Хронология взрывов бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах

В Балашихе в результате такого взрыва 20 сентября погибли три человека

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 сентября 2023 года в Балашихе (Московская область) в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме, по последним данным, погибли три человека, четверо пострадали, двое оказались под завалами. После повторного обрушения под завалы попали и трое спасателей. Из дома спасателями эвакуированы 170 человек.

ТАСС подготовил хронологию случаев взрывов бытового газа в многоквартирных домах в России. С начала 2022 года зафиксировано не менее восьми подобных случаев, в результате которых погибли два человека и более (без учета ЧП 20 сентября 2023 года).

12 марта 2022 года в Воронеже в девятиэтажном многоквартирном доме №88 на ул. Хользунова произошел взрыв газовоздушной смеси, вызвавший пожар на площади 120 кв. м. В результате погибли мужчина и женщина. Из здания были эвакуированы 113 жильцов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что ЧП произошло по бытовой причине. В январе 2023 года следователи закрыли возбужденное после взрыва уголовное дело "в связи со смертью причастного к преступлению лица" - собственника квартиры, где взорвался газ. После завершения укрепительных работ в пострадавших от взрыва подъездах в августе 2023 года жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

11 апреля 2022 года в Ступине (Московская область) произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже панельного пятиэтажного дома №4 в Центральном переулке. В результате возник пожар, на последних двух этажах обрушились конструкции. Жертвами взрыва стали шесть человек, включая троих детей. Еще 20 человек пострадали. Четыре квартиры в здании были полностью разрушены, 13 - повреждены. В декабре 2022 года жители дома вернулись в восстановленные квартиры. В июле 2023 года в Следственном комитете РФ сообщили, что взрыв устроил жилец дома, который решил убить своих жену и детей. Материалы по уголовному делу переданы в суд.

19 ноября 2022 года на Сахалине в поселке городского типа Тымовское произошел взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме. В результате обрушились конструкции здания с пятого по первый этаж. Погибли 10 человек, среди них 4 ребенка. Также два человека были госпитализированы, еще четырем медицинскую помощь оказали амбулаторно. В качестве вероятной причины ЧП назывался взрыв 20-литрового баллона с газом.

4 декабря 2022 года в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) частично обрушился пятиэтажный многоквартирный жилой дом №6а по ул. Мира. Были повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами одного из подъездов. В результате ЧП на месте погибли 8 человек (из них 4 ребенка), 10 человек были госпитализированы. Позднее в ожоговом центре умерли от полученных ранение 2 пострадавших, общее число погибших достигло 10. В качестве основной версии происшествия СК РФ рассматривает аварийную разгерметизацию бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. Пострадавший дом был признан аварийным, его жильцы получат новое жилье до конца 2023 года.

7 февраля 2023 года в Ефремове (Тульская область) в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома №2 по улице Химиков. Погибли восемь человек. Семь человек были спасены, из них троих госпитализировали, в том числе ребенка, его выписали из больницы 8 февраля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств ЧП поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Пострадавший подъезд был восстановлен к сентябрю 2023 года.

9 февраля 2023 года в Новосибирске в пятиэтажном жилом доме по ул. Линейной произошел взрыв газа. В результате обрушились два подъезда, площадь завалов составила 200 кв. м, возник пожар на площади 80 кв. м. Погибли 15 человек, пострадали девять, среди них двое детей. СК РФ возбудил уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Силовики задержали двух человек, которые представились сотрудниками ООО "Межрегионгаз-сервис". Они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. Пострадавший дом был снесен.

8 августа 2023 года в Астрахани в произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме №38 по ул. Адмирала Нахимова. После взрыва начался пожар, огонь охватил четыре квартиры на общей площади 90 кв. м. В результате два человека погибли, еще десять пострадали.

12 августа 2023 года в Дербенте (Дагестан) произошел взрыв газа в двухэтажном частном жилом доме. В результате пострадали пять человек, в том числе дети. Мужчина, женщина и 14-летний подросток были доставлены санавиацией в ожоговый центр РКБ в Махачкале. Подросток получил ожоги более 95% поверхности тела и от полученных травм умер в больнице. 13 августа пострадавшая женщина также умерла. Предварительной причиной взрыва названа утечка газа из-за нарушения регламента обслуживания оборудования.