Нобелевская премия мира. Кому и за что ее вручали

Кому и за что ее вручали

Премию могут получать как отдельные лица, так и организации

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 октября 2023 года в Осло будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира, самой авторитетной международной награды в области общественно-политической и гуманитарной деятельности.

Присуждение премии

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия присуждается "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". По желанию Нобеля эту премию присуждает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти человек, которые выбираются парламентом страны из числа заслуженных общественных и политических деятелей (не обязательно норвежских), отошедших от дел. В своих решениях Комитет полностью независим.

Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Правом предлагать кандидатуры обладают нынешние и бывшие члены Комитета; члены национальных парламентов и правительств; члены правления организаций - лауреатов Нобелевской премии мира; ректоры престижных университетов и авторитетные профессора, читающие курсы правоведения, истории, философии, теологии и социальных наук; директора исследовательских институтов по проблемам мира и международных отношений; обладатели Нобелевской премии мира. Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 1 февраля следующего года.

Лауреаты

Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 110 человек (в том числе 18 женщин) и 27 организаций. Первыми в 1901 году ею были награждены основатель Международного комитета Красного Креста швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан и основатель пацифистской организации "Лига мира и свободы" (1867) французский политический деятель Фредерик Пасси.

Среди лауреатов немало известных политиков, общественных и религиозных деятелей - президент США Теодор Рузвельт (1906), норвежский исследователь Арктики и общественный деятель Фритьоф Нансен (1922), борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг (1964), канцлер ФРГ Вилли Брандт (1971), госсекретарь США Генри Киссинджер (1973), мать Тереза (1979), лидер польского профсоюза "Солидарность" Лех Валенса (1983), англиканский архиепископ Десмонд Туту из ЮАР (1984), далай-лама XIV Тензин Гьяцо (1989), борец с апартеидом Нельсон Мандела (1993), президент США Барак Обама (2009).

Трижды наградой были отмечены наши соотечественники: академик Андрей Сахаров в 1975 году "за борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства", президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году "в знак признания его роли в мирном процессе" и журналист Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом) в 2021 году за "усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира" (разделил премию с филиппинской журналисткой Марией Рессой).

Несколько раз лауреатами объявляли лиц, находившихся в заключении или под домашним арестом. Это немецкий антифашист Карл фон Осецкий (1935), мьянманский политик Аун Сан Су Чжи (1991), китайский правозащитник Лю Сяобо (2010) и правозащитник из Белоруссии Алесь Беляцкий (2022).

В 1961 году наградой был отмечен генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд (Швеция), погибший в сентябре 1961 года в авиакатастрофе. Это единственный случай посмертного награждения в истории премии, в 1974 году оно было запрещено Нобелевским фондом.

Единственным лауреатом, отказавшимся от премии мира, является вьетнамский политический деятель (представитель Северного Вьетнама) Ле Дык Тхо. Он был удостоен награды в 1973 году совместно с Генри Киссинджером за усилия по заключению соглашения о восстановлении мира во Вьетнаме, однако не принял ее, поскольку в стране продолжались военные действия.

Среди награжденных премией организаций - Международный комитет Красного Креста (трижды отмечен наградой - в 1917, 1944, 1963 году), Управление верховного комиссара по делам беженцев (дважды - в 1954 и 1981 году), Детский фонд ООН (1965), организация "Международная амнистия" (1977), движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (1985), Международные силы ООН по поддержанию мира (1988), "Врачи без границ" (1999), ООН и ее генеральный секретарь Кофи Аннан (2001), Международное агентство по атомной энергии и его генеральный директор Мухаммед аль-Барадеи (2005), Европейский союз (2012), Организация по запрещению химического оружия (2013), Всемирная продовольственная программа (2020).

Статистика

В 1901-2022 годах премия мира присуждалась 103 раза (19 раз Норвежский нобелевский комитет не находил достойного кандидата: в 1914-1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939-1943, 1948, 1955, 1956, 1966, 1967, 1972 году). 31 раз премия была поделена между двумя лауреатами, дважды ее обладателями становились три человека. Так, в 1994 году премию разделили председатель Организации освобождения Палестины Ясир Арафат и израильские премьер-министр и глава МИД Ицхак Рабин и Шимон Перес, а в 2011 году - женщины: президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф и правозащитницы из Либерии и Йемена Лейма Роберта Гбове и Таваккул Карман. В 2022 году Норвежский нобелевский комитет также разделил премию между тремя лауреатами, но тогда ее получили один человек и две организации: белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, российский центр "Мемориал" (признан НКО-иноагентом, ликвидирован по решению суда) и украинский Центр гражданских свобод.

Средний возраст награжденных - 62 года. Самым молодым лауреатом является пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которой на момент присуждения в 2014 году было 17 лет, а самым пожилым — британец Джозеф Ротблат, получивший премию в 1995 году в возрасте 87 лет.