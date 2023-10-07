История военных операций Израиля в секторе Газа

Армия обороны Израиля 7 октября 2023 года начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, который контролирует палестинское движение ХАМАС

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября 2023 года Армия обороны Израиля начала операцию в секторе Газа, который контролирует палестинское движение ХАМАС. Операция, получившая название "Железные мечи", стала ответом на массированный ракетный обстрел и проникновения палестинских боевиков на израильскую территорию. ХАМАС, чья операция названа "Наводнение Аль-Акса", обвиняет израильскую сторону в "неоднократных вторжениях" в одну из главных святынь ислама - мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: "ХАМАС совершил серьезную ошибку, начав войну против Израиля. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником". ТАСС подготовил материал о наиболее крупных военных операциях Израиля в секторе Газа против ХАМАС и других радикальных организаций.

О секторе Газа

Сектор Газа - территория на восточном побережье Средиземного моря площадью 363 кв. км. В соответствии с Планом ООН от 1947 года по разделу Палестины на арабскую и еврейскую части она (наряду с Западным берегом реки Иордан) должна была войти в состав Палестинского арабского государства. Но в результате войны, начавшейся сразу после образования Израиля в 1948 году, сектор Газа был оккупирован Египтом, а в 1967 году в ходе Шестидневной войны - Израилем.

В 1993-1995 годах израильтяне и палестинцы заключили ряд соглашений (известны как соглашения Осло), в соответствии с которыми на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа вводилось самоуправление - была учреждена Палестинская национальная администрация. В 2005 год в рамках плана "одностороннего размежевания" премьер-министра Израиля Ариэля Шарона с территории сектора Газа (и некоторых районов Западного берега) были эвакуированы еврейские поселения и выведена израильская армии.

После их ухода в Газе укрепилась власть радикальной исламистской палестинской организации ХАМАС (Исламское движение сопротивления, основано в 1987 годк; признается террористической Израилем, США и др. западными странами), которая не признает соглашения Осло 1993-1995 годов по урегулированию израильско-палестинского конфликта и декларируют целью уничтожение Израиля.

Операция "Летние дожди" (2006)

Первая после оккупации крупная военная операция Израиля в секторе Газа -"Летние дожди" - была проведена с 28 июня по 1 ноября 2006 года. Повдом к ней послужили события 25 июня, когда в результате нападения палестинцев на пост израильской армии в районе кибуца Керем-Шалом (приграничная зона с Египтом) были убиты двое военнослужащих и похищен израильский капрал Гилад Шалит. В армейской операции, целью которой было объявлено освобождение Шалита, было задействовано 3 тыс. израильских солдат, им противостояли около 9 тыс. боевиков. За время военных действий, в которых участвовали наземные части при поддержке авиации и артиллерии, погибли, по данным палестинского минздрава, 400 палестинцев. Израильская сторона потеряла 5 солдат и 6 мирных жителей. Гилад Шалит был освобожден только в 2011 году в обмен на 1027 палестинских заключенных.

"Осенние тучи" (2006)

1-7 ноября 2006 года израильская армия провела на севере сектора Газа операцию "Осенние тучи", которая стала продолжением операции "Летние дожди". Цели операции - пресечение обстрелов палестинскими радикалами самодельными ракетами "Кассам" израильской территории, уничтожение или арест террористов, демонтаж инфраструктуры боевиков, перекрытие каналов контрабанды оружия. Жертвами израильских наземных и воздушных рейдов стали 57 палестинцев. Израильская сторона потеряла одного военнослужащего. Операция завершилась достижением с палестинскими группировками соглашения о прекращении огня (однако впоследствии обстрелы израильской территории возобновились). Израиль вернул свои армейские подразделения из сектора Газа на исходные позиции.

"Жаркая зима" (2008)

29 февраля - 3 марта 2008 года в секторе Газа проводилась военная операция "Жаркая зима" с целью уничтожения палестинских ракетных установок и ракет. За два дня накануне операции с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 60 ракет, что привело к гибели одного и ранению 5 израильтян. В операции принимали участие около 2 тыс. израильских военнослужащих при поддержке авиации и бронетехники. Было убито 122 палестинца, израильская армия потеряла двух солдат, около 10 были ранены. После проведения операции обстрелы Израиля с палестинской территории продолжились.

