Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. История и основные положения

Президент Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября допустил возможность отзыва Москвой ратификации этого документа

ТАСС-ДОСЬЕ. Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в своем Telegram-канале 6 октября сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", - написал Володин. Возможность отзыва Москвой ратификации этого документа допустил президент Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ; Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года и открыт к подписанию 24 сентября того же года. В силу этот документ до сих пор не вступил.

Основные положения договора

ДВЗЯИ запрещает производить испытательные взрывы ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях, запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и, таким образом, носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Однако в договоре оставлена возможность вернуться к вопросу о разрешении проведения мирных ядерных взрывов, что может сделать конференция по обзору действия этого документа (требуется принятие консенсусного решения конференции). Договор имеет бессрочный характер. Каждое государство-участник имеет право выйти из него, "если оно решит, что связанные с содержанием настоящего договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу его высшие интересы". Выход осуществляется путем представления заблаговременного уведомления за шесть месяцев.

Международная система мониторинга

Составной частью договора является международная система мониторинга (МСМ). Это уникальная глобальная сеть, которая после завершения строительства будет состоять из 321 станции мониторинга и 16 лабораторий, размещенных в 89 странах. Работа над созданием сети мониторинга началась в 1997 году, в настоящее время введено в строй около 90% из этих 337 объектов, они обеспечивают постоянный поток данных в режиме реального времени. Российский сегмент МСМ состоит из 32 объектов.

Кроме того, договором предусмотрен международный режим проверки его соблюдения, включающий инспекции и механизм консультаций.

Организация по ДВЗЯИ

Соблюдение договора должна обеспечивать специальная Организация по ДВЗЯИ (ОДВЗЯИ; Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO), которая начнет работу с момента вступления документа в силу. Ее органами будут Конференция всех государств-участников, Исполнительный совет, состоящий из 51 государства, и Технический секретариат, работающий на постоянной основе.

В 1996 году была создана Подготовительная комиссия Организации по ДВЗЯИ (ПК ОДВЗЯИ; Preparatory Commission or CTBTO, Prep Com), а в 1997 году - ее Временный технический секретариат со штаб-квартирой в Отделении ООН Вене (Австрия). Их основной задачей является проведение необходимых мероприятий для того, чтобы контрольный механизм договора был создан к моменту его вступления в силу. Пленарные сессии ПК ОДВЗЯИ проходят два раза в год. Между сессиями проводятся заседания основных рабочих органов комиссии - рабочей группы по административно-бюджетным вопросам и рабочей группы по вопросам проверки.

Раз в два года проводятся конференции по вступлению договора в силу. С 1999 года состоялось 12 таких конференций, последняя - в сентябре 2021 года в Вене.

Подписание и ратификация

К настоящему времени документ договор подписали 186 государств и ратифицировали 178. Для его вступления в силу необходима обязательная ратификация 44 государствами, перечисленными в приложении, - это страны, располагающие ядерным оружием или потенциальными возможностями его создания (их перечень составлен на основе данных МАГАТЭ). В настоящее время из этого списка документ ратифицировали 36 государств, включая обладающих ядерным оружием Россию (30 июня 2000 года), Великобританию и Францию; подписали, но не ратифицировали члены "ядерного клуба" - США и Китай, а также Египет, Израиль и Иран; не подписали три "молодые" ядерные державы - Индия, КНДР и Пакистан.