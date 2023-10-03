Что известно о разногласиях в российско-армянских отношениях с 2022 года

Кремль расценил ратификацию Арменией Римского статута 3 октября 2023 года как некорректный шаг с точки зрения двусторонних отношений

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 октября 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценивает ратификацию Арменией Римского статута как некорректный шаг с точки зрения двусторонних отношений, который потребует поиска дипломатического решения для РФ. По словам Пескова, Россия считает народ Армении братским, но к руководству этой страны у Москвы есть вопросы. Кремль не согласен с критикой Еревана в адрес двусторонних механизмов и ОДКБ.

Отказ Еревана от сотрудничества в рамках ОДКБ

13 сентября 2022 года в ходе очередного вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном официальный Ереван обратился к РФ, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности, членом которой является Армения, с просьбой об оказании военной помощи. Однако в ОДКБ приняли решение об урегулировании ситуации дипломатическим путем. В Армению была направлена миссия организации. В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждается возможность использовать наблюдателей ОДКБ с целью урегулирования конфликта. Впоследствии, комментируя это предложение, премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что его страна готова разместить миссию, если она будет "эффективной".

6 октября 2022 года на встрече в Праге Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эмманюэля Макрона подписали заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, которая закрепляла территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года, когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана.

Кроме того, была достигнута договоренность разместить на армяно-азербайджанской границе гражданскую миссию Евросоюза. Как заявили в МИД РФ, Ереван предпочел сделать выбор в пользу ЕС, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия видит в гражданской миссии Евросоюза в Армении исключительно геополитическую подоплеку и попытку выдавить Россию из региона. Однако в мае 2023 года Никол Пашинян заявил, что это ОДКБ "не реагирует" на просьбы Еревана прислать мониторинговую миссию, поэтому у армянской стороны сложилось впечатление, что организация "уходит из Армении". Вследствие этого республика может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ.

23 ноября 2022 года на саммите ОДКБ, прошедшем в Ереване, премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал подписывать декларацию по итогам встречи и проект о совместных мерах по оказанию помощи республике. Пашинян заявил, что документ недостаточно доработан, и предложил Совету коллективной безопасности ОДКБ "ускорить политико-дипломатическую работу", направленную на "незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения". По мнению Пашиняна, отсутствие четкой политической оценки ситуации со стороны организации "может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет <...> для дальнейшей агрессии".

10 января 2023 года армянский премьер сообщил, что республика считает нецелесообразным проведение на ее территории в текущем году учений ОДКБ "Нерушимое братство". Как пояснил Пашинян, решение принято из-за обострения отношений с Азербайджаном, который может использовать проведение учений для эскалации ситуации на границе и линии соприкосновения в Карабахе.

5 сентября 2023 года президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве по предложению премьер-министра постоянного представителя страны в ОДКБ Виктора Биягова, который занимал пост постпреда республики в организации с 2018 года Биягов был назначен послом в Нидерландах и постоянным представителем Армении в Организации по запрещению химического оружия.

В сентябре 2023 года Ереван, отказавшийся ранее от проведения учений ОДКБ, объявил о проведении на территории республики совместных с США военных учений Eagle Partner. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Еревана не способствует стабилизации обстановки в регионе.

Ратификация Римского статута МУС

В июне 2023 года министр юстиции Армении Григор Минасян сообщил, что правительство направит в парламент законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суд. Ранее, 24 марта, Конституционный суд Армении в своем решении заявил, что Римский статут не противоречит конституции страны.

1 сентября 2023 года правительство Армении внесло Римский статут на ратификацию в парламент. При этом армянская сторона отметила, что ратификация документа не направлена против России, а даст республике возможность поставить в МУС вопрос об ответственности за преступления, в которых Ереван обвиняет Азербайджан. Источник в МИД РФ сообщал ТАСС, что РФ предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне ордеров МУС в отношении руководства РФ.

28 сентября постоянная парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам одобрила законопроект о ратификации Римского статута МУС и направила его на рассмотрение парламента (оппозиция не принимала участие в заседании комиссии). В Ереване заявили, что данный шаг не направлен против РФ, а преследует цель вести уголовное преследование против азербайджанцев, совершивших военное преступление. Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян сообщил на брифинге, что республика предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения вопроса. В МИД РФ заявили, что ратификация Арменией Римского статута будет иметь самые негативные последствия для российско-армянских отношений. Инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, Москва предложила компромиссный вариант, но, как сообщили в МИД, он не был учтен. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что намерение армянских властей присоединиться к Римскому статуту является "чрезвычайно враждебным" по отношению к России.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС (за - 60 депутатов, против - 20). Против голосовали оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею", которые считают, что власти Армении сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией, что чревато тяжелыми последствиями для страны.

