Хронология крупнейших наводнений в мире с 2010 года

На северо-востоке Ливии из-за ливней и наводнений, по официальным подсчетам, погибли 3 тыс. человек

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 сентября 2023 года стало известно, что количество жертв ливней и наводнений, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, по официальным подсчетам, достигло 3 тыс. В министерстве здравоохранения страны полагают, что число жертв может составить 10 тыс. человек. ЧП вызвал циклон "Даниэль", который обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в города, расположенные на побережье Средиземного моря, штормовой ветер и ливни с грозами.

ТАСС подготовил хронологию крупных наводнений, количество жертв которых превышало 1 тыс. человек. С 2010 года в мире произошло не менее девяти таких стихийных бедствий (без учета ЧП в Ливии).

С мая по август 2010 года в результате наводнений и оползней, вызванных продолжительными проливными дождями, на территории Китая погибли не менее 3 189 человек, еще около 1 тыс. человек пропали без вести. Ливни обрушились на провинции Ганьсу, Сычуань, Шэньси, Цзилинь, Цзянси и Хубэй. Всего так или иначе пострадали 230 млн жителей страны. Из зоны бедствия были эвакуированы около 15 млн человек. Пострадали посевы на 16,5 млн гектаров сельскохозяйственных площадей. Прямой экономический ущерб превысил $51,4 млрд. Наводнения также нанесли урон граничащей с Китаем провинции Пхёнан-Пукто в КНДР. В частности, в районе городе Синийчжу были частично или полностью затоплены 7 тыс. домов и 7,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Из зоны бедствия были эвакуированы более 5 тыс. человек. Китай оказал Северной Корее срочную материальную помощь.

В июле 2010 года в результате сильнейшего за 80 лет наводнения в Пакистане погибли 1 770 человек, еще 2 632 жителя получили ранения. Продолжительные дожди привели к выходу из берегов крупных рек; в стране были разрушены 1,2 млн домов. По оценкам ООН, общее число так или иначе пострадавших от наводнений пакистанцев достигло 17 млн человек. Наибольший урон был причинен сельскому хозяйству. Согласно данным Всемирной продовольственной организации, пострадали урожаи риса, хлопка, сахарного тростника и др. культур на площади в 3,6 млн га, что составляло треть сельхозугодий в стране. Ущерб от наводнений, по официальным данным, превысил $43 млрд.

В июне - октябре 2011 года жертвами наводнений в Юго-Восточной Азии стали более 1 тыс. человек в Таиланде, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Мьянме и Малайзии. Наиболее значительный ущерб был нанесен Таиланду, где под водой оказались 26 из 76 провинций, более 1,5 млн га сельскохозяйственных земель. Стихия уничтожила 12,5% рисовых полей этого государства - одного из крупнейших производителей риса в мире. Суммарный ущерб, причиненный экономике Таиланда, составил $45 млрд.

16 декабря 2011 года тропический шторм "Ваши" ("Сендонг") со скоростью до 95 км/ч прошел по южным островам Филиппинского архипелага, в частности, по острову Минданао. От разрушительных наводнений оползней наиболее сильно пострадали филиппинские города Кагаян де Оро и Илиган. Всего в результате стихийного бедствия погибли более 2 500 человек. Ураган разрушил 10 тыс. домов, разрушил транспортную системе. Нанесенный стране ущерб составил $97,8 млн.

В июне 2013 года в результате наводнений и оползней на севере Индии погибли и пропали без вести, по официальным данным, более 5 тыс. человек - местные жители и паломники, направлявшиеся к индуистским святыням в Гималаях. Причиной ЧП стали ливневые дожди, которые не прекращались в течение нескольких недель. Наиболее сильно пострадал от удара стихии штат Уттаркханд. Из района бедствия были эвакуированы более 100 тыс. человек. Ради их спасения индийская армия и военно-воздушные силы провели самую широкомасштабную в своей истории операцию под кодовым названием "Солнечная надежда". В ней были задействованы десятки военно-транспортных вертолетов Ми-8 и Ми-26, самолеты Ан-32, военнослужащие воздушно-десантных и инженерных войск.

В августе 2017 года в Южной Азии около 1 300 человек стали жертвами сильнейших с начала XXI века наводнений, вызванных муссонными дождями. В Индии в зоне затопления оказались более 14,5 млн человек, было разрушено свыше 60 тыс. домов, потеряны более 20 тыс. гектаров сельскохозяйственных насаждений. В Бангладеш из-за экстремального подъема уровня воды в реках, верховья которых находятся в Индии, наводнения затронули 7,6 млн человек, уничтожив около 690 тыс. домов и посевы на 11,4 тыс. гектаров. Непал также пережил рекордные наводнения, особенно в период с 11 по 21 августа, когда 30 районов страны оказались полностью затопленными. По данным Организации Объединенных Наций, в целом в Южной Азии от наводнений пострадали свыше 41 млн человек, многие из которых лишились крова над головой, посевов и имущества.

В марте 2019 года тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике. В результате вызванных циклоном наводнений и оползней погибли около 1,2 тыс. человек, сотни пропали без вести. В Мозамбике в той или иной степени ощутили на себе последствия от наводнений и оползней около 3 млн жителей затронутых стран. Гуманитарную помощь в пострадавшие районы направила в том числе Россия.

В июне 2019 года в Южную Азию пришел один из самых сильных муссонов за десять лет. В Индии сезон дождей не завершился, как обычно, в сентябре - ливни продолжались и в октябре. Проливные дожди с грозами вызвали наводнения, проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны. По информации госминистра внутренних дел Индии Нитянанд Раи, в сезон муссонов из-за наводнений, ливней и оползней погибли 2 391 человек, были повреждены более 800 тыс. домов и пострадали 6,4 млн га посевных площадей.

С июня по октябрь 2022 года наводнения, вызванные муссонными дождями и таянием ледников в Гималаях, стали одними из наиболее разрушительных в истории Пакистана. От них пострадали более 33 млн человек (14% всего населения страны) в более 90 из 160 регионов исламской республики. В результате наводнений погибли не менее 1,7 тыс. человек, экономический ущерб превысил $30 млрд. Гуманитарную помощь Пакистану оказали международные организации и десятки стран, включая РФ.