Поправки, утвержденные 21 сентября Верховной радой, позволяют ввести языковые послабления в населенных пунктах, где традиционно проживают нацменьшинства или составляют "значительную часть населения"

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 сентября 2023 года Верховная рада Украины утвердила поправки в закон о национальных меньшинствах, которые были внесены в парламент после критики документа со стороны Венецианской комиссии. Поправки позволяют ввести языковые послабления в населенных пунктах, где традиционно проживают нацменьшинства или составляют "значительную часть населения". Кроме того, закон разрешает использовать языки нацменьшинств в рекламе, во время различных мероприятий, при издании бесплатных учебников для школьников. На русских новые нормы распространяться не будут. ТАСС подготовил материл о том, как на Украине ограничивают права национальных меньшинств.

Статистические данные

По данным последней переписи населения Украины, проведенной в 2001 году, на долю представителей национальных меньшинств приходилось 22,18% населения страны. Самую крупную этническую группу составляли русские (17,3%), которые, по данным переписи, проживали на всей территории Украины, в основном в юго-восточных областях. За ними следовали белорусы (0,6%), молдаване (0,5%), крымские татары (0,5%), болгары (0,4%), венгры (0,3%), румыны (0,3%), поляки (0,3%), евреи (0,2%), армяне (0,2%) и греки (0,2%). При этом большинство венгров, согласно переписи, проживало в Закарпатской области (150 тыс., или 12% населения региона), а также в Житомирской (50 тыс.), Хмельницкой (23 тыс.) и Львовской (18 тыс.) областях. Румыны в основном были сконцентрированы в Черновицкой (115 тыс.) и Закарпатской (32 тыс.) областях, болгары - в Одесской (150 тыс.) и Запорожской (27 тыс.; с 2022 года - субъект РФ) областях.

Пересмотр границ районов проживания нацменьшинств

В ходе административно-территориальной реформы в 2020 году произошло укрупнение ряда районов, что затронуло интересы румынской, венгерской и болгарской диаспор. Их представители считают, что она проведена с целью реструктуризировать территории с компактно проживающими национальными общинами таким образом, чтобы в них не было одной доминирующей национальности.

Так, в результате перекраивания границ районов, в которых компактно проживали представители румынского меньшинства, были образованы новые административно-территориальные единицы, в которых доля румын составляет около 10%. Это означает сокращение представительства в местных советах и парламенте страны. Национальный совет румын на Украине направил властям Румынии обращение, в котором указал на то, что представители нацменьшинства "подвергаются хорошо организованному систематизированному процессу принудительной украинизации" во всех сферах государственной политики.

В Закарпатье к Береговскому району, преимущественно населенному венграми, был присоединен соседний Виноградовский. Согласно переписи 2001 года, в прежнем Береговском районе венгры составляли 76% населения, в укрупненном они утратили статус этнического большинства - их доля снизилась до 43%. В укрупненном Ужгородском районе (присоединены территории Великоберезнянского и Перечинского районов) венгров стало 13% вместо прежних 33%, в Мукачевском районе после присоединения к нему Воловецкого и Свалявского районов - 4% вместо 12%. После укрупнения Болградского района на юге Одесской области болгары, составлявшие здесь 57,5% населения, перестали быть большинством.

В связи с этим парламенты Румынии, Болгарии и Венгрии приняли заявления о нарушении прав национальных общин на Украине. В частности, болгарские парламентарии отметили, что "поддержка Болгарией вступления Украины в Европейский союз и НAТO оказалась под вопросом, поскольку Киев нарушает Европейскую хартию местного самоуправления и Рамочную конвенцию Совета Европы". На это МИД Украины выразил протест.

Ситуация в Закарпатье

Ситуация в Закарпатье, где проживают этнические венгры, обострилась в марте 2008 года. Формальной причиной послужили договоренности президентов Украины и Венгрии Виктора Ющенко и Ласло Шойома об открытии на Верецком перевале (между Закарпатской и Львовской областями) монумента в честь 1100-летия перехода Карпат переселявшимися с востока на запад венгерскими племенами. Против установки памятника выступили представители правых радикальных организаций, в том числе лидер партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олег Тягнибок. По его словам, "символ чужой власти унижает чувство национального достоинства" украинцев, живущих в Закарпатье. Монумент все же был установлен, но в последующие годы постоянно подвергался вандализму со стороны радикалов. В 2013 году в Ужгороде были совершены нападения на группы туристов из Венгрии. В связи с этим венгерские организации региона выступили с заявлением о том, что "впервые в Закарпатье за время независимости Украины был зафиксирован факт зверского нападения на венгерских граждан за их национальную принадлежность". Ситуацию дестабилизировали марши националистов ультраправой группировки "Карпатская Сечь", партии "Свобода", "Правого сектора" (запрещен в РФ) и других, выступавших против этнических венгров.

