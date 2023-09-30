История вхождения новых регионов в состав России

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В этот день в 2022 году были подписаны международные договоры о вхождении новых регионов в РФ на правах ее субъектов.

Провозглашение Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году

После госпереворота на Украине в 2014 году, организованного сторонниками евроинтеграции, население юго-восточных областей страны, в основном русскоязычное, отказалось подчиняться новым властям. В Донецкой и Луганской областях начались массовые протесты, было сформировано народное ополчение. Столкновения украинской армии и националистических формирований с отрядами ополченцев переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

7 апреля 2014 года республиканский народный совет объявил о суверенитете Донецкой Народной Республики (ДНР). 27 апреля на митинге в Луганске была провозглашена Луганская Народная Республика (ЛНР).

11 мая того же года в Донбассе прошли референдумы по вопросу о статусе республик. За самоопределение в Донецкой области проголосовали 89,7% избирателей, в Луганской - 96,2%. 12 мая был провозглашен государственный суверенитет народных республик, 14 мая принята конституция ДНР, 18 мая - ЛНР.

Главой Донецкой Народной Республики стал Денис Пушилин, Луганской Народной Республики - Леонид Пасечник.

Ситуация в Донбассе в 2014-2022 годах

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжался 8 лет, за эти годы погибли около 14 тыс. человек, многие стали беженцами и вынужденными переселенцами. Киев также ввел полную экономическую блокаду Донбасса.

При посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года был согласован план мирного урегулирования и прекращения огня (минские соглашения). Одним из их пунктов стало требование принятия закона об особом статусе Донбасса. Однако процесс по урегулированию конфликта зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять политическую часть минских соглашений. Переговоры искусственно затягивались украинской стороной и при президенте Петре Порошенко (2014-2019), и после прихода к власти в 2019 году Владимира Зеленского. При этом Киев обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на стороне провозглашенных республик.

Российские власти неоднократно заявляли, что Донбассу должен быть предоставлен особый статус в составе Украины, предусмотренный Минскими соглашениями. При этом Россия регулярно предоставляла гуманитарную помощь ДНР и ЛНР. Кроме того, с 2019 года для жителей республик был упрощен процесс получения российского гражданства.

Обострение обстановки в конце 2021 - начале 2022 годов

Осенью 2021 года ситуация в Донбассе обострилась. По просьбе Киева западные страны начали наращивать военную помощь Украине, включая поставки летального оружия. Представители ДНР и ЛНР регулярно сообщали об обстрелах вдоль всей линии соприкосновения.

На фоне обострения ситуации 15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла подготовленный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".

17 февраля 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Началась эвакуация населения на территорию России, власти которой гарантировали беженцам временное убежище и оказание помощи. В народных республиках была объявлена мобилизация. Власти ДНР и ЛНР обратились к РФ с просьбой о признании.

Признание независимости республик Донбасса, специальная военная операция

21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине в ответ на просьбу о помощи со стороны Донбасса.

Освобождение территорий Запорожской и Херсонской областей

В ходе СВО под контроль российских войск перешла большая часть Запорожской области с городами Бердянск, Васильевка, Мелитополь и Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. На этой территории была создана военно-гражданская администрация (ВГА), которую возглавил Евгений Балицкий, в прошлом депутат Верховной рады Украины от Партии регионов. Временным центром освобожденной территории стал Мелитополь, крупнейший город в части Запорожской области, подконтрольной ВГА. Областной центр региона - город Запорожье, где проживает почти половина населения области, - осталась под контролем Украины.

К началу марта 2022 года под контроль российских войск перешла также Херсонская область. В регионе была сформирована военно-гражданская администрация, которую возглавил Владимир Сальдо, бывший мэр Херсона.

Предоставление российского гражданства

4 мая 2022 года право на упрощенное приобретение гражданства РФ получили граждане ДНР и ЛНР, имеющие легальный статус в России (разрешение на временное проживание, вид на жительство и др.). 25 мая был подписан указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями Запорожской и Херсонской областей, а 11 июля того же года право получить гражданство РФ в упрощенном порядке было предоставлено всем гражданам Украины.