Вызов посла Армении в МИД РФ

8 сентября 2023 года посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему было сделано "жесткое представление" на фоне недружественных действий Еревана. В МИД РФ обратили внимание на появление "в официальных кругах и политической элите Республики Армения определенных сомнений в целесообразности союзнических связей" с Россией, а также в рамках ОДКБ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что руководством Армении были предприняты ряд недружественных действий, таких как запуск процесса ратификации Римского статута МКС, поездка 6 сентября в Киев супруги премьер-министра Анны Акопян с передачей гумпомощи киевскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием США.

Кроме того, послу Армении была передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний председателя Национального собрания республики Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой. Российская сторона также выразила озабоченность в связи с задержанием 7 сентября на территории республики обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна.

При этом в МИД России отметили, что Москва твердо исходит из того, что РФ и Армения остаются союзниками, а все договоренности по развитию и укреплению отношений будут полностью выполнены.

Критика Ереваном действий РФ и российских миротворцев

12 декабря 2022 года в Ереване заявили, что группа азербайджанцев, назвавшихся экологами, перекрыла Лачинский коридор - единственный путь, который связывает Армению с Карабахом. В Ереване назвали эти действия провокацией со стороны Азербайджана, направленной на создание гуманитарной катастрофы в регионе.

22 декабря 2022 года Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что работу Лачинского коридора обязан контролировать российский миротворческий контингент в соответствии с договоренностями от 9 ноября 2020 года, однако миротворцы не выполняют своих обязательств. Позднее, 3 сентября 2023 года, в интервью итальянской газете La Repubblica Пашинян выступил с утверждением, что миротворцы не контролируют коридор, поскольку Россия либо не хочет, либо не может этого делать, и это свидетельствует о том, что Россия "отдаляется" от Южного Кавказа.

19 сентября 2023 года произошло очередное обострение в Карабахе: Баку объявил о начале антитеррористических мероприятий и потребовал вывода из региона армянских военных. В регионе развернулись боевые действия. Москва призвала стороны к дипломатическому урегулированию, отметив, что де-юре Азербайджан действует в пределах своей международно признанной территории, поскольку власти Армении признали территориальную целостность Азербайджана. Никол Пашинян заявил, что его страна не вовлечена в конфликт и в Карабахе нет армянских военных. 20 сентября при содействии российского миротворческого контингента власти Карабаха приняли решение прекратить огонь, после чего антитеррористическая операция была остановлена. В тот же день премьер-министр Армении в послании к народу сказал, что "если [российские] миротворцы выступили с таким предложением, то это означает, что они полностью и без оговорок приняли на себя полную обязанность по обеспечению [прав] армян Нагорного Карабаха". 22 сентября Пашинян на заседании правительства заявил, что переезд жителей Карабаха в Армению не является для правительства "планом А". Он может состояться, если проживание в своих домах станет для жителей региона невозможным. Эти заявления прозвучали на фоне массовых протестов в Ереване против политики властей по отношению к Карабаху. Уже 24 сентября Никол Пашинян сообщил, что Армения готова принять всех соотечественников из региона.

Кроме того, 24 сентября 2023 года в послании к согражданам Пашинян заявил, что "системы безопасности и союзники, на которых мы надеялись на протяжении многих лет, поставили перед собой задачу <...> обосновать невозможность армянского народа иметь независимое государство". При этом Пашинян подчеркнул, что такая политика не имеет отношения к правительству, которое он возглавляет. По словам премьера, нападение Азербайджана на Карабах "вызывает серьезные вопросы о целях и мотивах миротворческого контингента РФ", и "если не будут созданы реальные условия жизни для армян Нагорного Карабаха", ответственность за такое развитие событий полностью ляжет на Азербайджан и миротворцев.

В ответ МИД РФ 25 сентября 2023 года заявил, что послание премьер-министра Армении содержит неприемлемые выпады против РФ и демонстрирует попытку снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву. В МИД РФ подчеркнули, что руководство Армении совершает ошибку, разрушая связи с Россией и делая страну "заложником геополитических игр Запада".