В мае 2014 года, вскоре после государственного переворота на Украине, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что ждет от официального Киева предоставления автономии и двойного гражданства для венгров, живущих в Карпатском регионе, в ответ власти Украины заявили о сепаратистских настроениях в Закарпатье. Позднее, в сентябре 2018 года, произошел скандал, связанный с выдачей консульством Венгрии в закарпатском городе Берегово венгерских паспортов украинским гражданам (украинское законодательство запрещает двойное гражданство).

В январе 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил власти Украины в притеснении этнических венгров в Закарпатье. По словам министра, в последние годы украинские власти нарушают права венгерской национальной общины, в том числе в области образования, культуры, управления. 15 февраля в Страсбурге Сийярто по итогам встречи с генсеком СЕ Марией Пейчинович-Бурич сообщил, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) "решила рассмотреть вопрос о нарушении прав венгерского меньшинства в Закарпатье после совместного обращения Венгрии и Румынии" в СЕ. По его словам, Будапешт не поддержит стремление Украины в НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права венгров. 19 сентября 2023 года, президент Венгрии Каталин Новак, выступая на Генассамблее ООН, подчеркнула, что Будапешт ожидает от Киева соблюдения прав 150 тыс. закарпатских венгров.

Украинизация образования

В 2017 году напряженность на Украине вызвало принятие закона "Об образовании", который существенно ограничил использование языков национальных меньшинств в образовательной сфере. Документ был одобрен Верховной радой 5 сентября 2017 года и подписан президентом Петром Порошенко 25 сентября того же года. Он ввел норму обучения в школе с пятого класса на украинском языке и предписывал с 2020 года перевести на украинский всю систему образования.

Это решение вызвало негативную реакцию как в России, так и в восточноевропейских государствах, выходцы из которых образуют диаспоры на Украине. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует мероприятия с участием Киева по линии ЕС и НАТО до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по языковым вопросам. МИД Польши пообещал "обеспечить полякам на Украине доступ к обучению на польском языке". Президент Молдавии Игорь Додон призвал украинские власти отменить закон, выразив "обеспокоенность положением крупного сообщества румын и молдаван на территории Украины, общины, которая в настоящее время рискует подвергнуться денационализации вследствие несправедливого закона". Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит в Киев, намеченный на октябрь 2017 года. Власти этих стран обратились в ООН, ЕС, Совет Европы и ОБСЕ с призывом акцентировать внимание на новом украинском законе.

12 октября 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой рекомендовала Киеву пересмотреть закон об украинизации образования. По мнению ПАСЕ, новые правовые нормы "приводят к значительному сокращению прав ранее признанных национальных меньшинств в получении образования на их собственном языке". В декабре свое решение вынесла Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Она рекомендовала Киеву внести в закон поправки, чтобы сделать его более сбалансированным и не допустить дискриминации в обществе.

В результате в 2018 году в закон были внесены некоторые изменения. В том числе до 2023 года был отложен полный переход на украинский язык школ с преподаванием на языках ЕС. Кроме того, Киев достиг договоренности с Болгарией и Польшей, дав им гарантии на получение полного общего среднего образования в болгарских и польских школах на Украине на родном языке (через систему подзаконных актов и инструкций министерств). Однако Венгрия заняла жесткую позицию: она настаивает на полном выполнении Украиной рекомендаций Венецианской комиссии и продолжает поднимать вопрос об ущемлении прав проживающих там венгров на всех европейских площадках, а также блокирует заседания комиссии Украина - НАТО с участием министров иностранных дел и глав государств (не проводятся с 2017 года).

Позднее, в мае 2023 года, украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада отложила до 1 сентября 2024 года переход на украинский язык школ, где преподавание осуществляется на одном из языков Евросоюза. Однако глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя ситуацию, опроверг слова Гончаренко, заявив, что школы венгерского меньшинства в Закарпатье не могут продолжать нормальную работу с сентября 2023 года.

Возмущение нацменьшинств также вызвало решение Конституционного суда Украины от 28 февраля 2018 года признать не соответствующим конституции закон "Об основах государственной языковой политики". Закон, принятый в 2012 году, предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Закон о тотальной украинизации

25 апреля 2019 года Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая - за пять дней до истечения полномочий - его подписал президент страны Петр Порошенко. Документ установил, что единственным государственным официальным языком в стране является украинский, и обязал граждан страны использовать его во всех сферах общественной жизни. Для телеканалов была введена квота в 90% для передач на украинском языке, претендентов на получение украинского гражданства обязали сдавать языковой экзамен, был установлен запрет на использование языков нацменьшинств в сфере образования и др. При этом попытки введения многоязычия рассматриваются в соответствии с законом как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, и строго караются.

