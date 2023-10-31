Что известно об экс-губернаторе Вологодской области Олеге Кувшинникове

Кувшинников руководил областью с 14 декабря 2011 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 октября 2023 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и назначил врио главы региона Георгия Филимонова, заместителя председателя правительства Московской области. Олег Кувшинников руководил Вологодской областью с 14 декабря 2011 года. По продолжительно нахождения на посту занимал седьмое место среди действующих руководителей глав субъектов РФ.

Олег Александрович Кувшинников родился 2 февраля 1965 года в городе Череповце (Вологодская область).

Окончил специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по хоккею с шайбой, получив звание кандидата в мастера спорта.

В 1991 году Кувшинников окончил Ярославский техникум советской торговли (ныне Ярославский торгово-экономический колледж). В 1994 году получил диплом Санкт-Петербургского торгово-экономического института (ныне в составе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого), в 1999 году - Государственного университета управления в Москве по программе "Производственный менеджмент". В 2002 году окончил курс обучения по корпоративной программе подготовки менеджеров "Топ-100". В 2005 году получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).

В декабре 2017 года прошел повышение квалификации в Вологодском государственном университете по дополнительной профессиональной программе "Управление проектами в органах власти: углубленные знания (для руководителей проектов, администраторов, руководителей проектных офисов)".

С 1982 года работал слесарем на Череповецком металлургическом заводе (с 1983 года - Череповецкий металлургический комбинат).

В 1985-1987 годах проходил срочную службу в армии. Служил в батальоне связи, был начальником аппаратной, секретарем комитета ВЛКСМ батальона (Кемерово).

В 1987 году вернулся на Череповецкий металлургический комбинат (с 1993 года входит в структуру "Северстали") вальцовщиком стана "250" сортопрокатного цеха. С 1994 года работал мастером сортопрокатного цеха, начальником прокатного стана, заместителем начальника цеха по производству. В 2000 году занял должность начальника сортопрокатного цеха, а в феврале 2002 года возглавил листопрокатный цех №1.

С 2002 по 2006 год - депутат Череповецкой городской думы. Был избран 24 марта 2002 года по одномандатному избирательному округу №3, получив в свою поддержку 37,54% голосов избирателей. В гордуме возглавлял комиссию по городскому хозяйству.

В 2004-2005 годах - член совета директоров ОАО "Северсталь" (ныне - ПАО). С января 2004 года по ноябрь 2006 года - директор социально-бытового комплекса компании.

В 2005 году стал президентом спортивной автономной некоммерческой организации "Баскетбольный клуб "Северсталь" (город Череповец).

С ноября 2006 года по март 2007 года занимал должность первого заместителя мэра Череповца.

В 2007-2011 годах - мэр Череповца. Был избран на выборах 11 марта 2007 года, получив 65,38% голосов избирателей (баллотировался в качестве самовыдвиженца). Его ближайший соперник, бывший военный комиссар Череповца Леонид Нестерчук (самовыдвиженец), набрал 29,35%.

В 2010 году Кувшинников возглавил ассоциацию "Здоровые города, районы и поселки" (город Череповец).

14 декабря 2011 года указом президента РФ Дмитрия Медведева был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области. 28 декабря 2011 года региональный парламент утвердил его на посту губернатора по представлению главы государства. В тот же день Кувшинников официально вступил в должность (сменил на посту главы области Вячеслава Позгалева).

17 мая 2014 года Путин, приняв досрочную отставку Кувшинникова с поста губернатора Вологодской области, назначил его врио главы региона.

14 сентября 2014 года одержал победу на выборах губернатора Вологодской области, получив 62,98% голосов избирателей (баллотировался от "Единой России"). Его ближайший соперник, депутат заксобрания области от КПРФ Александр Морозов, набрал 18,04%. 23 сентября того же года Кувшинников официально вступил в должность.

8 сентября 2019 года вновь был избран губернатором Вологодской области. Баллотировался от партии "Единая Россия". На выборах получил 60,79% голосов. Второе место заняла кандидат от ЛДПР, председатель комитета регионального заксобрания по социальной политике Ольга Ширикова (25,19%). 19 сентября состоялась инаугурация избранного губернатора.

Член партии "Единая Россия" (с 2003 года). С апреля 2007 года входит в президиум политсовета вологодского регионального отделения партии.

Был вице-президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России (2009-2011), входил в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления (2011-2012).

В 2009 году был включен в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронатом президента РФ.

Награжден орденом Почета (2015), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и IV степеней (2004, 2021). Имеет благодарность президента РФ (2019).

Удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского III и II степеней (РПЦ; 2012, 2018).

Дважды лауреат премии за выдающиеся работы в области металлургии имени академика И. П. Бардина, присуждаемой компанией "Северсталь".

Почетный гражданин города Череповца (2015) и Тотемского муниципального района (2016).

Автор и соавтор 11 изобретений в области металлообработки.

В 2015 году к 50-летию Олега Кувшинникова вышла книга "Олег Кувшинников: "Только вперед!" (под редакцией А. И. Шерлыгина и др.). В 2021 году Кувшинников презентовал свою книгу "Как стать/быть губернатором и остаться в живых".