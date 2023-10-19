Что известно о притеснениях Украинской православной церкви с 2022 года

Верховная рада 19 октября приняла в первом чтении законопроект о запрете УПЦ

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 октября 2023 года Верховная рада Украины приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых.

ТАСС подготовил материал о притеснениях УПЦ на Украине с 2022 года.

Статус православных религиозных объединений на Украине

В октябре 1990 года Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) учредил из более 20 епархий на территории Украинской ССР самоуправляемую Украинскую православную церковь (УПЦ) с правами широкой автономии в составе РПЦ. 27 мая 2022 года собор УПЦ, прошедший в Киеве, принял решение о своей "полной самостоятельности и независимости", внеся соответствующие изменения в устав. Кроме того, собор выразил несогласие с поддержкой Патриархом Московским и всея Руси Кириллом специальной военной операции ВС РФ на Украине. 7 июня 2022 года Священный синод РПЦ заявил, что изменение статуса УПЦ возможно только в рамках канонической (т. е. законной с точки зрения церковного права) процедуры, включающей постановление Поместного собора Русской православной церкви.

Параллельно с УПЦ на Украине до декабря 2018 года действовали две крупные неканонические религиозные организации: самопровозглашенные "Украинская автокефальная православная церковь" (УАПЦ) и "Украинская православная церковь Киевского патриархата". После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти начали активно выдвигать идею создания в стране из нескольких раскольнических группировок новой поместной церкви, которая не была бы связана с канонической УПЦ и русской церковной традицией. В сентябре 2018 года Константинопольская патриархия заявила о готовности создать под своим патронатом автокефальную церковь на Украине. Синод РПЦ заявил о незаконности подобных действий и принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольской церковью. 15 декабря 2018 года в Киеве при участии президента Украины Петра Порошенко и делегатов Константинопольской православной церкви на базе т. н. Киевского патриархата и УАПЦ была образована новая религиозная организация, получившая название "Православная церковь Украины" (ПЦУ).

Захваты храмов и конфискация имущества УПЦ, запрет церкви на местном уровне

6 октября 2021 года управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) сообщил, что с 2019 года было зафиксировано около 500 преступлений, связанных с незаконной перерегистрацией уставов религиозных общин УПЦ в пользу ПЦУ, а также 144 случая захвата раскольниками храмов УПЦ.

В 2022 году участились нападения на храмы УПЦ со стороны украинских националистов и представителей ПЦУ. По данным главы юридической службы УПЦ, в 2022 году и в январе - феврале 2023 года произошло около 300 рейдерских захватов общин УПЦ. 10 апреля 2023 года из опубликованных данных госрегистрации стало известно, что с начала текущего года 63 храма УПЦ были переведены в юрисдикцию ПЦУ. В частности, в марте - апреле 2023 года сторонники ПЦУ при поддержке местных властей захватили кафедральные соборы и другие церкви в Ивано-Франковске и Львове, после чего в этих городах не осталось храмов УПЦ. Кроме того, происходили захваты храмов УПЦ в Волынской, Киевской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и других областях. 29 мая глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский сообщил, что в апреле 2023 года более 80 приходов УПЦ были переведены в ПЦУ.

С марта 2022 года местные власти различного уровня стали издавать распоряжения о запрете деятельности УПЦ на своей территории (принято более 80 таких решений), о передаче храмов Украинской православной церкви ПЦУ, а также о конфискации земельных участков, принадлежащих УПЦ. Украинскую православную церковь на своей территории запретили власти Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой областей. Советы Кировоградской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областей призвали Верховную раду запретить УПЦ на всей территории страны. Постановления о конфискации земельных участков УПЦ принимали горсоветы Львова, Сум, Черновцов, Каменца-Подольского (Хмельницкая область), Броваров (Киевская область) и другие.

Были зафиксированы десятки случаев вандализма, в том числе поджогов, в отношении православных храмов. Несколько церквей и часовен УПЦ были снесены (Киев, Львов и другие).

Репрессивная кампания властей в отношении священнослужителей УПЦ

Начиная с октября 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела более 1 тыс. обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий УПЦ по всей Украине. В качестве мотивировки своих действий представители спецслужбы заявляли о причастности служителей церкви "к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины, и разжиганию религиозной розни". В частности, 22 ноября сотрудники СБУ провели масштабные обыски в Киево-Печерской лавре, назвав их "контрразведывательными мероприятиями", призванными не допустить "использования монастыря как ячейки Русского мира".

С осени 2022 года начались аресты архиереев, священнослужителей и активных прихожан УПЦ, в отношении них также стали вводить персональные санкции. Под санкции подпали наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), находящийся на покое митрополит Иосиф (Масленников), управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, председатель отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко) и другие иерархи и священнослужители УПЦ.

