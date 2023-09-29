Как менялась численность призыва в ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин 29 сентября подписал указ об осеннем призыве на военную службу

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу. С 1 октября по 31 декабря в армию направят 130 тыс. человек.

1990-е и 2000-е годы

Нормы призыва устанавливаются указами президента РФ. Впервые число новобранцев было включено в текст указа президента Бориса Ельцина, опубликованного 15 апреля 1994 года. Тогда план призыва составил 216 тыс. человек.

В 1994-1999 годы в армию ежегодно призывали в среднем 400 тыс. человек, в 2000-е годы - 320 тыс. человек. Весной и осенью призывается приблизительно одинаковое число людей.

Осенью 2006 года были призваны 123 310 человек - наименьшее количество новобранцев с 1994 года. Через год после перехода на 12-месячный срок службы, весной 2009 года, норма призыва резко выросла - до 305 560 человек.

2010-е годы

В дальнейшем наблюдалось постепенное снижение числа призывников, вызванное увеличением в составе ВС доли служащих по контракту. С 2012 года норма каждой призывной кампании не превышала 155,5 тыс. человек. В 2013 году в ВС РФ начали создаваться научные и спортивные подразделения.

Весной 2015 года военкоматы отправили в строй 150 145 новобранцев. Альтернативную службу выбрали 344 человека. В весенней призывной кампании 2015 года впервые участвовали новые регионы РФ - Республика Крым и Севастополь, из этих двух субъектов РФ в армию пошли порядка 500 призывников. Осенью 2015 года в войска отправились 147,1 тыс. новобранцев, на альтернативную службу - 392 человека. В порядке эксперимента 40 новобранцев из числа молодых инженеров и техников, отобранных на конкурсной основе, попали в новые подразделения - научно-производственные (технические) роты. Эти специалисты исполняли свои воинские обязанности в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Весной 2016 года ВС РФ пополнили 155 тыс. новобранцев, альтернативную службу выбрали 319 человек. Общее число солдат в научных ротах достигло 655 человек. Осенью того же года были призваны 152 тыс. человек. 293 человека из 56 вузов пополнили 12 научных рот. 600 призывников были направлены на альтернативную гражданскую службу.

Весной 2017 года были призваны 142 тыс. человек. В научные роты отправились 356, а на альтернативную службу - 430 призывников. В рамках осеннего призыва на службу были приняты 134 тыс. человек. Из них 350 человек были зачислены в научные роты и 180 - в спортивные.

Весной 2018 года на военную службу отправилось наименьшее количество новобранцев с 2006 года - 128 тыс. человек. 330 из них были направлены в научные роты, 70 - в научно-производственные. Осенью 2018 года на срочную службу были призваны 132,5 тыс. человек. 300 человек отправились в научные роты, 200 - в спортивные.

Весной 2019 года в армию призвали 135 тыс. человек. Более 400 из них были направлены в научные роты, 171 человек - в спортивные роты. Осенью того же года были призваны 132 тыс. человек. Из них в научные роты был направлен 461 человек, в спортивные - 180.

2020-е годы

С 1 апреля по 15 июля 2020 года на срочную службу призвали 135 тыс. человек. 450 человек были направлены в научные роты, 150 - в спортивные. В ходе мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий во время весенней призывной компании 2020 года были внесены корректировки, вызов призывников был отсрочен. Призывные комиссии начали свою работу с 12 мая с соблюдением необходимых мер безопасности. Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были протестированы на наличие коронавируса. С 1 октября по 31 декабря 2020 года были призваны были 128 тыс. человек. В научные роты отправились более 400 призывников, в спортивные - более 200 человек. Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, осенний призыв прошел в установленные сроки, контроль и тестирование позволили своевременно выявить 1,5 тыс. зараженных призывников. Военные комиссариаты были обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты.

С 1 апреля по 15 июля 2021 года в армию призвали 134 650 человек. В научные и научно-производственные роты были направлены более 350 молодых людей. В спортивные роты - более 150 человек. С 1 октября по 31 декабря 2021 года армия пополнилась на 127,5 тыс. человек. В научные и научно-производственные роты были зачислены 320 призывников. В спортивные роты - более 200. Обе призывные кампании проходили при усиленных противоэпидемических мерах.

С 1 апреля по 15 июля 2022 года на срочную службу в ВС РФ призывались 134,5 тыс. человек. На комплектование научных рот направили более 350 выпускников вузов, в спортивные роты - 188 человек. Осенний призыв, проходивший с 1 ноября по 31 декабря, затронул 120 тыс. новобранцев. В научные и научно-производственные роты были направлены около 450 призывников, а в спортивные роты - около 200.

С 1 апреля по 15 июля 2023 года в армию призвали 147 тыс. В научные и научно-производственные роты были направлены около 490 выпускников вузов, в спортивные роты - около 200.

В 2022-2023 годах президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что призывники не привлекаются и не будут привлекаться к участию в боевых действиях в рамках специальной военной операции ВС РФ на Украине.