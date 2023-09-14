Случаи высылки американских дипломатов из России

МИД России 14 сентября объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2023 года МИД РФ объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. В ведомстве подчеркнули недопустимость "противоправной активности и вмешательства во внутренние дела России" со стороны американских сотрудников диппредставительства, отметив, что эти действия "будут решительно пресекаться". Это 13-й случай высылки диппредставителей США в истории российско-американских отношений.

ТАСС подготовил материал о предыдущих инцидентах.

28 февраля 1994 года из России был выдворен агент ЦРУ Джеймс Моррис, работавший под прикрытием советником американского посольства. Это стало ответной мерой на высылку 26 февраля из США российского дипломата Александра Лысенко, которого американские власти назвали "высокопоставленным сотрудником Службы внешней разведки РФ".

В июле 1999 года персоной нон грата был объявлен помощник американского военного атташе в Москве Пит Хоффман. Ни МИД РФ, ни Госдепартамент не комментировали этот инцидент.

29 ноября 1999 года сотрудники ФСБ задержали в Москве второго секретаря посольства США в РФ Черри Либернайт в связи со "шпионской акцией, наносящей ущерб безопасности России". 1 декабря она была объявлена персоной нон грата. В ответ 8 декабря из США был выслан второй секретарь посольства России Станислав Гусев.

27 марта 2001 года Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников американского посольства за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Среди них был Пол Холлингсуорт, возглавлявший сектор агентурной разведки ЦРУ США в Москве. За четыре дня до этого с такой же формулировкой из США были выдворены четыре российских дипломата.

28 апреля 2008 года Россия выслала двух американских дипломатов. Это была ответная мера на выдворение двух российских дипломатических сотрудников из США - один был выслан в ноябре 2007 года, второй - 22 апреля 2008 года.

15 мая 2013 года Россия объявила персоной нон грата кадрового сотрудника ЦРУ США Райана Кристофера Фогла, работавшего под прикрытием в должности третьего секретаря политического отдела посольства США в Москве. Накануне он был задержан сотрудниками ФСБ России при попытке вербовки сотрудника одной из российских спецслужб.

9 июля 2016 года Москва объявила персонами нон грата двух американских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом (оба работали под прикрытием на спецслужбы США). Ранее 17 июня США с такой же формулировкой выслали двух российских дипломатов.

28 июля 2017 года, после того как Конгресс США одобрил "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", МИД РФ предложил Вашингтону привести количество сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствии с числом российских сотрудников посольства в США. Таким образом, персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на 755 человек - до 455 сотрудников. Столь масштабной высылки не было даже в период холодной войны.

29 марта 2018 года Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов. Эта мера была принята в ответ на решение США от 26 марта о высылке 60 российских дипломатов в связи с приписываемым России отправлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери 4 марта того же года.

16 апреля 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о выдворении 10 американских дипломатов. "Это зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных персонами нон грата", - объяснили в МИД РФ. 15 апреля власти США ввели в отношении России жесткий пакет санкций, предусматривающий среди прочего высылку из страны 10 российских дипломатов. Как утверждала администрация президента США, они "осуществляли попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства".

17 февраля 2022 года был выслан заместитель американского посла в Москве Барт Горман. В МИД РФ уточнили, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку американской стороной советника-посланника российского посольства без замены на другого сотрудника. Высылка произошла на фоне отказов Госдепартамента в выдаче и продления виз российским дипломатам под предлогом окончания и сокращения срока командировок. 25 февраля США в ответ объявили персоной нон грата советника-посланника посольства России в Вашингтоне Сергея Трепелкова.

23 марта 2022 года МИД РФ передал посольству США список дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке и российского сотрудника Секретариата ООН в конце февраля - начале марта. Конкретные имена и число высылаемых не сообщалось.