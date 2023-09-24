Что известно о Леониде Пасечнике

На пленарном заседании Народного совета ЛНР 23 сентября его избрали главой региона

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 сентября 2023 года врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник был избран главой региона на пленарном заседании Народного совета ЛНР и принял присягу.

Леонид Иванович Пасечник родился 15 марта 1970 года в Ворошиловграде Украинской ССР (ныне Луганск, Луганская Народная Республика РФ) в семье кадрового работника милиции.

В 1991 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи им. генерала армии А. А. Епишева, затем - Национальную академию Службы безопасности Украины.

С 1993 года по декабрь 2013 года - в органах безопасности. Служил в управлении Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской области, занимал должность начальника подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К". С 2010 года возглавлял Стахановский межрайонный отдел СБУ Украины. В 2013 году был уволен со службы по выслуге лет в звании полковника.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 году, организованного сторонниками евроинтеграции, население юго-восточных областей страны, в основном русскоязычное, отказалось поддерживать политику новых властей. Пасечник перешел на сторону народного ополчения, сформированного в Луганской области.

9 октября 2014 года указом главы провозглашенной Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого он был назначен министром государственной безопасности ЛНР.

24 ноября 2017 года Народный совет (парламент) ЛНР назначил Пасечника исполняющим обязанности главы республики в связи с отставкой Плотницкого.

18 февраля 2018 года Пасечник был избран председателем общественного движения "Мир Луганщине".

11 ноября 2018 года одержал победу на выборах главы республики, набрав 68,3% голосов избирателей. За его ближайшего соперника, председателя республиканского комитета профсоюза работников образования и науки ЛНР Олега Коваля, проголосовали 16,55%. 21 ноября Леонид Пасечник вступил в должность.

23-27 сентября 2022 года в ЛНР состоялся референдум, в ходе которого большинство граждан республики высказались за вхождение региона в состав РФ.

30 сентября 2022 года в Москве Пасечник принял участие в церемонии подписания договора о принятии ЛНР в состав Российской Федерации в качестве ее нового субъекта.

4 октября 2022 года президент России Владимир Путин назначил Леонида Пасечника врио главы Луганской Народной Республики.

Член Всероссийской политической партии "Единая Россия" (с 4 декабря 2021 года).

Входит в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления (с апреля 2023 года).

Генерал-майор Министерства государственной безопасности ЛНР.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2022).

Имеет ордена Дружбы (Южная Осетия; 2018), Кадырова (Чеченская Республика, РФ; 2022), медаль "За мужество и доблесть" (Республика Крым, РФ; 2021).