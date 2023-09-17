Биография Николая Добронравова

Советский и российский поэт-песенник умер в возрасте 94 лет 17 сентября

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 сентября 2023 года стало известно смерти российского поэта Николая Добронравова на 95-м году жизни.

Николай Николаевич Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

После начала Великой Отечественной войны был эвакуирован в Горький (ныне Нижний Новгород). С 1942 года проживал в поселке Малаховка (Московская область), где впоследствии окончил среднюю школу с золотой медалью.

В 1950 году Николай Добронравов окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова), в 1952 году - Московский городской учительский институт.

В 1950-х годах Добронравов был актером в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ), также снимался в фильмах "Спортивная честь" (1951, режиссер Владимир Петров) и "Возвращение Василия Бортникова" по роману Галины Николаевой "Жатва" (1953, Всеволод Пудовкин).

Тогда же он занялся литературой. Вместе с коллегой по МТЮЗу Сергеем Гребенниковым (1920-1988) он писал новогодние сказки, инсценировки и оригинальные пьесы для детского и музыкального вещания Всесоюзного радио, а также пьесы для кукольных театров ("Колосок - волшебные усики", "Тайна старшего брата"). В 1960 году в МТЮЗе состоялась премьера спектакля по их пьесе "Загорается маяк". В 1962 году по либретто Николая Добронравова и Сергея Гребенникова в Куйбышевском театре оперы и балета (ныне Самарский академический театр оперы и балета) была поставлена опера композитора Василия Дехтерева "Иван Шадрин". Также в качестве соавторов они выпустили повести для детей и юношества "Отчаянный", отчаливай!", "Третий не лишний", "Скоро каникулы!" и другие.

В 1956 году Николай Добронравов женился на композиторе Александре Пахмутовой (родилась в 1929 году, народная артистка СССР с 1984 года). В творческом союзе с супругой поэт создал множество произведений, получивших широкую популярность. Среди них: песни о строителях Сибири, в том числе в соавторстве с Сергеем Гребенниковым ("Письмо на Усть-Илим", "Девчонки танцуют на палубе", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Прощание с Братском"), летчиках и космонавтах ("Обнимая небо", "Мы учим летать самолеты", "Знаете, каким он парнем был", "Как нас Юра в полет провожал" и др.), спорте и спортсменах ("Команда молодости нашей", "Трус не играет в хоккей", "Герои спорта", песня церемонии закрытия летней Олимпиады 1980 года "До свидания, Москва!" и другие), молодежи и революции ("Орлята учатся летать", "Любовь, комсомол и весна", "И вновь продолжается бой" и другие), а также лирические композиции ("Нежность" - в соавторстве с Сергеем Гребенниковым; "Мелодия", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Птица счастья" и другие).

Музыку на стихи Добронравова также сочиняли композиторы Леонид Афанасьев, Евгений Мартынов, Константин Листов, Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Аркадий Островский, Сигизмунд Кац, Эдуард Колмановский и другие.

Песни на его стихи в разное время исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, ансамбли "Самоцветы", "Песняры", "Верасы" и другие.

В 1970 году Добронравов стал членом Союза писателей СССР. Он опубликовал ряд поэтических сборников. Среди них: "Стихи и песни", "Созвездие Гагарина", "Вечная тревога", "Таежные костры", "Светит незнакомая звезда", "Как молоды мы были".

Вместе с Юрием Озеровым и Борисом Рычковым был соавтором сценария художественно-документального фильма "О спорт, ты - мир!" (1981).

Николай Добронравов был награжден орденами "Знак Почета" (1978), Трудового Красного Знамени (1984), "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней (2008, 2003).

Лауреат премии Ленинского комсомола (1978), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1982), премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства за 2016 год.

Почетный гражданин Братска (1994), почетный профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (2015).

Песни на стихи Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой являются официальными гимнами Магнитогорска ("Магнитка", с 2011 года) и Ярославля ("Город-князь", с 2017 года).

Жизни и творчеству поэта посвящен документальный фильм "Николай Добронравов. Как молоды мы были..." (2018, режиссер Алексей Киселев).