Что известно о рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Президент России Владимир Путин 29 сентября 2023 года внес в Госдуму законопроект о денонсации документа

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Ранее, 22 сентября, с этим предложением выступило правительство РФ. Было подчеркнуто, что все гарантии и права нацменьшинств сохранятся, в российском законодательстве есть все необходимые нормы. ТАСС подготовил материал об этой Конвенции.

Конвенция и ее разработка

Проблема защиты национальных меньшинств рассматривалась в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с момента ее основания в 1949 году. Так, в 1961 году ПАСЕ рекомендовала включить в дополнительный протокол к Конвенции ООН о защите прав человека и основных свобод (1950) отдельную статью с целью гарантировать национальным меньшинствам ряд прав.

8 октября 1993 года в Вене на встрече глав государств - членов Совета Европы была достигнута договоренность о том, что национальные меньшинства в Европе должны пользоваться защитой и уважением, что "способствовало бы миру и стабильности в регионе".

4 ноября 1993 года Комитет министров СЕ (КМСЕ) создал Специальный комитет по защите национальных меньшинств, который в октябре 1994 года представил проект Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (Framework Convention for the Protection of National Minorities). 10 ноября 1994 года на 95-й сессии КМСЕ в Страсбурге Конвенция была принята. Она была открыта для подписания 1 февраля 1995 года (не только для стран - членов Совета Европы).

В преамбуле Конвенции говорится, что государства-члены обязаны выполнять положения документа на основе "национального законодательства и соответствующей государственной политики". Она является рамочным документом, в ней изложены общие цели и принципы, такие как: защита от дискриминации; содействие эффективному равенству, сохранению культуры, религии, языка и традиций; свобода выражения мнения; участие в экономической, культурной и социальной жизни; свобода в отношении языка и образования; запрет насильственной ассимиляции и другое.

По мнению экспертов, отсутствие четко сформулированных прав и свобод нацменьшинств приводит к тому, что правительства стран ограничивают свои обязательства в рамках Конвенции. Кроме того, Конвенция не дает определения "национального меньшинства". До сих пор КМСЕ не удается сформулировать определение, которое получило бы поддержку у всех государств-членов. Несколько стран, среди которых Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Германия, Польша, Словения, Швеция, изложили собственное понимание этого термина при подписании и ратификации Конвенции. Многие исключают из этой категории неграждан и мигрантов, а некоторые называют конкретные группы населения.

Членство

Участниками Конвенции являются 39 стран (на сентябрь 2023 года; Россия подписала документ 28 февраля 1996 года, ратифицировала - 21 августа 1998 года, он вступил в силу 1 декабря 1998 года). Из 46 государств СЕ (до выхода РФ в 2022 году было 47) к ней не присоединились Франция, Монако, Андорра и Турция. Подписали, но не ратифицировали - Бельгия, Греция, Исландия и Люксембург.

Мониторинг Конвенции

Государства, присоединившиеся к документу, обязаны каждые пять лет предоставлять КМСЕ доклады об исполнении Конвенции. Ему оказывает содействие Консультативный комитет экспертов, созданный в 1998 году. Его задача - обеспечить применение стандартов Конвенции всеми заинтересованными странами в различных областях, касающихся национальных меньшинств. В его состав входят 18 независимых экспертов, назначаемых КМСЕ.

Национальные меньшинства в странах

Совет Европы указывает, что точные статистические данные о численности нацменьшинств в европейских государствах привести очень сложно. Это связано с тем, что многие государства не предоставляют такие сведения по ряду причин, некоторые страны не имеют возможности осуществить полную перепись населения. Практически во всех европейских государствах проживают группы населения, которые можно отнести к национальным меньшинствам. По разным оценкам, они насчитывают от 50 до 100 млн человек (всего население Европы составляет более 740 млн человек).

Отношения России и Совета Европы с 2022 года

25 февраля 2022 года КМСЕ принял решение приостановить права РФ в Комитете и в Парламентской ассамблее "в связи с вооруженным вторжением на Украину". В ответ МИД России сообщил о запуске процедуры выхода страны из Совета Европы (была членом с 1996 года). 15 марта министр иностранных дел Сергей Лавров направил соответствующее письмо генеральному секретарю СЕ Марии Пейчинович-Бурич.

Согласно статье 7 Устава СЕ, членство России должно было прекратиться 1 января 2023 года (оно наступает в конце текущего финансового года, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев этого года). Однако в нарушение Устава 16 марта КМСЕ постановил, что "Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы". В связи с этим глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия вышла из Совета Европы по собственной воле, назвав это решение "взвешенным и обдуманным". Представительство России при СЕ в Страсбурге было закрыто 9 июля 2022 года, в посольстве РФ во Франции создана Группа по делам СЕ.

23 марта 2022 года КМСЕ принял резолюцию, определившую 16 марта 2022 года датой прекращения действия для России ратифицированных ей международных договоров СЕ, открытых для подписания членами СЕ. Исключение было сделано лишь для Конвенции о защите прав человека и, следовательно, для ЕСПЧ - участие в них РФ было продлено до 16 сентября 2022 года (по закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным 11 июня 2022 года, все решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта, необязательны для исполнения).

Кроме того, резолюцией КМСЕ от 23 марта 2022 года Россия была исключена из ряда документов, открытых для нечленов СЕ (частичные и расширенные частичные соглашения), и организаций в структуре СЕ, в некоторых из них права РФ были существенно ограничены. В том числе права РФ ограничили руководящие и мониторинговые органы Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. 28 июня 2022 года в целях фиксации этих реалий правительством РФ было приняло решение "о прекращении участия в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы".