Итоги деятельности Олега Кувшинникова на посту губернатора Вологодской области

Он возглавлял регион почти 12 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 октября 2023 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и назначил врио главы региона Георгия Филимонова, заместителя председателя правительства Московской области. Олег Кувшинников руководил Вологодской областью с 14 декабря 2011 года. По продолжительности нахождения на посту занимал 7-е место среди действующих руководителей глав субъектов РФ.

Экономические показатели

За время нахождения Олега Кувшинникова в должности губернатора Вологодской области валовой региональный продукт (ВРП) региона, по данным Росстата, увеличился в 3,1 раза - с 323,068 млрд рублей в 2011 году до 1,009 трлн рублей в 2021 году (более поздние данные не опубликованы). По этому показателю в 2011 году регион занимал 37-е место среди субъектов РФ, в 2021 году - 30-е (без учета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей). ВРП на душу населения за тот же период вырос в 3,3 раза: с 269,253 тыс. рублей до 881,816 тыс. рублей (27-е место в 2011 году, 17-е - в 2021 году).

В 2011 году бюджет Вологодской области был исполнен с дефицитом в 7,659 млрд рублей. Доходы равнялись 50,693 млрд рублей (43-е место среди субъектов РФ), расходы - 58,352 млрд рублей (37-е место). В 2022 году профицит областного бюджета составил 9,194 млрд рублей. Доходы увеличились в 3 раза, достигнув 150,161 млрд рублей (36-е место), расходы выросли в 2,4 раза - до 140,967 млрд рублей (39-е место).

Инвестиции в основной капитал выросли на 45,9% - со 114,958 млрд рублей в 2011 году (31-е место) до 167,750 млрд рублей в 2022 году (40-е место).

Социальная сфера

Численность населения Вологодской области за 12 лет уменьшилась на 6% - с 1,201 млн человек на 1 января 2011 года до 1,129 млн на аналогичную дату 2023 года. По этому показателю регион переместился с 42-го на 43-е место.

При этом рождаемость на 1 тыс. населения сократилась на 36,92% - с 13 человек в 2011 году (регион делил 35-36-е места с Томской областью) до 8,2 человека в 2022 году (48-е место). Смертность на 1 тыс. населения за тот же период снизилась на 7,6% - с 15,7 человека в 2011 году (область делила 18-19-е места с Курганской областью) до 14,5 человека в 2022 году (33-е место).

Уровень безработицы снизился на 3,9 п. п. - с 7,3% в 2011 году (Вологодская область занимала 36-37-е места с Ростовской областью) до 3,4% в 2022 году (регион делил 56-61-места с Башкирией, Пермским и Приморским краями, Саратовской и Костромской областями).

Размер среднемесячной заработной платы в регионе вырос в 2,6 раза по сравнению с 2011 годом (20,250 тыс. рублей, 30-е место) и составил в 2022 году 53,289 тыс. рублей (30-е место). Среднемесячная пенсия за тот же период увеличилась в 2,4 раза - с 8,507 тыс. рублей в 2011 году до 20,273 тыс. рублей в 2022 году. По этому показателю регион ухудшил свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 20-го места на 19-е.