В октябре 2023 года СБУ сообщило, что с февраля 2022 года спецслужбой было возбуждено 68 уголовных дел в отношении священнослужителей и архиереев УПЦ (в том числе 14 против митрополитов), из них 20 - по статьям о госизмене и "пособничестве стране-агрессору", 18 - о разжигании религиозной розни. 26 священнослужителям УПЦ предъявлено обвинение, 19 человек получили судебные приговоры. Несколько арестованных и осужденных священников обменяли на украинских военнопленных и передали России.

Уголовному преследованию по обвинению в "разжигании религиозной вражды", "оправдании российской агрессии" были подвергнуты наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (изначально находился под домашним арестом, 13 июля был отправлен в СИЗО, 7 августа отпущен под залог 33 млн гривен, или более $900 тыс.), митрополиты Васильковский Иоасаф (Губень), Тульчинский Ионафан (Елецких), Черкасский Феодосий (Снегирев), Банченский Лонгин (Жар), митрофорный протоиерей, деятель русинского движения Димитрий Сидор и другие. Митрополит Иоасаф и секретарь Кировоградской епархии УПЦ Роман Кондратюк были приговорены к трем годам тюрьмы условно с испытательным сроком в два года. 7 августа 2023 года Винницкий горсуд приговорил митрополита Тульчинского Ионафана (Елецких) к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в "посягательстве на территориальную целостность Украины" и "оправдании агрессии РФ".

Украинского гражданства лишили 19 епископов и священнослужителей УПЦ. В их числе митрополиты Ионафан и Мелетий (Егоренко), митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний), наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений (Яковенко), митрополит Хустский Марк (Петровцев), архиепископы Бучанский Пантелеймон (Бащук) и Арцизский Виктор (Быков) и другие.

27 июня 2023 года Управление ООН по правам человека выразило обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украинской православной церкви. В отчете, распространенном пресс-службой организации, говорится, что украинские "государственные служащие, блогеры и лидеры мнений использовали дискриминационную и подстрекающую риторику и открыто призывали к насилию против священнослужителей и сторонников УПЦ".

Ситуация с Киево-Печерской и Почаевской лаврами

2 декабря 2022 года в Единый госреестр Украины было внесено новое юридическое лицо - "Киево-Печерская лавра Православной церкви Украины". 1 января 2023 года по инициативе Минкультуры Украины дирекция Киево-Печерского историко-культурного заповедника в одностороннем порядке прекратила действие договоров аренды кафедрального Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры с УПЦ. В результате монахам был закрыт доступ в эти храмы. 7 января в Успенском соборе было организовано "богослужение" лидера раскольнической ПЦУ Епифания Думенко.

10 марта 2023 года дирекция Киево-Печерского заповедника выдвинула требование к монахам УПЦ покинуть лавру "в связи с расторжением договора аренды". Вокруг лавры развернулось противостояние между представителями властей, полицией, антицерковными и раскольническими активистами с одной стороны и братией монастыря и верующими УПЦ с другой. 30 марта правительство Украины отменило распоряжение кабинета министров от 11 июля 2013 года о передаче в пользование УПЦ объектов Киево-Печерской лавры. При поддержке полиции несколько зданий были опечатаны, вход на территорию ограничен. Против монахов лавры был подан иск о воспрепятствовании музею-заповеднику пользоваться госимуществом, возбуждено уголовное дело об "умышленном незаконном повреждении объектов культурного наследия". Со своей стороны юристы монастыря подали встречный иск к дирекции заповедника об устранении препятствий для совершения богослужений, но суд его отклонил.

9 августа 2023 года Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение музеем-заповедником безвозмездного договора аренды Киево-Печерской лавры с монастырем УПЦ. 10 августа тот же суд удовлетворил иск музея-заповедника к УПЦ. Монастырю УПЦ было запрещено препятствовать музею в пользовании имуществом Киево-Печерской лавры, в том числе в установлении контроля над монастырскими помещениями. Такое решение позволяет выселить монахов из обители. С 11 августа дирекция музея-заповедника запретила вход на территорию Нижней лавры, где находится монастырь УПЦ и Киевская духовная семинария и академия, всем посетителям, кроме священников, монахов и работников монастыря. В лавре снова начала работу инвентаризационная комиссия Минкультуры в сопровождении полицейских. 18 августа Минкультуры Украины запретило студентам и преподавателям Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории Киево-Печерской лавры, так как их приравняли к посетителям. В результате академия и семинария были вынуждены переехать в Голосеевский монастырь в Киеве.

12 сентября 2023 года Министерство культуры Украины заявило, что перевело под контроль властей 13 объектов из около 40 полноценных сооружений на территории лавры.

Притеснения коснулись и Почаевской лавры, крупнейшего монастыря УПЦ. 28 марта 2023 года ПЦУ сообщила о регистрации собственной религиозной организации на территории монастыря.

