Хронология аварий и катастроф самолетов Су-24

Такой фронтовой бомбардировщик разбился 12 сентября в Волгоградской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 сентября 2023 года в Минобороны РФ сообщили, что во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24. Полет совершался без боекомплекта. По данным оборонного ведомства, самолет упал в безлюдной местности, к месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

ТАСС подготовил хронологию аварий и катастроф самолетов этого типа, принадлежавших Минобороны РФ. За последние 10 лет сообщалось о шести таких случаях (без учета ЧП 12 сентября 2023 года).

19 марта 2013 года на авиабазе Хурба (Хабаровский край) самолет Су-24М2 столкнулся крылом со спецавтомобилем АПА-5Д из-за ошибки пилота, майора Александра Свиридова. В результате кабина автомашины была разрушена, самолет получил значительные повреждения, впоследствии был отремонтирован и вернулся в строй. Летчик остался жив.

11 февраля 2015 года при заходе на посадку после тренировочного полета Су-24МР ВВС РФ потерпел крушение на берегу Карповского водохранилища в 7 км от аэродрома Мариновка (Калачевский район Волгоградской области). Погибли летчики полковник Игорь Кукарцев и майор Анатолий Волосков. К катастрофе мог привести отказ системы управления самолетом.

6 июля 2015 года Су-24М2 ВВС России, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет с полным боекомплектом, потерпел крушение после взлета с аэродрома Хурба. Погиб экипаж - 28-летний пилот старший лейтенант Дамир Салахутдинов и 27-летний штурман старший лейтенант Александр Рагимов. Самолет полностью разрушился. Причиной катастрофы могло стать возгорание в моторном отсеке.

10 октября 2017 года на авиабазе Хмеймим (провинция Латакия, Сирия) Су-24М ВКС России при совершении разгона на взлет для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета (пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов) не успел катапультироваться и погиб. Разрушений на земле не было. По данным Минобороны РФ, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность машины.

27 августа 2021 года в 95 км западнее Перми потерпел крушение бомбардировщик Су-24, следовавший на предприятие для планового ремонта. Два члена экипажа катапультировались и остались живы. Полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле не было.

9 октября 2022 года в Ростовской области потерпел аварию бомбардировщик Су-24 Минобороны РФ, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Экипаж успешно катапультировался и был эвакуирован. Самолет упал в безлюдном месте, жертв и разрушений на земле не было. Причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

О самолете

Су-24 (по кодификации НАТО - Fencer, с англ. "фехтовальщик") - советский, позднее российский сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Первый всепогодный и круглосуточный ударный самолет тактической авиации в Военно-воздушных силах СССР. Серийно строился в 1971-1993 годах. Конструктивно - цельнометаллический высокоплан, выполненный по нормальной аэродинамической схеме, оснащенный двумя турбореактивными двигателями с форсажными камерами, боковыми нерегулируемыми воздухозаборниками, крылом изменяемой в полете геометрии, стреловидным оперением с отклоняемым цельноповоротным стабилизатором и трехопорным шасси, которое убирается в фюзеляж. Экипаж состоит из двух человек, летчик и штурман размещаются в герметичной кабине друг за другом. Вооружение и боевая нагрузка - шестиствольная пушка, авиабомбы, блоки неуправляемых ракет, управляемые ракеты классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" и другие.