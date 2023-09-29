Призыв в Вооруженные силы РФ. Цифры и факты

Владимир Путин 29 сентября подписал указ об осеннем призыве на военную службу

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу. С 1 октября по 31 декабря в армию направят 130 тыс. человек. По словам заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского, осенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в новых регионах.

Срок службы призывников и штатная численность ВС РФ

Вооруженные силы РФ в настоящее время комплектуются на смешанной основе - как за счет военнослужащих-контрактников, так и за счет призывников. Призыв проходит на основе закона "О воинской обязанности и военной службе", подписанного президентом РФ Борисом Ельциным 28 марта 1998 года.

Согласно документу, настоящее время призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. 4 августа 2023 года Путин подписал закон, устанавливающий, что с 1 января 2024 года на срочную службу будут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет. При этом граждане, зачисленные в запас по достижении возраста в 27 лет до 31 декабря 2023 года, призыву подлежать не будут.

В соответствии с законом от 6 июля 2006 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву", срок службы составляет 12 месяцев.

Согласно указу Путина от 25 августа 2022 года, штатная численность Вооруженных сил РФ с 1 января 2023 года составляет 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. В 2010-х годах отмечалась тенденция к росту доли военных, проходящих контрактную службу. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2020 году количество контрактников в российских ВС составило более 405 тыс. человек, а в конце 2021 года их численность превысила количество призывников более чем в два раза. При этом полностью отказываться от призыва российское военное ведомство не планирует. В планах Минобороны довести численность ВС до полутора миллиона военнослужащих, а количество военнослужащих по контракту увеличить до 695 тыс. человек. К концу 2023 года с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований численность контрактников планируется довести до 521 тыс. человек.

Призыв

Набор в ВС РФ обычно организуется дважды в год - с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). При этом в соответствии с законодательством граждане 24 муниципальных образований пяти субъектов РФ (Якутия, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ) призываются на военную службу только летом из-за возможных проблем с транспортом в осенне-зимний период. Для проведения призыва каждый раз издается специальный указ президента РФ - Верховного главнокомандующего. В 2022 году начало осеннего призыва впервые было отложено на месяц - до 1 ноября - из-за мероприятий по частичной мобилизации.

Учетно-призывной работой в России занимаются военные комиссариаты (военкоматы). Они производят постановку граждан на воинский учет, во время призыва оповещают лиц призывного возраста о необходимости явиться на медицинскую комиссию. По ее результатам и с учетом наличия документов, предоставляющих право на отсрочку, принимается решение, отправлять ли призывника к месту несения службы.

14 апреля 2023 года глава государства подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит ограничения для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. 22 сентября 2023 года глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в ходе осеннего призыва 2023 года электронные повестки могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме. 19 сентября 2023 года замминистра цифрового развития Олег Качанов сообщил, что реестр воинского учета начнет полноценно работать в России не ранее 2025 года.

Отсрочка и альтернативная служба

По закону "О воинской обязанности и военной службе", правом на отсрочку от призыва пользуются:

граждане РФ, временно не годные к службе по состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за близкими родственниками в отсутствие других опекунов;

имеющие двух и более детей (либо ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель) или ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет;

сотрудники МВД, Государственной противопожарной службы, ФСИН, таможенных органов (при наличии некоторых условий);

депутаты разных уровней или главы муниципальных образований;

учащиеся профессиональных училищ и техникумов;

студенты дневных отделений вузов, имеющих государственную аккредитацию (без перерыва в учебе);

аспиранты, обучающиеся очно.

2 марта 2022 года президент РФ подписал указ о мерах по ускоренному развитию IТ-отрасли в России. Одной из введенных документом мер стала отсрочка от призыва на военную службу для специалистов российских IТ-компаний в возрасте до 27 лет, имеющих высшее образование и стаж не менее года. 4 сентября 2023 года Путин подписал указ об увеличении с 1 января 2024 года предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IТ-специалистов до 30 лет.