Референдумы о вхождении в состав России

19 сентября 2022 года общественные палаты Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении регионов в состав Российской Федерации. 20 сентября общественное движение "Мы вместе с Россией" обратилось к главе ВГА Запорожья Евгению Балицкому с просьбой провести референдум о вхождении региона в РФ. В тот же день Общественный совет Херсонской области направил аналогичное обращение главе ВГА Владимиру Сальдо.

20 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали законы о проведении в республиках 23-27 сентября референдумов по вопросу вхождения регионов в состав России на правах субъектов РФ. В тот же день главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо подписали указы о проведении референдумов в период с 23 по 27 сентября.

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам заявил, что Россия поддержит решения жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, принятые в ходе плебисцитов. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek говорил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вправе воспользоваться правом на самоопределение в соответствии с Уставом ОН, а Москва с уважением отнесется к их выбору.

Референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября включительно. За проведением плебисцитов следили более 130 международных наблюдателей из России, Венесуэлы, Италии, Германии, Латвии и других стран.

На голосование в ДНР и ЛНР был вынесен вопрос о вхождении республик в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Жителям Запорожской и Херсонской областей предлагалось ответить, согласны ли они на выход регионов из состава Украины, образование самостоятельных государств и их вхождение в РФ на правах субъектов Федерации.

Подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ: в ДНР - 99,23% участников референдума при явке 97,51%, в ЛНР - 98,42% при явке 94,15%, в Запорожье - 93,11% при явке 85,4%, в Херсонской области - 87,05% при явке 76,86%.

Официальный Киев, а также страны Запада заявили, что не признают итоги референдума.

Обращение к России, признание независимости Запорожской и Херсонской областей

28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.

В тот же день МИД России распространил заявление, в котором подчеркнул, что референдумы прошли в полном соответствии с нормами и принципами международного права на самоопределение народов в соответствии с Уставом ООН, международными пактами о правах человека 1966 года, Хельсинкским заключительным актом СБСЕ 1975 года, а также заключением Международного суда ООН по Косову от 22 июля 2010 года, "подтвердившим тот факт, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какую-либо норму международного права".

Вхождение регионов в состав РФ

29 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей.

На следующий день, 30 сентября, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца глава государства и руководители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России.

Согласно договорам ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области считаются принятыми в Российскую Федерацию с даты подписания - 30 сентября 2022 года. Новые регионы в составе России сохранили свой статус республик и областей, а также названия. Государственным языком ДНР и ЛНР был провозглашен русский.

Пределы республик и областей определяются их границами, которые "существовали на день их образования и принятия в РФ". Границы, сопряженные с территорией иностранного государства, стали государственной границей РФ. При этом ДНР и ЛНР вошли в Россию в рамках территорий 2014 года, установленных в их конституциях.

2 октября 2023 года Конституционный суд (КС) РФ признал международные договоры соответствующими конституции.

3 октября 2022 года Государственная дума РФ ратифицировала документы и приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых регионов в состав России. 4 октября их одобрил Совет Федерации. В тот же день, 4 октября, президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также соответствующие федеральные конституционные законы (вступили в силу 5 октября). Врио руководителей новых субъектов РФ были назначены действующие главы республик и ВГА областей - Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно.

Наименования новых регионов были включены в ч. 1. ст. 65 Конституции РФ (новая редакция основного закона опубликована 6 октября 2022 года). Общее число субъектов РФ возросло с 85 до 89. 18 октября 2022 года в пресс-службе Росреестра сообщили, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области внесены в государственный каталог географических названий России.

Интеграция новых регионов в РФ

Согласно международным договорам до 1 января 2026 года установлен переходный период, в течение которого ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти и др. В 2022-2023 годах был принят ряд федеральных законов, направленных на интеграцию новых регионов.

В сентябре 2023 года в новых регионах были избраны первые составы законодательных органов. 23 сентября депутаты региональных парламентов по представлению президента РФ избрали руководителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Ими стали врио глав регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно.

День воссоединения с Россией

12 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении 30 сентября новой памятной даты - Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. 19 сентября документ одобрила Госдума, 25 сентября - Совет Федерации. 28 сентября 2023 года его подписал глава государства.