Что известно о лауреате Нобелевской премии по литературе Юне Фоссе

Шведская академия в Стокгольме 5 октября присудила ему премию за "новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое"

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября 2023 года Шведская академия в Стокгольме присудила Нобелевскую премию по литературе норвежскому драматургу Юну Фоссе "за его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое". Фоссе считается одним из наиболее востребованных в настоящее время драматургов. Его называют "крупнейшим норвежским драматургом после Ибсена".

Юн Фоссе родился в 1959 году в Хаугесюнне (Норвегия). Изучал литературоведение в Университете Бергена. Писать начал еще в студенческие годы.

Его литературным дебютом стал роман "Красный, черный", вышедший в 1983 году. За ним последовали книги "Запертая гитара" и "Моток ниток".

Эти ранние работы выявили характерные черты творческого стиля Фоссе. Он повествует о простых людях, главными проблемами которых остаются семейные отношения. Его произведениям свойственна стилистика потока сознания, используемая для отражения спутанного внутреннего монолога человека. Стиль и форма преобладают над событиями сюжета, многочисленные повторы, особая расстановка слов, строго заданный ритм и неспешность повествования вызывают ощущения бессилия, безволия и скованности. В более поздних работах он отказывается от привычной пунктуации.

Свою первую работу для театра - "И мы никогда не расстанемся" - Фоссе написал в 1994 году. Пьеса стала сенсацией, выведя автора в число наиболее ярких драматургов. С тех пор он создал более 30 драматических произведений. Именно пьесы являются его визитной карточкой за пределами родной страны. Его работы ставятся на ведущих сценах Европы, США, Японии.

Помимо романов и пьес, Фоссе пишет новеллы, стихи, детские книги, эссе. Его произведения переведены на более 40 языков.

В России Фоссе начали ставить в театре еще в 2002 году. Тогда же появились переводы его книг на русский. Первыми стали пьесы "Имя" и "Сон об осени", они были опубликованы в издании "Балтийские сезоны" и в журнале "Современная драматургия". Также переведены пьесы "Однажды летним днем", "Вариации на тему смерти", "Вон там", "Без сна", "Свобода", "Жить тайно", "Телемах", "Сюзанна", изданы серия романов "Трилогия" и часть "Септологии". В апреле 2018 года в Москве был проведен фестиваль спектаклей по произведениям Фоссе, а в мае издательство АСТ выпустило первый сборник пьес на русском языке - "Когда ангел проходит по сцене".

В 2022 году роман "Новое имя. Септология VI-VII" вошел в шорт-лист международной Букеровской премии.

Юн Фоссе - обладатель множества литературных премий, в том числе одной из высших наград Норвегии - Королевского ордена Святого Олафа, а также премии им. Генрика Ибсена, ежегодно вручаемой в Норвегии за лучшее драматическое произведение.

Помимо литературной работы, Фоссе занимался преподаванием и журналистикой.