Кроме того, возможна замена военной службы альтернативной гражданской, сроком от 18 до 21 месяца. На нее могут претендовать призывники, которые считают, что несение военной службы противоречит их нравственным или религиозным убеждениям, а также лица, относящиеся к коренным малочисленным народам. Актуальный перечень работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, установлен приказом Минтруда России от 21 февраля 2023 года. В списке 64 рабочих профессии (водитель автомобиля, грузчик, дворник, маляр, официант, повар, кухонный рабочий, гардеробщик и другие) и 85 должностей служащих (артист балета, воспитатель, врачи разных специальностей, зоотехник, экономист, юрисконсульт и другие).

Уклонение от службы

Уклонившийся от военной или альтернативной гражданской службы гражданин привлекается к административной или уголовной ответственности - уклонистам грозят штрафы в размере до 200 тыс. рублей, арест на срок до шести месяцев либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет (статья 328 Уголовного кодекса РФ). Штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины с 1 октября 2023 года составит от 10 до 30 тыс. рублей.

По данным Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, число призывников, которые уклонились от призыва на срочную службу в ВС РФ в 2015 году, составляло 4 766 человек. В 2016 году в Генштабе не отчитывались об абсолютном числе уклонистов, однако сообщили, что по итогам года их количество уменьшилось на 20% по сравнению с 2015 годом. По итогам весеннего призыва 2017 года, согласно информации Генштаба, уклонистами стали только 0,2% призывников.

26 июля 2017 года Путин подписал закон, который запрещает принимать на работу в госорганы российских граждан, не отслуживших в армии. Согласно документу, государственные учреждения смогут принять к себе на работу уклонистов только спустя 10 лет после нарушения закона.

В 2019 году начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский заявлял, что число уклонистов сократилось до тысячи. В 2020 году, по официальным данным, число случаев уклонения от военной службы увеличилось в 1,7 раза. В 2022 году количество уклонистов не превышало 0,1%.

6 июля 2023 года глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что граждане, которые не явились по повестке в военкомат, больше не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобиль. 11 июля вступил в действие ведомственный приказ МВД, согласно которому сотрудники Госавтоинспекции могут ограничивать право управлять транспортными средствами тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат.

Научные, научно-производственные и спортивные роты

Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, заинтересованные в научной работе, могут быть направлены для прохождения военной службы в научные роты (впервые появились в 2013 году). В таких ротах предоставляется возможность продолжать заниматься научными исследованиями по выбранным направлениям.

По информации Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, в 2013-2022 годах военную службу по призыву в научных ротах прошли более 4 тыс. человек. Военнослужащие научных рот успешно приняли участие в 1,5 тыс. научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, получили 382 патента на изобретения, с их участием разработано более 2,7 тыс. рационализаторских предложений и опубликовано более 7 тыс. научных статей.

Научные роты функционируют в военных учебно-научных центрах и научных учреждениях Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, Сухопутных войск, Военной академии связи, Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ (расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тамбове, Костроме). К 2021 году количество научных рот выросло до 17, восемь из них расположены в военном технополисе "Эра" в городе Анапе (Краснодарский край). В том же году впервые были укомплектованы две научно-производственные роты, созданные для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Призывники из числа кандидатов в сборные РФ по олимпийским видам спорта направляются в пять спортивных рот. Всего к настоящему моменту в них прошли службу более 2,5 тыс. спортсменов.

Оклад и привилегии

1 марта 2020 года Путин подписал закон об установлении постоянного оклада в размере 2 тыс. рублей в месяц для военнослужащих ВС РФ, проходящих службу по призыву. Закон также установил единовременное пособие при увольнении с военной службы в размере одного оклада и ежегодную индексацию выплаты.

24 июня 2023 года глава государства подписал закон, согласно которому прохождение военной службы по призыву будет засчитываться в качестве индивидуального достижения при поступлении на бюджетные места в вузы и колледжи.