Законодательные инициативы по запрету УПЦ

2 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по сути, направленное на запрет УПЦ. Документ поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады "законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций". Государственной службе по этнополитике и свободе совести было поручено провести религиоведческую экспертизу устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Русской православной церковью. Кроме того, документ предписал проверить наличие правовых оснований и соблюдение условий использования УПЦ госимущества, которое находится на территории Киево-Печерской лавры. Силовым структурам было поручено "активизировать мероприятия по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины".

19 января 2023 года кабинет министров Украины представил в Верховную раду законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций". Документ вводит запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России. Законопроект разрешает в судебном порядке - по иску прокурора или Государственной службы по этнополитике и свободе совести - прекращать деятельность религиозных организаций в случае выявления каких-либо нарушений законодательства.

1 февраля 2023 года Госслужба по этнополитике и свободе совести Украины опубликовала результаты религиоведческой экспертизы устава УПЦ. Ведомство заявило о наличии церковно-канонической связи УПЦ с Русской православной церковью. В Украинской православной церкви назвали эти выводы "грубой манипуляцией и попыткой нарушения права на свободу вероисповедания".

31 марта 2023 года советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Украина-24" заявил, что задача властей состоит в том, чтобы создать единую поместную церковь, "в которой не будет следа русской идеологии как таковой". По его словам, на Украине должна остаться только ПЦУ.

19 мая 2023 года Киевский окружной административный суд постановил, что УПЦ не разорвала связь с Русской православной церковью и является ее частью, что может стать основанием для запрета церкви, если такое решение поддержат суды вышестоящих инстанций.

5 октября 2023 года в Верховную раду был внесен законопроект №10126 о ликвидации религиозных организаций, чьи "уполномоченные лица" совершали преступления "против основ национальной безопасности Украины". Документ предполагает, что религиозные организации могут быть ликвидированы в суде в случае, если их представители осуждены по статьям Уголовного кодекса Украины о "пропаганде войны", "разжигании межрелигиозной розни", "терроризме", "планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны", "нарушении законов и обычаев войны", "геноциде" и "наемничестве". Инициатором законопроекта выступила Служба безопасности Украины, в частности, ее нынешний руководитель Василий Малюк, а автором - глава комитета Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

Ультиматум Киева УПЦ

26 июня 2023 года Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести опубликовала требования, которые украинские власти выдвинули руководству УПЦ. Чтобы избежать запрета, УПЦ должна "обнародовать официальный документ органа церковной власти или лица (лиц), уполномоченных говорить от имени УПЦ, о выходе УПЦ со всеми ее епархиями, синодальными учреждениями, благочиниями, монастырями, духовными учебными заведениями, братствами, сестринствами, приходами и миссиями из состава РПЦ". Кроме того, власти требуют от архиереев и клириков УПЦ, входящих в состав епископата РПЦ, ее Синода, синодальных учреждений, комиссий Межсоборного присутствия, подать заявления о выходе из них и обнародовать эти документы. Украинская православная церковь также обязана официально уведомить поместные православные церкви о своем выходе из состава РПЦ.

В опубликованных требованиях содержатся также положения о необходимости наложить церковные наказания и исключить из состава епископата и клира УПЦ всех лиц, обвиняемых в сотрудничестве с Россией, осудить позицию РПЦ в отношении специальной военной операции РФ, а также переход епархий УПЦ в подчинение РПЦ.

Отказ от празднования Рождества 7 января и переход на новоюлианский календарь

На Украине православное Рождество 7 января являлось государственным праздником наравне с католическим, отмечаемым 25 декабря. Однако сторонники разрыва с русской церковной традицией выступали против использования юлианского календаря. 28 июня 2023 года Зеленский внес в Раду законопроект об установлении даты празднования Рождества 25 декабря в целях "отказа от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января". 14 июля Верховная рада приняла соответствующий закон.

27 июля раскольническая ПЦУ утвердила переход на близкий к григорианскому новоюлианский календарь, по которому празднование Рождества Христова приходится на 25 декабря.

Статистические данные

Согласно "Отчету о сети религиозных организаций на Украине по состоянию на 1 января 2021 года", опубликованному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести, УПЦ являлась крупнейшей конфессией на Украине. Из зарегистрированных в стране 37 049 религиозных организаций 12 406 относились к УПЦ.

По данным УПЦ на 29 декабря 2022 года, в церкви было 53 епархии и 114 архиереев, 12 148 приходов, 12 551 священник. В 262 монастырях на территории Украины проживали 4 620 монахов и монахинь. В 18 духовных учебных заведениях УПЦ учились 1 154 студента дневной формы обучения. Крупнейшие монастыри: Свято-Успенская Киево-Печерская лавра и Свято-Успенская Почаевская лавра.

В отчете Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести указывается, что на 1 января 2021 года под юрисдикцией т. н. Православной церкви Украины находилось 7 188 общин, 79 монастырей, 233 монашествующих, 4 572 священнослужителя, 26 учебных заведений с 635 учащимися.