023 года в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости". С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались, в частности, в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД. В конце августа о запрете для сотрудников использования техники Apple заявил "Камаз".

6 сентября гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила о запрете китайским госслужащим использовать смартфоны корпорации Apple. На перенос данных на другие телефоны им дали время до конца сентября.