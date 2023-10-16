Биография Мартти Ахтисаари

Экс-президент Финляндии умер в возрасте 86 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 октября стало известно о смерти бывшего президента Финляндии, лауреата Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари. Ему было 86 лет. ТАСС подготовил его биографию.

Происхождение, образование

Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 года в Виипури (Финляндия, в настоящее время - Выборг, Россия) в семье финского офицера норвежского происхождения. В ходе Советско-финской войны 1939-1940 годов его семья переехала в Куопио (в центре Финляндии), а затем в Оулу (на северо-западе страны).

После окончания в 1959 году педагогического отделения Оульского университета работал учителем в начальной школе в Оулу. В 1960 году присоединился к международной волонтерской организации "Христианская ассоциация молодых людей" (ХАМЛ; Young Men’s Christian Association, YMCA) и уехал в Карачи (Пакистан), где возглавил школу физического воспитания ХАМЛ. Вернувшись в 1963 году в Хельсинки, работал в неправительственных организациях, оказывающих помощь развивающимся странам, обучался в Высшей школе экономики в Хельсинки (ныне - Школа бизнеса Университета Аалто). В 1965 году вступил в Социал-демократическую партию Финляндии.

Политическая деятельность

В 1965 году Мартти Ахтисаари стал сотрудником МИД. В 1973-1976 годах был послом страны в Танзании, в 1975-1976 годах также в Замбии, Сомали и Мозамбике.

В 1977 году он перешел на службу в ООН, заняв пост комиссара по Намибии (с конца 1960-х годов она находилась под опекой ООН и вела борьбу за независимость от ЮАР, обрела ее в 1990 году), с 1978 по 1982 год совмещал его с должностью спецпредставителя генерального секретаря по Намибии. В 1987 году стал заместителем генсека ООН по административным вопросам и управлению, в этом качестве в 1989-1990 годах возглавлял Группу по оказанию помощи Намибии в переходный период. В 1991 году Ахтисаари возглавил специальную группу ООН, которая разрабатывала меры по преодолению последствий войны в Персидском заливе в августе 1990 - феврале 1991 года, спровоцированной вторжением Ирака в Кувейт.

Вернувшись в Финляндию, до 1993 года занимал пост государственного секретаря министерства иностранных дел, одновременно в рамках конференции ООН по бывшей Югославии руководил рабочей группой по Боснии и Герцеговине (после провозглашения Республики Босния и Герцеговина в 1992 году на ее территории произошел острый межэтнический конфликт).

В 1993 году Социал-демократическая партия выдвинула его кандидатом на пост президента страны (президент выполняет в основном представительские функции). Во втором туре выборов в январе 1994 года он одержал победу над Элизабет Ренн, представлявшей Шведскую народную партию (отражает интересы шведского меньшинства страны), набрав 53,86% голосов. Вступил в должность 1 марта 1994 года, сложил полномочия по истечении срока 1 марта 2000 года. В период его президентства Финляндия вступила в Европейский союз (1995). Возглавляя страну, он продолжал заниматься международной посреднической деятельностью - в 1999 году представлял ЕС на переговорах по урегулированию косовского кризиса (косовские албанцы вели вооруженную борьбу за отделение от Союзной Республики Югославия). В 2000 году основал фонд "Инициатива кризисного управления" (Crisis Management Initiative), который занимается поиском путей предотвращения и урегулирования конфликтов в разных регионах мира.

В 2000 году Мартти Ахтисаари в качестве международного инспектора принимал участие в работе Комиссии по разоружению Ирландской республиканской армии (ИРА) в Северной Ирландии. В 2003 году он был назначен специальным посланником генерального секретаря ООН по урегулированию гуманитарного кризиса на Африканском Роге. В 2003-2004 годы был личным посланником председателя ОБСЕ в Центральной Азии.

В августе 2005 года благодаря его посреднической деятельности было подписано мирное соглашение между правительством Индонезии и сепаратистским движением "Свободный Ачех", положившее конец многолетнему вооруженному конфликту.

С ноября 2005 по февраль 2008 года Ахтисаари занимал пост специального посланника генсека ООН по Косову. Под его руководством был разработан план по предоставлению этому сербскому краю независимости без учета позиции Сербии (вызвал раскол среди членов Совета Безопасности ООН и в результате не был утвержден; Косово в настоящее время - частично признанное государство).

В 2009-2018 годах входил в Группу "старейшин" - организацию всемирно известных общественных деятелей, обладающих опытом мирного урегулирования конфликтов и защиты прав человека в кризисных ситуациях, с 2018 года был почетным членом этой структуры.

Признание

За посредническую деятельность Мартти Ахтисаари был награжден многочисленными премиями, в том числе Гессенской премией мира (награда земли Гессен, ФРГ; 2000), премией Уильяма Фулбрайта за международное понимание (США; 2000). В 2008 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за "важные усилия на нескольких континентах в течение нескольких десятилетий по разрешению международных конфликтов".

Был удостоен государственных наград Финляндии, в том числе орденов Белой розы, Льва. Также имел знаки отличия других стран.

Был почетным председателем Европейского совета по международным отношениям (аналитический центр).

Личные сведения

Мартти Ахтисаари владел немецким, английским, французским и шведским языками. Автор книги "Миссия в Белграде" (2000).