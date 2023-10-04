Биография российского и американского физика Алексея Екимова

Нобелевский комитет 4 октября объявил лауреатов Нобелевской премии по химии 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 октября 2023 года Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции объявил лауреатов Нобелевской премии по химии 2023 года. Премия присуждена "за открытие и синтез квантовых точек" американским ученым Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также российскому и американскому физику Алексею Екимову. ТАСС подготовил биографию Алексея Екимова.

Алексей Иванович Екимов родился 28 февраля 1945 года.

В 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ).

Доктор физико-математических наук. В 1974 году в Ленинградском физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе Академии наук СССР (ЛФТИ, ныне Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук) защитил кандидатскую диссертацию по теме "Оптическая ориентация спинов носителей в полупроводниках". В 1989 году защитил докторскую диссертацию (тема - "Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах").

С 1977 года работал в Государственном оптическом институте им. С. И. Вавилова (ныне АО "Научно-производственное объединение "Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова", Санкт-Петербург).

В 1999 году стал ведущим научным сотрудником компании Nanocrystals Technology (Нью-Йорк, США).

Был приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже и Университете Клода Бернара в Лионе (Франция), в Институте Макса Планка в Мюнхене (Германия) и Осакском университете (Япония).

Алексей Екимов - специалист в области физики твердого тела и оптики, автор более 100 научных работ и нескольких изобретений. Разработал метод получения кристаллов нанометровых размеров в стеклообразных матрицах, открыл нанокристаллические полупроводниковые квантовые точки (1981) и выполнил пионерские исследования их электронных и оптических свойств.

Лауреат Государственной премии СССР (1976, за цикл работ "Обнаружение и исследование новых явлений, связанных с оптической ориентацией спинов электронов и ядер в полупроводниках"). В 2006 г. Оптическое общество США присудило Алексею Екимову (совместно с соотечественником Александром Эфросом и американским физиком Луисом Брюсом) премию Р. В. Вуда за "открытие нанокристаллических квантовых точек и пионерские исследования их электронных и оптических свойств".