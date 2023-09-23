Что известно о Владимире Сальдо

Депутаты Херсонской областной думы 23 сентября избрали его губернатором региона

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 сентября 2023 года депутаты Херсонской областной думы избрали губернатором региона врио руководителя области Владимира Сальдо.

Владимир Васильевич Сальдо родился 12 июня 1956 года в с. Октябрьское Николаевской области Украинской ССР (ныне Украина) в семье строителя.

В 1978 году окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство".

Кандидат экономических наук. В 2008 году в Институте региональных исследований им. М. И. Дулишнего Национальной академии наук Украины (Львов) защитил диссертацию по теме "Развитие производительных сил и региональная экономика".

В 1978-1981 годах работал мастером в строительно-монтажном управлении "Промстрой-1" комбината "Херсонпромстрой".

С 1981 по 1986 год был военным советником в армии Монгольской Народной Республики.

В 1986-1988 годах - мастер строительно-монтажного управления "Промстрой-1", в 1988-1991 годах - главный инженер строительно-монтажного управления "Промстрой-6" треста "Херсонпромстрой".

В 1991-2001 годах - начальник строительно-монтажного управления "Промстрой-3" фирмы "Херсонстрой".

С 1998 по 2002 год - депутат Херсонского городского совета.

С 2001 по 2014 год был членом украинской Партии регионов. С 2001 года занимал пост руководителя отделения партии в Херсонской области, с 2006 года - городского отделения партии в Херсоне.

В 2001-2002 годах - заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2002 по 2012 год - городской голова (мэр) Херсона. Трижды избирался на этот пост: в 2002, 2006 и 2010 годах. Был признан лучшим городским головой Украины в рамках общенациональной программы "Человек года - 2008".

В 2012-2014 годах - депутат Верховной рады Украины VII созыва. 28 октября 2012 года был избран от Партии регионов по одномандатному округу №182 (Херсонская область), набрав 37,9% голосов избирателей. Занимал пост заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики. До февраля 2014 года был членом фракции Партии регионов, затем входил в депутатскую группу "Экономическое развитие".

С 2014 года являлся председателем правления херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов "Стройинвестсоюз".

В феврале 2014 года выступил с критикой "евромайдана".

26 октября 2014 года участвовал в досрочных выборах в Верховную раду Украины как самовыдвиженец, баллотировался по одномандатному округу №182. Набрав 19,08%, занял третье место.

В 2015 году Владимир Сальдо баллотировался на пост городского головы Херсона от партии "Наш край". В первом туре 25 октября 2015 года занял второе место (16,88%), уступив действующему мэру Херсона, самовыдвиженцу Владимиру Николаенко (24,81%). Перед вторым туром Сальдо снял свою кандидатуру, заявив, что текущая "избирательная кампания - самая грязная в истории Херсона".

В 2015-2020 годах - депутат Херсонского городского совета VII созыва, председатель фракции "Наш край".

25 октября 2020 года был избран в Херсонский городской совет VIII созыва от "Блока Владимира Сальдо".

Кроме того, в 2020 году Сальдо баллотировался на пост мэра Херсона. В первом туре 25 октября набрал 17,09% голосов и вышел во второй тур вместе с депутатом Верховной рады Игорем Колыхаевым (30,75%). Во втором туре 15 ноября 2020 года уступил победу Игорю Колыхаеву (63,59%), получив 33,79% голосов избирателей.

В марте 2022 года стал одним из создателей Комитета спасения за мир и порядок, сформированного общественными деятелями Херсонской области.

В ходе специальной военной операции, которую Россия в феврале 2022 года начала на Украине в ответ на просьбу о помощи со стороны народных республик Донбасса, большая часть Херсонской области перешла под контроль российских войск. На освобожденной территории была сформирована военно-гражданская администрация (ВГА).

26 апреля 2022 года Сальдо был назначен председателем военно-гражданской администрации Херсонской области. 11 июня первым в регионе получил российский паспорт.

23-27 сентября 2022 года в Херсонской области состоялся референдум, в ходе которого большинство жителей высказались за вхождение региона в состав РФ. 30 сентября 2022 года в Москве Владимир Сальдо принял участие в церемонии подписания договора о вхождении Херсонской области в состав РФ в качестве ее нового субъекта.

4 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин назначил Сальдо врио губернатора Херсонской области.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2022). Имеет украинский орден "За заслуги" І, ІІ, ІІІ степеней (2011, 2006, 1999). Награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского ІІ степени (2005) Русской православной церкви.