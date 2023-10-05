Кого и за что объявляли лауреатами Нобелевских премий по литературе

Первым этой награды в 1901 году был удостоен французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом "за выдающиеся литературные достоинства, высокий идеализм, художественное совершенство и необычное сочетание душевности и таланта"

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября 2023 года в Стокгольме будет объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе. ТАСС подготовил материал об этой награде.

Выдвижение кандидатов, присуждение премии

Премию присуждает Шведская академия в Стокгольме, членами которой являются 18 человек. Ее рабочий орган - Нобелевский комитет по литературе в составе шести человек, в него входят члены Академии, избираемые на трехлетний период, и независимые эксперты.

Кандидатов могут предлагать члены Академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии и председатели писательских организаций, которые получили специальные приглашения от комитета. Процесс выдвижения претендентов длится с сентября до 31 января следующего года. В апреле комитет составляет список из 15-20 наиболее достойных литераторов, затем его сокращает до пяти кандидатов. Лауреата определяют академики в начале октября большинством голосов. Как правило, о присуждении награды писателю сообщают за полчаса до объявления его имени.

Лауреаты

Первым этой награды в 1901 году был удостоен французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом "за выдающиеся литературные достоинства, высокий идеализм, художественное совершенство и необычное сочетание душевности и таланта". В списке лауреатов 119 человек. Среди них - ирландский драматург и романист Бернард Шоу (1925), немецкие писатели Томас Манн (1929) и Герман Гессе (1946), американцы Уильям Фолкнер (1949) и Эрнест Хемингуэй (1954), чилийский поэт Пабло Неруда (1971), колумбийский прозаик Габриэль Гарсиа Маркес (1982). В 1953 году этой наградой "за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности" был отмечен премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В числе лауреатов 17 женщин. Первой эту награду в 1909 году получила шведская писательница Сельма Лагерлёф, прославившаяся сказочной повестью "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (1906). В последний раз премия была присуждена женщине в 2022 году - лауреатом стала французская писательница Анни Эрно, удостоенная этой награды за "мужество и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".

Как правило, писатели получают премию по совокупности достижений в области литературы. Однако девять человек были награждены за конкретное произведение. Например, Томас Манн был отмечен за роман "Будденброки"; Джон Голсуорси - за "Сагу о Форсайтах" (1932); Эрнест Хемингуэй - за повесть "Старик и море".

Среди лауреатов премии шесть наших соотечественников: Иван Бунин (1933; "за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы"), Михаил Шолохов (1965; за роман "Тихий Дон"), Александр Солженицын (1970; "за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы"), Иосиф Бродский (1987; "за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии"); Светлана Алексиевич (2015; белорусский литератор, пишущая на русском языке; "за ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время"). В 1958 году от премии под давлением властей отказался Борис Пастернак. В СССР посчитали его роман "Доктор Живаго", опубликованный за границей, "идеологически вредным" (медаль и диплом были вручены его сыну в Стокгольме в декабре 1989 году).

Вторым писателем, отказавшимся от премии, стал в 1964 году французский романист и философ Жан-Поль Сартр. Он заявил, что "не желает, чтобы его превращали в общественный институт", и выразил недовольство тем, что при присуждении премии академики "игнорируют заслуги революционных писателей XX века".

Статистика

С 1901 года премия присуждалась 115 раз (в 1914, 1918, 1935, 1940-1943 годах академики не смогли определить лучшего литератора). В 2018 году имя лауреата также не объявлялось, такое решение было принято из-за разглашения некоторыми академиками сведений о лауреатах до их объявления (обладатель награды за 2018 год был объявлен одновременно с лауреатом 2019 года).

Относительное большинство наград (33) было присуждено литераторам, писавшим на английском языке, за ним следуют книги на французском - 16 писателей, на немецком - 15, на испанском - 11, на шведском - семь, на итальянском и на русском - по шесть. Чаще всего награждались писатели, работавшие в жанре прозы, поэзии, драматургии. Также отмечались труды по истории и философии, например, в 1950 году британский философ Бертран Рассел получил премию за "признание различных и значительных произведений, в которых он ведет борьбу за гуманные идеалы и свободу мысли".

Средний возраст лауреатов - 65 лет, самым молодым остается Редьярд Киплинг, получивший премию в 41 год (1907), а самым пожилым - 88-летняя Дорис Лессинг (2007).

Четыре раза награда была разделена между двумя писателями. В 1904 году лауреатами стали Фредерик Мистраль (Франция) и Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре (Испания); в 1917 году - датские авторы Карл Гьеллеруп и Хенрик Понтоппидан; в 1966 году - Шмуэль Агнон (Израиль) и Нелли Закс (Швеция); в 1974 году - шведские романисты Эйвинд Юнсон и Харри Мартинсон.