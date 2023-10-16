Биография Геннадия Гладкова

Композитор умер на 89-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 октября стало известно о смерти советского и российского композитора Геннадия Гладкова. Ему было 88 лет.

Происхождение и образование

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в семье Игоря Ивановича (1908-1978) и Елены Степановны (1909-1987) Гладковых. Его отец был аккордеонистом и пианистом, выступал в джазовом ансамбле Александра Цфасмана.

В 1959 году Геннадий Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, в 1964 году - Московскую консерваторию по классу композиции профессора Владимира Фере, в 1966 году - аспирантуру под его же руководством.

Преподавательская деятельность

С 1953 по 1970 год преподавал в Московском хоровом училище, с 1965 по 1971 год - в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных (ныне - Российская академия музыки им. Гнесиных).

Творческая деятельность

В 1961 году, будучи студентом, Геннадий Гладков написал музыку к спектаклю "Друг детства" по пьесе Михаила Львовского, поставленному в театре "Современник". В дальнейшем он сотрудничал с режиссером Марком Захаровым. Музыка Гладкова звучала в его спектаклях, поставленных в Театре сатиры (1970 - "Проснись и пой", 1970 - "Чудак-человек") и Театре им. Ленинского комсомола (1973 - "Автоград-XXI", 1979 - "Жестокие игры").

Геннадий Гладков широко известен в качестве автора музыки для кино. Его первой работой стало музыкальное сопровождение к документальному фильму "Тайны минувшего" студии "Центрнаучфильм" (1962). Музыка композитора звучит в фильмах режиссеров Александра Серого (1971 - "Джентльмены удачи", 1976 - "Ты - мне, я - тебе"), Александра Митты (1972 - "Точка, точка, запятая…"), Игоря Усова и Геннадия Казанского (1975 - "Новогодние приключения Маши и Вити"), Марка Захарова (1976 - "Двенадцать стульев", 1978 - "Обыкновенное чудо", 1983 - "Дом, который построил Свифт", 1984 - "Формула любви", 1988 - "Убить дракона"), Яна Фрида (1977 - "Собака на сене", 1980 - "Благочестивая Марта", 1989 - "Дон Сезар де Базан", 1992 - "Тартюф"), Светланы Дружининой (1979 - "Сватовство гусара", 1980 - "Дульсинея Тобосская"), Аллы Суриковой (1987 - "Человек с бульвара Капуцинов").

Также он написал музыку ко многим популярным мультфильмам. В их числе: "Самый, самый, самый, самый" (1966, режиссер Василий Ливанов), "Малыш и Карлсон" (1968, Борис Степанцев), "Бременские музыканты" (1969, Инесса Ковалевская), "По следам бременских музыкантов" (1973, Василий Ливанов), "Как львенок и черепаха пели песню" (1974, Инесса Ковалевская), "Голубой щенок" (1976, Ефим Гамбург).

В общей сложности композитор создал музыку к более чем 100 художественным и анимационным картинам, а также фильмам-спектаклям. Последний к настоящему времени фильм с его музыкальным сопровождением - историческая кинолента Василия Ливанова "Медный всадник России" (2019).

Среди других сочинений Геннадия Гладкова: опера "Старший сын", оперетта "Желтый дьявол", балеты "Вий", "Двенадцать стульев" и "Возвращение Одиссея", мюзиклы "Хоттабыч" и "Дон Жуан", музыкальная сказка "Маша и Витя против "Диких гитар", кантата "Поэма о пионерке", сюиты "День в походе" и "Спор о спорте", вокальные циклы "Все в порядке" и "Поезд памяти".

Членство в профессиональных объединениях

Геннадий Гладков являлся членом Союза кинематографистов РФ, Союза композиторов России, Российской академии кинематографических искусств.Входит в состав президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук.

Звания, награды

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988). Народный артист РФ (2002).

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988). Народный артист РФ (2002).

Геннадий Гладков был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011).

Обладатель кинопремии "Ника" в номинации "Лучшая музыка к фильму" (1990 - "Убить дракона", 1999 - "На бойком месте").

Фильмы и книга о композиторе

Жизни и творчеству композитора посвящены документальные фильмы "Геннадий Гладков" (1988, режиссер Олег Ерышев) и "Обыкновенный волшебник Геннадий Гладков" (2012, Татьяна Малова), монография "Геннадий Гладков. Книга о веселом композиторе" (2009, автор Андрей Семенов).