"Литой свинец" (2008-2009)

С 27 декабря 2008 по 18 января 2009 года Израиль провел одну из самых масштабных операций в секторе Газа - "Литой свинец". 24 декабря 2008 года, после прекращения неформального перемирия с Израилем (заключено 19 июня), палестинцы выпустили по израильской территории более 80 ракет и минометных снарядов. В этот же день кабинет министров Израиля во главе с Эхудом Ольмертом принял решение о нанесении воздушных ударов по объектам палестинских боевиков с последующим проведением сухопутной операции. Военные действия вели три регулярные израильские бригады численностью 6-8 тыс. человек и более 10 тыс. резервистов. Израильской армии противостояли 15 тыс. боевиков ХАМАС. По данным ООН, за три недели боевых действий в секторе Газа были убиты около 1,4 тыс. палестинцев, из которых более половины являлись мирными жителями. Согласно палестинскому Центральному бюро статистики, потери экономики сектора Газа составили около $2 млрд. Были полностью разрушены около 4 тыс. домов, повреждены порядка 11 тыс. зданий, около 100 тыс. палестинцев остались без крова. По официальным данным, с израильской стороны погибли 10 солдат и три мирных жителя, около 120 получили ранения. В Израиле от ракетных обстрелов пострадали около 50 домов. Проведение операции обошлось израильской казне в $1-1,5 млрд. В ходе операции не удалось достичь полного прекращения ракетных обстрелов со стороны палестинских боевиков, но их интенсивность значительно снизилась.

"Облачный столп" (2012)

14-21 ноября 2012 года ВВС Израиля провели в секторе Газа воздушную операцию "Облачный столп" (или "Защитный столп") в ответ на ракетные обстрелы своей территории из сектора Газа. Вооруженными силами Израиля были поражены порядка 1500 целей (в том числе командные и оперативные штабы радикальных группировок, подземные шахты для пуска ракет, военные и контрабандные туннели, склады оружия), ликвидированы до 30 боевиков из высшего командования. В свою очередь, из сектора Газа по Израилю было выпущено до 1,5 тыс. ракет, реактивных снарядов и минометных мин (большинство перехвачено израильской системой ПВО "Железный купол"). Израильские потери составили пять человек убитыми - все гражданские лица, со стороны палестинцев погибли 166 человек, более 1,2 тыс. получили ранения. Были разрушены полностью 200 домов и 42 нежилых помещения. Общая сумма ущерба, нанесенная сектору, составила свыше $1,2 млрд. Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня было достигнуто 21 ноября при посредничестве Египта и США.

"Рубеж обороны" (2014)

Самой кровопролитной стала военная операция 8 июля - 26 августа 2014 года "Рубеж обороны" (или "Нерушимая скала"). Как и ранее, ее целью было объявлено уничтожение инфраструктуры ХАМАС. Израилем были задействованы крупные силы пехоты, инженерных войск, танковые подразделения, ВВС, на службу были призваны свыше 82 тыс. резервистов. Численность палестинских боевиков составляла, по разным данным, 20-40 тыс. За время боевых действий с палестинской стороны погибли более 2,1 тыс. человек, в том числе 516 детей и 283 женщины, ранения получили около 11 тыс. человек. В Газе были разрушены порядка 18 тыс. домов, 100 тыс. человек остались без крова. Экономические потери сектора были оценены в $6 млрд. С израильской стороны погибли 67 военных (самые крупные военные потери после Второй ливанской войны в 2006 году, когда погибли более 160 военнослужащих), свыше 500 солдат получили ранения. За время военной операции радикалы выпустили по Израилю 4564 ракеты, 3641 из которых упала в незаселенной местности, еще 735 были перехвачены. Военная кампания обошлась Израилю в $2,7 млрд.

"Страж стен" (2021)

10-21 мая 2021 года в ответ на ракетный обстрел израильской территории палестинскими боевиками Армия обороны Израиля провела в Газе антитеррористическую операцию "Страж стен". В ходе воздушных израильских атак в секторе Газа погибли 243 человека (в том числе 66 детей и 39 женщин), более 1,9 тыс. были ранены. Полностью оказались разрушенными 1,8 тыс. домов, еще 16,8 тыс. были повреждены. Израильская сторона сообщила также об уничтожении значительной части сети подземных коммуникаций ХАМАС (около 100 км туннелей). Материальный ущерб, нанесенный Газе, составил около $350 млн. Палестинские группировки за время конфликта выпустили по израильской территории более 4,3 тыс. ракет, свыше 90% из них были перехвачены "Железным куполом". В ходе обстрелов в Израиле погибли 12 человек, более 300 были ранены.

"Щит и стрела" (2023)

9 -13 мая 2023 года израильская армия провела в секторе Газа операцию "Щит и стрела". Она стала ответом на обстрелы территории еврейского государства боевиками палестинской военизированной исламистской организации "Исламский джихад", базирующейся в Газе (ставит целью создание Палестинского исламского государства и уничтожение Израиля путем ведения джихада; признана террористической организацией в ряде стран). Обстрел со стороны сектора Газа был начат после объявлением о смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку активиста "Исламского джихада" Хадра Аднана. По информации газеты The Times of Israel, за пять дней противостояния радикалы из сектора Газа выпустили более 1 200 ракет по Израилю, израильские военные поразили порядка 350 целей в анклаве - командные центры, ракетные и минометные установки и военные посты группировки "Исламский джихад". 13 мая при посредничестве Египта представители палестинской группировки и Израиля договорились о прекращении огня. 14 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные уничтожили в ходе операции всю верхушку "Исламского джихада".