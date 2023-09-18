Что известно о должности мэра Москвы

Сергей Собянин, избранный главой города, вступил в должность 18 сентября 2023 года

18 сентября 2023 года Сергей Собянин, избранный мэром Москвы 10 сентября, вступил в должность. Церемонию посетил президент РФ Владимир Путин, который поздравил Сергея Собянина с переизбранием главой столицы.

Какие полномочия осуществляет мэр столицы

Мэр Москвы - высшее должностное лицо города. Избирается в ходе прямых выборов сроком на пять лет.

Мэр города возглавляет правительство Москвы, являющееся высшим исполнительным органом власти города. Он формирует столичное правительство и принимает решение о его отставке, определяет структуру исполнительных органов власти Москвы. Мэр решает вопросы социально-экономического развития столицы, осуществляет управление городским хозяйством, представляет Москву в отношениях с федеральными органами власти, подписывает или отклоняет принятые Мосгордумой законы. Глава города также издает обязательные для исполнения на всей территории Москвы указы и распоряжения и осуществляет контроль за их выполнением, представляет в Мосгордуму ежегодные отчеты о результатах деятельности столичного правительства.

Мэр города вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Мосгордумы в случае одобрения столичным парламентом закона, противоречащего Конституции РФ и федеральным законам по предметам совместного ведения РФ и Москвы, если данный факт установлен судом, а Мосгордума не устранила нарушения в течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения.

Глава города также принимает решения об образовании, преобразовании и упразднении административных округов, о присвоении им наименований, установлении и изменении их границ. Префекты административных округов и главы управ назначаются и освобождаются от должности мэром.

В случаях, угрожающих безопасности и здоровью жителей города, нормальному функционированию систем жизнеобеспечения и поддержанию правопорядка в Москве, руководитель столицы вправе принимать необходимые меры по предупреждению экстремальных обстоятельств.

Кроме того, мэр города осуществляет общее руководство формированием международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей столицы, заключает договоры и соглашения от имени Москвы, учреждает городские внешнеэкономические структуры и представительства за рубежом и др.

Кто руководил Москвой с 1991 года

12 июня 1991 года первым главой Москвы был избран председатель Моссовета, один из лидеров движения "Демократическая Россия" Гавриил Попов. Он участвовал в выборах вместе с руководителем исполкома Моссовета Юрием Лужковым, кандидатом в вице-мэры столицы. За Попова и Лужкова проголосовали 65,3% избирателей.

6 июня 1992 года президент РФ Борис Ельцин принял досрочную отставку Гавриила Попова с должности, назначив новым руководителем столицы вице-мэра и премьера московского правительства Юрия Лужкова.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы 18 лет. Трижды избирался главой города на выборах в 1996 (88,49%), 1999 (69,89%) и 2003 (74,83%) гг. В 2007 г. был утвержден на посту мэра на очередной срок депутатами Мосгордумы по представлению главы государства (после отмены в РФ прямых губернаторских выборов).

28 сентября 2010 года Юрий Лужков был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. Новым мэром столицы стал Сергей Собянин, вице-премьер правительства РФ - руководитель аппарата правительства. 21 октября 2010 года. Мосгордума по представлению главы государства утвердила Сергея Собянина в должности. Впоследствии трижды - в 2013 (51,37%), 2018 (70,17%) и 2023 (76,39%) годах - он переизбирался на пост мэра Москвы.