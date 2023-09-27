Как менялись пошлины на посылки в Россию

Совет ЕЭК 27 сентября продлил до 1 апреля 2024 года действие порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли для физлиц на уровне €1 тыс.

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 сентября 2023 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 1 апреля 2024 года действие беспошлинного ввоза товаров в ЕЭАС физическими лицами в размере €1 тыс. ТАСС подготовил материал о том, как менялась эта предельная величина в прошлом.

История

Впервые четкая норма по взиманию таможенных сборов с международных почтовых отправлений была установлена при принятии 18 июня 1993 года первого Таможенного кодекса РФ. В соответствии с этим документом 23 декабря 1993 года председатель правительства РФ Виктор Черномырдин подписал постановление "О порядке перемещения физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности". Оно предусматривало, что физические лица могут с 1 января 1994 года без пошлин получать любые посылки без ограничения веса общей стоимостью до $200. При превышении установленной суммы вводилась ставка 60% от стоимости посылки. Если декларированная стоимость была выше лимита или оценивалась таможенниками выше задекларированной, ее получатель должен был через таможенное отделение оплатить пошлину. Возможности сделать это непосредственно в почтовом отделении при получении посылки не было.

С 1 августа 1996 года норма беспошлинного ввоза была понижена до $100 за посылку. Также снизилась и пошлина - до 30-50%. В сентябре 1999 года вступило в силу постановление правительства РФ "Об утверждении Положения о перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации", подписанное премьер-министром Сергеем Степашиным 10 июля 1999 года. Оно установило стандартную ставку в 30%, не изменив беспошлинного лимита. Ставка в 30% действовала до 2020 года. Обновленная редакция Таможенного кодекса РФ была подписана президентом России Владимиром Путиным 28 мая 2003 года. Документ вводил новый порядок беспошлинного лимита: до 10 тыс. рублей на посылку в неделю. Эта норма действовала до 2010 года.

В 2010 году начал работу Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. 18 июня 2010 года странами - участницами Союза было подписано межправительственное соглашение "О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском". В соответствии с документом, норма беспошлинного ввоза посылок была увеличена до €1 тыс. в месяц с лимитом в 31 кг. Эти же нормы были сохранены при вступлении в силу с 1 января 2018 года. Таможенного кодекса ЕАЭС (подписан 11 апреля 2017 года). Пошлина при превышении установленного порога составила 30% и не менее €4 за 1 кг.

Снижение нормы

Установка лимита в €1 тыс. привела к резкому росту объема покупок гражданами РФ в иностранных интернет-магазинах. Если в 2010 году в Россию из-за рубежа было доставлено 1,3 млн посылок, то в 2018 году - 345 млн.

Впервые с инициативой о снижении порога беспошлинного ввоза в ноябре 2013 года выступили Федеральная таможенная служба (ФТС) и ее глава Андрей Бельянинов. Идею поддержала, в частности, Ассоциация компаний интернет-торговли (среди ее членов на тот момент - Ozon, "М.Видео", "Связной", "Юлмарт"). Президент ассоциации Сергей Румянцев заявлял, что импорт из иностранных интернет-магазинов препятствует развитию онлайн-торговли внутри страны, и предлагал снизить беспошлинный порог с €1 тыс. до €100 или €150. Однако эта инициатива тогда не нашла поддержки у правительства и "Почты России", в частности, из-за трудностей с взиманием пошлины - ее по-прежнему требовалось платить через отделения ФТС.

Вновь тема беспошлинных лимитов была поднята в 2016 году при обсуждении Таможенного кодекса ЕАЭС. Согласно этому документу, принятому 11 апреля 2017 года, с 1 января 2019 года порог был понижен до €500 в месяц, а еще через год, с 1 января 2020 года, - до €200. При этом сама ставка с 2020 года была снижена с 30% до 15% (но не менее €2 за кг).

3 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Документ разрешил почтовым операторам выступать таможенными агентами, то есть позволил платить пошлину за посылку в отделении связи или взимать ее автоматически при расчете стоимости доставки. Приказ Министерства финансов РФ, устанавливающий эту процедуру для почтовых операторов, был подписан 21 декабря и опубликован 28 декабря 2018 года.

9 января 2019 года "Почта России" в пилотном режиме запустила систему онлайн-оплаты пошлин на товары из зарубежных интернет-магазинов.

Изменение беспошлинного порога привело к постепенному снижению числа посылок из зарубежных интернет-магазинов. По данным ФТС, в 2019 году в Россию было доставлено 332 млн почтовых отправлений. При этом сумма таможенных платежей за них выросла почти в три раза - до 895 млн рублей. В 2020 году число отправлений снизилось до 224 млн, таможенные платежи составили при этом 2 млрд рублей. В 2021 году число посылок немного возросло - до 230 млн. Объем платежей при этом составил 3,3 млрд рублей.

Временный возврат к лимиту в €1 тыс.

В 2018-2021 годах в рамках ЕАЭС неоднократно обсуждался вопрос о дальнейшем снижении порога беспошлинного ввоза. Предлагалось его сократить до €20 или вовсе убрать, сделав обязательной пошлину в €1-3 с любой посылки. Однако решений на этот счет так и не было принято, в том числе из-за пандемии COVID-19, которая и так привела к ухудшению динамики торговли.

17 марта 2022 года решением Совета ЕЭК в качестве антикризисной меры стоимостная норма беспошлинного ввоза товаров личного пользования, доставляемого перевозчиком или пересылаемого почтой, была временно повышена с €200 до €1 тыс. Первоначально планировалось, что после 1 октября 2022 года будет возвращена норма в €200. 23 сентября 2022 года действие нормы в €1 тыс. было продлено до 1 апреля 2023 года, а 30 марта 2023 года - до 1 октября 2023 года.