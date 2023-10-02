Порядок присуждения Нобелевских премий

В Стокгольме и Осло с 2 по 9 октября объявят лауреатов Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля

ТАСС-ДОСЬЕ. С 2 по 9 октября 2023 года в Стокгольме и Осло будут объявлены лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля. ТАСС подготовил материал об учреждении и правилах присуждения этих наград.

Учреждение премий

Премии по физике, химии, физиологии и медицине, литературе, а также премия мира учреждены шведским изобретателем и промышленником Альфредом Бернхардом Нобелем (1833-1896). В 1895 году он составил завещание, согласно которому, доход от его капитала должен каждый год делиться на пять равных частей и распределяться в виде премий. Эти награды присуждаются с 1901 года. В 1968 году Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летия основал собственную Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля. Она вручается с 1969 года вместе с нобелевскими премиями, но финансируется Госбанком Швеции.

Общий административный орган премий - Нобелевский фонд, созданный в 1900 году (находится в Стокгольме). В 2021 году стоимость его активов составляла 5,8 млрд шведских крон (примерно $525 млрд; на момент основания - 31 млн крон).

Денежная часть премии в 2023 году - 11 млн шведских крон (чуть более $1 млн). Если лауреат не может по какой-либо причине получить деньги в течение года, они остаются в распоряжении Фонда. Помимо денежного чека, лауреату вручают диплом и золотую медаль. Текст дипломов стандартный, а внешний вид меняется, так как его разрабатывают разные художники. На лицевой стороне медалей всех премий изображен портрет Альфреда Нобеля. Рисунок на оборотной стороне медали каждой премии индивидуальный. Медали изготавливаются из 18-каратного золота вручную на монетных дворах Швеции и Норвегии.

Присуждение премий

Премию в области медицины и физиологии присуждает Каролинский институт, по физике, химии и экономике - Шведская королевская академия наук, по литературе - Шведская академия (все - в Стокгольме). В каждой из этих организаций существуют Нобелевские комитеты, которые помогают выбрать лауреата. Как правило, премиями по медицине, физике, химии отмечаются ученые за открытия, сделанные много лет назад. Литераторов чаще всего награждают не за конкретное произведение последнего года, а за совокупность работ.

Премию мира, по решению Альфреда Нобеля, присуждает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, назначаемых парламентом из числа общественных и политических деятелей (не обязательно норвежских). Сам Нобель никогда не объяснял причину такого выбора, по одной из версий, таким образом он хотел разделить обязанности, связанные с премиями, между двумя субъектами шведско-норвежской унии (существовала в 1814-1905 годах).

Каждая премия не может быть присуждена более чем трем лицам. Если награждаются два или три лауреата за одно научное открытие, то сумма вознаграждения делится поровну. Может быть принято решение отметить два открытия. В этом случае, если одно из них принадлежит двоим лауреатам, то они получают по 1/4 премии. Лишить лауреата премии невозможно.

Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года. По правилам, имена номинантов не разглашают в течение 50 лет, однако нередко организации, выдвинувшие претендента, сами раскрывают информацию.

Были случаи, когда премии не присуждались, так как не удавалось найти достойного кандидата (например, в годы Первой и Второй мировых войн претендентов выдвигалось меньше, тем самым выбор был затруднен). 4 мая 2018 года Шведская академия приняла решение присудить Нобелевскую премию по литературе за текущий и следующий год одновременно в 2019 году. Этот шаг был предпринят из-за скандала, связанного с выявленными случаями разглашения некоторыми академиками сведений о лауреатах до их объявления.

Посмертное присуждение премий

Известны случаи посмертного присуждения Нобелевских премий. В 1931 году премией по литературе был награжден Эрик Карлфельдт (Швеция; умер в апреле 1931 года), а в 1961 году премией мира - генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд (Швеция), погибший в сентябре 1961 года в авиакатастрофе. В 1974 году Нобелевский фонд запретил посмертное награждение. В 2011 году в числе лауреатов премии по медицине оказался канадский профессор Ральф Штайнман, который умер 30 сентября того же года. Нобелевский фонд оставил его в списках лауреатов, поскольку о его смерти стало известно уже после принятия решения о присуждении премии.

Вручение премий

Награждение лауреатов происходит 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля; в рамках декабрьской Нобелевской недели) в Стокгольме и Осло. Премию мира вручает в Осло председатель Норвежского нобелевского комитета в присутствии короля Норвегии. С 1990 года церемония проходит в зале мэрии столицы Норвегии. В ее ходе лауреат произносит речь. Остальные премии вручает в Стокгольме король Швеции. С 1926 года торжественная церемония проходит в Концертном зале Стокгольма. Накануне вручения премий выступают лауреаты. В 1900-е годы речи были краткими, впоследствии правила изменились, и в настоящее время лауреаты читают лекцию с изложением научных, художественных и идейных принципов. И в Осло, и в Стокгольме торжества завершаются банкетом. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19 церемонии проводились онлайн, лауреаты находились в посольствах Швеции в своих странах или в своих университетах.