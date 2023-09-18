Биография Сергея Собянина

Собянин 18 сентября вступает в должность мэра Москвы

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 сентября 2023 года Сергей Собянин, избранный мэром Москвы 10 сентября, вступает в должность. Церемонию посетил президент РФ Владимир Путин, который поздравил Собянина с переизбранием главой столицы.

Сергей Семенович Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Березовского района Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области (ныне Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ХМАО).

В 1980 году окончил механический факультет Костромского технологического института (ныне Костромской государственный университет), в 1989 году - ульяновский филиал Всесоюзного юридического заочного института (ныне Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина).

Кандидат юридических наук. В 1999 году в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ защитил диссертацию на тему "Правовое положение автономных округов как субъектов Российской Федерации".

С 1980 по 1982 год работал слесарем, бригадиром, мастером участка на Челябинском трубопрокатном заводе, одновременно был комсоргом цеха.

В 1982-1984 годах - заведующий отделом комсомольских организаций Ленинского районного комитета ВЛКСМ Челябинска.

В 1984 год вернулся в Ханты-Мансийский округ, в поселок Когалым (с 1985 года - город).

С 1984 года был заместителем председателя Когалымского сельского совета народных депутатов, с 1985 года - начальником управления жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма.

В 1986-1988 годах - секретарь городского исполнительного комитета Совета народных депутатов города Когалыма.

С 1988 по 1990 год занимал должность заместителя заведующего организационным отделом Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС.

В 1990-1991 годах - начальник государственной налоговой инспекции Когалыма.

В 1991 году был назначен главой администрации Когалыма.

В 1993-1994 годах работал первым заместителем главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа.

С апреля 1994 года по июль 2000 года занимал должность председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа I и II созывов. Впервые был избран депутатом окружного парламента 6 марта 1994 года, переизбирался 27 октября 1996 года.

С января 1996 года по сентябрь 2000 года являлся членом Совета Федерации РФ (сенатором) по должности как председатель парламента ХМАО. С 1996 года - заместитель председателя, с ноября 1998 года - председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

В 1997-2004 годах входил в Совет при президенте РФ по местному самоуправлению.

С апреля 1999 года был членом руководства блока, затем движения "Вся Россия" (в августе 1999 года вошло в избирательный блок "Отечество - Вся Россия"; с 2001 года - партия "Единство и Отечество" - Единая Россия", с 2003 года - "Единая Россия").

В начале 2000 года вошел в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина на пост президента России.

С 11 июля 2000 года по 15 февраля 2001 года - первый заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Петра Латышева.

В 2001-2005 годах - губернатор Тюменской области. Избран 14 января 2001 года, получив 52,78% голосов (был выдвинут группой избирателей). Его ближайший соперник, действующий глава области Леонид Рокецкий, набрал 28,90%. 26 января того же года Собянин официально вступил в должность.

С 2004 года - член высшего совета, с ноября 2010 года - член бюро высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия". В 2011-2012 годах занимал пост секретаря политического совета московского регионального отделения партии.

17 февраля 2005 года депутаты Тюменской областной думы наделили Собянина полномочиями губернатора Тюменской области по представлению Путина. Инаугурация состоялась 24 февраля того же года.

С 14 ноября 2005 года по 7 мая 2008 года - руководитель Администрации президента РФ.

В 2005-2010 годах являлся постоянным членом Совета безопасности РФ.

В январе - марте 2008 года возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Дмитрия Медведева.

С 12 мая 2008 года по 21 октября 2010 года - заместитель председателя правительства Путина, руководитель Аппарата правительства РФ.

Занимал пост председателя совета директоров "Первого канала" (2009-2011).

С 2010 года - мэр Москвы.

21 октября 2010 года был утвержден на посту мэра столицы Московской городской думой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева (кандидатура Собянина в числе других претендентов была предложена главе государства партией "Единая Россия"). В тот же день состоялась инаугурация. На посту руководителя города Собянин сменил Юрия Лужкова, отправленного в отставку в связи с утратой доверия президента РФ.

5 июня 2013 года Собянин обратился к президенту РФ Путину с просьбой о досрочной отставке с целью участия в прямых выборах мэра Москвы, назначенных на сентябрь 2013 года. В тот же день указом главы государства был назначен врио руководителя города.

8 сентября 2013 года победил на выборах мэра Москвы, получив в свою поддержку 51,37% голосов избирателей (баллотировался в порядке самовыдвижения). Его ближайший соперник, оппозиционный кандидат от "РПР - Парнас" Алексей Навальный набрал 27,24%. 12 сентября того же года Собянин вступил в должность.

9 сентября 2018 года вновь был избран мэром Москвы. За него проголосовали 70,17% избирателей (в выборах участвовал в качестве самовыдвиженца). Второе место занял бывший депутат Госдумы, кандидат от КПРФ Вадим Кумин (11,38%). Инаугурация Собянина состоялась 18 сентября 2018 года.

10 сентября 2023 года победил на выборах мэра Москвы с результатом 76,39% (баллотировался от партии "Единая Россия"). Вторым стал председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности и заместитель руководителя фракции КПРФ, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов (от КПРФ), набравший 8,11% голосов.

Член Совета безопасности РФ (с ноября 2010 года).

Входит в состав президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (с июля 2018 года).

Первый заместитель председателя правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций (с февраля 2022 года).

Член президиума Государственного совета РФ. Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" (с декабря 2020 года). Руководитель рабочей группы Государственного совет РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (с марта 2020 года).

Первый заместитель председателя Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ (с марта 2020 года).

Член наблюдательных советов Агентства стратегических инициатив (с ноября 2019 года) и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (с ноября 2020 года).

Награжден орденами Почета (2003), "За заслуги перед Отечеством" I степени (2023), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1999), медалью П. А. Столыпина I степени (2010).

Удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского I, II и III степеней (2017, 2014, 2018).

Почетный гражданин Тюмени (2005).

Один из авторов, член редколлегии сборников "Субъект Российской Федерации. Правовое положение и полномочия" (1998), "Договорные принципы и формы федеративных отношений в России" (1999), автор книги "Субъект Российской Федерации в экономическом и социальном развитии государства: компетенция органов власти и методы ее реализации" (2007).