Представители нацменьшинств назвали принятый документ "законом о тотальной украинизации". МИД Венгрии заявил, что языковой закон "отбирает у национальных меньшинств ранее предоставленное право на использование родного языка". При этом власти республики выразили надежду, что решить спорные языковые вопросы может новый президент Украины Владимир Зеленский, еще до вступления в должность обещавший провести "тщательный анализ" закона на предмет соблюдения конституционных прав всех граждан страны. В декабре 2019 года Венецианская комиссия рекомендовала отложить вступление этого документа в силу до принятия закона о нацменьшинствах и пересмотреть ряд статей, поскольку в законе "не соблюден баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств". Комиссия призвала не делать разницы между языковыми правами меньшинств, имеющих корни в Евросоюзе, и остальными, в первую очередь русскими. Выводы Венецианской комиссии поддержало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Однако, несмотря на обещания Зеленского и рекомендации Венецианской комиссии, реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, не последовало. По мнению Киева, новый закон, напротив, дает нацменьшинствам возможность стать "более интегрированными" на Украине. 14 июля 2021 года Конституционный суд Украины признал этот закон соответствующим конституции страны.

Продолжение дискриминационной языковой политики

16 января 2020 года украинский парламент принял закон "О полном общем среднем образовании", 13 марта он был подписан президентом. Закон предусматривает постепенное сокращение преподавания предметов на языках национальных меньшинств (начиная с пятого класса). Наибольшей дискриминации подверглись русскоязычные граждане: для них не менее 80% обучения должно проходить на украинском языке. Национальным меньшинствам, говорящим на языках стран - членов ЕС, отведено не менее 20% учебного процесса на украинском языке с постепенным увеличением этого показателя до 60% в старшей школе. Исключение сделано лишь для "коренных народов", которые могут обучаться на своем родном языке вместе с изучением украинского (на тот момент закон "О коренных народах Украины" еще не был принят).

По мнению Киева, новый закон должен был разрешить разногласия с восточноевропейскими соседями. Однако венгерские организации заявили, что насильственный перевод обучения на украинский язык может привести к потере национальной идентичности. МИД Румынии выразил обеспокоенность по поводу последствий, которые закон может иметь для румынского меньшинства, и призвал Украину учитывать рекомендации Венецианской комиссии.

Исключение восточноевропейских меньшинств из списка коренных народов

1 июля 2021 года Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины", Зеленский подписал его 21 июля. Документ фактически вывел из-под правовой защиты государства русских и представителей большинства национальных общин, предоставив статус коренных народов только крымским татарам, караимам и крымчакам. Этим трем народам документ гарантировал защиту "от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности, принудительную ассимиляцию или интеграцию в любой форме".

Протест в связи с принятием этого закона выразили делегации РФ, Армении, Венгрии, Молдавии и Сербии в ПАСЕ. В заявлении говорится, что документ "не имеет под собой юридической основы", которая соответствовала бы международным нормам, включая Декларацию ООН о правах коренных народов.

Закон о нацменьшинствах

13 декабря 2022 года Верховная рада приняла закон о национальных меньшинствах, который являлся одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. 29 декабря закон был подписан президентом Украины. Документ заменил аналогичный правовой акт 1992 года. Согласно новому закону нацменьшинством считается "группа граждан Украины, которые не являются этническими украинцами, традиционно проживают на территории Украины, объединены общими этническими, культурными, историческими, языковыми и/или религиозными признаками", но при этом являются "неотъемлемой, интегрированной и органичной частью украинского общества". Закон гарантирует представителями нацменьшинств ряд прав и свобод, в том числе на использование своего языка "частно и публично, в устной и письменной формах", но только "в пределах, не противоречащих закону". При этом права представителей нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка".

В документе прописан запрет "популяризации и пропаганды" России. Русские на Украине не рассматриваются как национальная группа. Так, в июле 2021 года Конституционный суд Украины в ответ на жалобу партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" о дискриминации русскоязычного населения вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. По постановлению суда "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".

В июне 2023 года Венецианская комиссия после совместного обращения Венгрии и Румынии вынесла замечания по закону, в том числе в части ущемления прав на использование языка представителями национальных меньшинств. Согласно выводам комиссии, положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.