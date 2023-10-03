Что известно о Римском статуте Международного уголовного суда

Парламент Армении 3 октября проголосовал за ратификацию Римского статута МУС

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 октября 2023 года парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение Армении "некорректным" с точки зрения двусторонних отношений. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что присоединение Армении к МУС является недружественным шагом по отношению к России и означает для любого государства утрату юридического суверенитета.

Статут, компетенция МУС

Римский статут (англ. Rome Statute) - международный договор, учредивший Международный уголовный суд (International Criminal Court, ICC) и являющийся его Уставом. Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года, вступил в силу 1 июля 2002 года. Устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда (не входит в структуру ООН).

В компетенцию МУС входит преследование лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечества, военные преступления и агрессию (поправка в Статут относительно агрессии принята в декабре 2017 г.ода; в случае передачи в МУС вопроса о расследовании случаев агрессии его прокурор должен выяснить, принял ли СБ ООН в этом случае соответствующее решение). Юрисдикции МУС подлежат преступления, совершенные после 1 июля 2002 года на территории государства - участника Римского статута, а также гражданами государств-участников на территории любой другой страны. Если государство, на территории которого произошло преступление, не является участником Статута или его граждане подозреваются в тяжких преступлениях, мандат на начало уголовного преследования может выдать СБ ООН. Кроме того, государства, не являющиеся членами МУС и заинтересованные в расследовании преступления, совершенного на их территории, могут в специальном заявлении признать юрисдикцию суда в отношении конкретного преступления. СБ ООН может приостановить работу суда и действие ордера на арест. Юрисдикция МУС распространяется только на физические лица. Суд может назначать сроки заключения до 30 лет или пожизненно, выносить смертные приговоры он не имеет права.

Структура МУС

Высший руководящий орган МУС - Ассамблея государств - участников Римского статута, сессии которой проходят один раз в год. Каждое государство имеет один голос. При невозможности достижения консенсуса решения по важным вопросам принимаются большинством в две трети (решения по вопросам процедуры - простым большинством). 18 судей избираются Ассамблеей на девять лет без права переизбрания, одна треть обновляется каждые три года. Они представляют разные государства. Судьи работают в составе трех отделений - апелляционного, судебного и предварительного производства. Каждое отделение состоит из нескольких палат. Постановления и решения судебных палат и палат предварительного производства могут быть обжалованы сторонами процесса в апелляционной палате.

Прокурор избирается Ассамблеей на девять лет без права переизбрания. Он вправе начать судебное преследование на основе иска частного лица или общественной организации, не дожидаясь официального заявления со стороны государства.

Рабочие языки МУС - английский и французский. Суд находится в Гааге, однако может проводить заседания в любом другом месте. 23 марта 2023 года был открыт офис в Киеве.

Участники

К настоящему моменту Римский статут ратифицирован 123 государствами. В числе стран, не являющихся его участниками, Россия, США, Индия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран, Украина. В 2017 году саммит Африканского союза одобрил стратегию выхода из МУС, посчитав его отношение к континенту предвзятым (она не является обязательной к исполнению, каждая страна принимает решение самостоятельно). В 2017 году членство в МУС прекратила Республика Бурунди. В 2019 году МУС покинули Филиппины.

Деятельность МУС

Суд начал работу 1 июля 2002 года. До последнего времени преимущественно рассматривал преступления, совершенные в африканских государствах: в Бурунди, Кении, Демократической Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Ливии, Мали, Судане (Дарфур), Уганде, Центрально-Африканской Республике. Первый процесс был начат в 2009 году против Томаса Лубанги, бывшего лидера "Союза конголезских патриотов", затем были выданы ордера на арест президента Судана Омара аль-Башира (2009) и бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо (2011), которых МУС обвинял в военных преступлениях и преступлениях против человечества. Аль-Башир стал первым действующим главой государства, в отношении которого МУС выдал ордер на арест. После его отстранения от власти в 2019 году прокуратура Судана ведет расследование преступлений, совершенных в период его правления. Обвинения с Лорана Гбагбо МУС снял в 2019 году. В 2016 году в МУС было начато расследование ситуации в Грузии (события 2008 года в Южной Осетии, независимость которой МУС не признает), а в 2019 году - в Бангладеш и Мьянме (положение народа рохинджа).

В 2020 году МУС принял решение провести расследование в отношении возможных военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных в Афганистане с 1 мая 2003 года. Под следствием могут оказаться боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в частности сотрудники ЦРУ, совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Тогда занимавший пост госсекретаря США Майкл Помпео назвал решение МУС "политической вендеттой безответственного политического учреждения, маскирующегося под юридический орган".

В марте 2021 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила о начале полноценного расследования в отношении действий Израиля на палестинских территориях.

В сентябре 2021 года палата предварительного производства МУС одобрила ходатайство прокуратуры о начале расследования преступлений, совершенных в ходе кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах. В июле 2023 года президент Филиппин Фердинанд Маркос (мл.) заявил, что Филиппины не будут сотрудничать с МУС и продолжат "защищать суверенитет Филиппин и подвергать сомнению юрисдикцию МУС в их расследованиях". Ранее, в 2019 году, Филиппины вышли из МУС, но, по мнению суда, это не является препятствием для проведения расследования, поскольку он сохраняет свою юрисдикцию над преступлениями, совершенными в то время, когда страна являлась его членом.

По данным последнего доклада МУС от 2022 года, с момента основания суд возбудил 31 дело, по которому проходят порядка 50 человек. Судьи уже вынесли 10 обвинительных и 4 оправдательных приговора. Остаются неисполненными выданные ордера на арест 15 человек.

МУС - США

США подписали Римский статут, но в 2002 году отозвали подпись. Основной причиной отказа от ратификации была названа обеспокоенность тем, что расследования могут быть начаты против американских военнослужащих, принимавших участие, в частности, в операциях в Ираке (2003-2010) и в Афганистане (2001-2014). В 2019 году США объявили о введении ограничений на выдачу виз для въезда в страну сотрудников МУС, ведущих расследования в отношении американцев, а в 2020 году - о возможности введения против них экономических санкций.

МУС - Россия

Россия подписала Римский статут (разработанный при ее участии) 13 сентября 2000 года, но не ратифицировала его. 16 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому РФ не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, "МУС не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия". В марте 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что эта структура "не раз демонстрировала свою политическую ангажированность, свой непрофессионализм, даже непонимание некоторых норм международного права". По его словам, МУС "дискредитировал себя и ту миссию, которая на него возлагалась из самых лучших побуждений", и Россия оценивает его деятельность негативно.

3 марта 2022 года прокуратура МУС приступила к расследованию возможных преступлений, совершенных на территории Украины после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в "незаконной депортации украинских детей в Россию в ходе вторжения в Украину". Комментируя это решение, Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В мае Следственный комитет заочно предъявил обвинение и объявил в розыск прокурора и судью МУС, выдавших ордер на арест президента РФ и российского детского омбудсмена. 18 августа прокурор МУС британец Карим Хан был внесен в российский санкционный список.