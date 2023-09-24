Что известно о Денисе Пушилине

На пленарном заседании Народного совета ДНР 23 сентября его избрали главой региона

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 сентября 2023 года врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин был избран главой региона на пленарном заседании Народного совета ДНР и принял присягу.

Денис Владимирович Пушилин родился 9 мая 1981 года в Макеевке Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецкая Народная Республика РФ) в семье рабочих Макеевского металлургического завода.

В начале 2000-х годов учился на факультете "Экономика предприятия" Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

В 2020 году окончил Донецкую академию управления и государственной службы при главе Донецкой Народной Республики (ныне Донецкая академия управления и государственной службы) по специальности "государственное и муниципальное управление".

В 1999-2000 годах проходил службу в батальоне спецназначения Национальной гвардии Украины (быв. Внутренние войска Украины) на территории Крыма.

С 2002 года совмещал учебу в вузе с работой в дистрибьюторской компании "Сладкая жизнь" ("Солодке життя"; торговля кондитерскими изделиями).

Занимался общественной и политической деятельностью. 15 декабря 2013 года баллотировался от партии "Мы имеем цель" ("Ми маемо мету") в украинский парламент по округу №94 (Киевская область). В Раду не прошел, заняв 19-е место из 38 с результатом 0,08% голосов избирателей.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года, организованного сторонниками евроинтеграции, население юго-восточных областей страны, в основном русскоязычное, отказалось поддерживать политику новых властей. Весной 2014 года Пушилин стал одним из лидеров протестного движения русскоязычного населения в Донецкой области.

5 апреля 2014 года был назначен заместителем т. н. народного губернатора Донецкой области Павла Губарева.

Участвовал в провозглашении 7 апреля 2014 года Донецкой Народной Республики, стал сопредседателем ее временного правительства.

С 15 мая по 18 июля 2014 года - председатель президиума Верховного совета ДНР (высшая должность в провозглашенной республике).

В качестве сопредседателя Народного фронта Новороссии занимался первыми гуманитарными поставками из России в Донбасс. Был одним из создателей общественного движения "Донецкая Республика", до октября 2017 года возглавлял его исполнительный комитет.

В 2014-2018 годах - депутат Народного совета (парламента) ДНР, был избран на выборах 2 ноября 2014 года. С 14 ноября 2014 года занимал пост заместителя председателя Народного совета. 11 сентября 2015 года был избран председателем парламента ДНР (за - 76 депутатов из 100).

Одновременно с 9 ноября 2014 года по 11 сентября 2018 года являлся постоянным полномочным представителем ДНР на переговорах трехсторонней Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине в Минске (участники - Украина, Россия и ОБСЕ).

В конце 2017 года возглавил Русский центр, созданный в Донецке для "усиления процессов интеграции Донбасса с Российской Федерацией в гуманитарных, социальных и культурных аспектах".

7 сентября 2018 года Народный совет ДНР назначил Пушилина временно исполняющим обязанности главы республики. Возглавил республику после гибели ее первого главы Александра Захарченко.

25 сентября 2018 года был избран председателем общественного движения "Донецкая республика".

11 ноября 2018 года Пушилин одержал победу на выборах главы Донецкой Народной Республики, набрав 60,86% голосов избирателей. За его ближайшего соперника, депутата Народного совета ДНР Романа Храменкова, проголосовали 14,28%. 20 ноября 2018 года Пушилин вступил в должность.

23-27 сентября 2022 года в ДНР состоялся референдум, в ходе которого большинство граждан республики высказались за вхождение региона в состав РФ. 30 сентября 2022 года в Москве Пушилин принял участие в церемонии подписания договора о принятии ДНР в состав Российской Федерации в качестве ее нового субъекта.

4 октября 2022 года президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики.

Член Всероссийской политической партии "Единая Россия" (с 4 декабря 2021 года). Секретарь регионального отделения партии в Донецкой Народной Республике (с 21 октября 2022 года).

Входит в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления (с апреля 2023 года).

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2022).

Имеет ордена "За верность долгу" (Республика Крым, РФ; 2018), Кадырова (Чеченская Республика, РФ; 2022), медали "За мужество и доблесть" (Республика Крым, РФ; 2021) и "За заслуги" II степени главы Луганской Народной Республики (2021).

Почетный гражданин Донецка, Макеевки и Шахтерска.