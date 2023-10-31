Что известно о Георгии Филимонове

Президент РФ Владимир Путин назначил его врио губернатора Вологодской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 октября 2023 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и назначил врио губернатора региона Георгия Филимонова, заместителя председателя правительства Московской области.

Георгий Юрьевич Филимонов родился 23 февраля 1980 году в Томске. Через пять лет его семья переехала в городе Череповце Вологодской области. Отец, Юрий Филимонов - директор череповецкого Центра боевых искусств, заслуженный тренер РФ по кикбоксингу, бывший депутат Череповецкой городской думы. Мать, Ирина Филимонова - театральный режиссер.

В 2003 году Георгий Филимонов окончил факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов по специальности "международные отношения".

Доктор политических наук. В 2007 году в Институте США и Канады РАН защитил кандидатскую диссертацию по теме "Внешняя культурная политика США как компонент "мягкой силы". В 2013 году в Дипломатической академии МИД России защитил докторскую диссертацию по теме "Роль "мягкой силы" во внешней политике США".

С детства под руководством отца занимался единоборствами: спортивным ушу, кикбоксингом. Неоднократный чемпион России и мира по кикбоксингу, в частности становился чемпионом мира в 1999 и 2001 годах. Заслуженный мастер спорта России (2001).

В 2005-2009 годах занимал должность советника в управлении по внешней политике Администрации президента РФ. В 2005-2006 гг. был сотрудником секретариата оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в "Группе восьми".

С октября 2009 года - заместитель генерального директора ЗАО "Согласие" по внешнеэкономическому сотрудничеству.

Одновременно с ноября 2009 года - доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН.

С января 2011 года - заместитель заведующего кафедрой теории и истории международных отношений РУДН.

В 2014-2017 годах был директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, профессором кафедры теории и истории международных отношений.

С 2017 года работал референтом в управлении Администрации президента РФ по внутренней политике.

С ноября 2021 года занимал пост заместителя председателя правительства Московской области.

Член Академии военных наук (с 2015 года).

Член Изборского клуба (с 2016 года).

Действительный государственный советник РФ III класса (2017).

Отмечен благодарностью президента РФ (2006).

Автор научных публикаций по вопросам внешней политики США. Соавтор книг "Переворот" (2016), "Infормационный террор: тактика и стратегия информационной войны" (2017).

Владеет английским, французским и испанским языками.