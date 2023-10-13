Что известно о межпланетном космическом аппарате Psyche

Ракета-носитель с межпланетной станцией стартовала к астероиду Психея 13 октября

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 октября 2023 года в 17:19 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX запущен межпланетный космический аппарат Psyche в интересах NASA.

ТАСС подготовил материал о космическом аппарате.

История проекта

Psyche является 14-й миссией программы Discovery по межпланетным исследованиям, которую Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, NASA) реализует с 1992 года. Цель миссии - изучение одноименного металлического (богатого металлами) астероида Психея.

NASA выбрало миссию Psyche в январе 2017 года в рамках объявленного ранее космическим ведомством конкурса на новые проекты Discovery.

Космический аппарат, его солнечные батареи и двигательная установка были разработаны и изготовлены американской компанией Maxar Technologies. За общую сборку и интеграцию систем, а также за управление операциями и навигацию отвечает Лаборатория реактивного движения NASA. Научную часть миссии возглавляет Университет штата Аризона. Также в проекте участвуют Калифорнийский технологический институт, Массачусетский технологический институт и др. Общее управление миссией осуществляет Центр космических полетов им. Джорджа Маршалла NASA.

В 2022 году стоимость миссии Psyche оценивалась в $985 млн.

Астероид Психея

Астероид Психея (16 Psyche) был обнаружен в 1852 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом, назван в честь богини души в древнегреческой мифологии.

Диаметр астероида составляет примерно 226 км. Он вращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Орбита Психеи проходит по внешней части главного пояса астероидов (на расстоянии 448,8 млн км от Солнца).

Астероид Психея состоит в основном из металла. Как полагают ученые, он может представлять собой часть ядра т. н. планетезимали (малого планетарного тела, образующегося вследствие слипания пылевых частиц при столкновении).

Космический аппарат

Космический аппарат оснащен двумя солнечными батареями и солнечной электрической двигательной установкой (в ее составе четыре двигателя, использующих в качестве топлива ксенон).

Длина корпуса Psyche - 3,1 м, ширина - 2,4 м, габариты с развернутыми солнечными батареями - 24,76 м и 7,34 м соответственно.

В исследовательское оборудование входят: мультиспектральный тепловизор, гамма- и нейтронный спектрометр, магнитометр, система радиосвязи X-диапазона. Также космический аппарат оснащен инструментом DSOC ("Оптическая связь в дальнем космосе"), с помощью которого будет протестирована новая технология лазерной связи.

Ход миссии

Ожидается, что космический аппарат Psyche достигнет своей цели в 2029 году, ему предстоит преодолеть около 3,5 млрд км. Миссия по исследованию астероида продлится не менее 26 месяцев.

С помощью Psyche ученые надеются получить больше сведений о происхождении ядер планет и формировании Земли.

Сайт

Сайт миссии Psyche - https://psyche.asu.edu/.