Биография дирижера Юрия Темирканова

Народный артист СССР умер 2 ноября 2023 года на 85-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 ноября 2023 года стало известно о смерти народного артиста СССР, дирижера Юрия Темирканова на 85-м году жизни.

Происхождение и образование

Юрий Хатуевич Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике (Кабардино-Балкарская АССР, ныне Кабардино-Балкарская Республика).

В десятилетнем возрасте начал осваивать игру на скрипке под руководством музыканта Валерия Дашкова. Окончил в Нальчике музыкальную школу.

В 1953-1957 годах учился в средней специальной музыкальной школе при Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу скрипки у педагога Михаила Белякова.

В 1957-1962 годах Юрий Темирканов обучался на оркестровом факультете Ленинградской консерватории по классу альта (его преподавателем был Григорий Гинзбург). Параллельно посещал дирижерские классы Ильи Мусина и Николая Рабиновича.

В 1962-1965 годах был студентом, в 1965-1968 годах - аспирантом дирижерского факультета Ленинградской консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования.

Творческая деятельность

В 1965 году Юрий Темирканов дебютировал в Ленинградском академическом Малом театре оперы и балета (ныне Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского - Михайловский театр) с оперой Джузеппе Верди "Травиата".

В 1966 году в Москве был удостоен первой премии II Всесоюзного конкурса дирижеров.

С 1966 по 1972 год являлся дирижером Ленинградского академического Малого театра оперы и балета. Среди основных работ Темирканова этого периода - "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти (1968) и "Порги и Бесс" Джорджа Гершвина (1972).

В 1968-1976 годах Юрий Темирканов возглавлял симфонический оркестр Ленинградской филармонии (ныне Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича). Под его руководством оркестр получил признание за рубежом, был расширен репертуар.

В 1976-1988 годах являлся художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр). Под его руководством были осуществлены такие постановки, как "Война и мир" Сергея Прокофьева (1977), "Мертвые души" Родиона Щедрина (1978), "Петр Первый" (1975), "Пушкин. Размышление о поэте" (1979) и "Маяковский начинается" (1983) Андрея Петрова, "Евгений Онегин" (1982) и "Пиковая дама" (1984) Петра Чайковского.

В 1979-1991 годах являлся главным приглашенным дирижером лондонского Королевского филармонического оркестра (Великобритания), с 1992 года на протяжении нескольких лет работал в нем в качестве главного дирижера.

В 1988-2022 годах Юрий Темирканов был главным дирижером симфонического оркестра Ленинградской (Санкт-Петербургской) филармонии. С 1995 года являлся художественным руководителем филармонии.

В 1992-1997 годах был главным приглашенным дирижером Дрезденского филармонического оркестра (Германия), в 1998-2008 годах - симфонического оркестра Датского радио, в 2007-2008 годах - Государственного академического Большого театра.

Юрий Темирканов неоднократно выступал на престижных международных мероприятиях. Так, в 1996 году в Риме (Италия) он дирижировал юбилейным концертом, приуроченным к празднованию 50-летия ООН, а в 2009 году - Стокгольмским королевским филармоническим оркестром (Швеция) в честь лауреатов Нобелевской премии.

В 1998 году Юрий Темирканов заключил эксклюзивный контракт со звукозаписывающей компанией BMG. В том же году он учредил именную премию для молодых исполнителей, которая вручалась лучшим учащимся средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. В 2004 году основал благотворительный Международный фонд культурных инициатив маэстро Темирканова.

С 2000 по 2006 год Юрий Темирканов руководил Балтиморским симфоническим оркестром (штат Мэриленд, США), в 2008-2013 годах был музыкальным директором Фестиваля Джузеппе Верди (Италия), в 2009-2013 годах - музыкальным руководителем Королевского театра Пармы (Италия). В 2015 году он стал первым в истории пожизненным почетным дирижером оркестра и хора Национальной академии Санта-Чечилия (Рим, Италия).

Для дирижерского стиля Юрия Темирканова были характерны яркая эмоциональность и глубокое проникновение в авторский замысел как в симфонических произведениях, так и в операх. По оценкам музыкальных критиков, Темирканов обладал виртуозной дирижерской техникой. Не искажая замысла композиторов и учитывая их стиль, он предлагал собственную интерпретацию их музыки. Дирижер способствовал продвижению русской классической и современной музыки как в России, так и за рубежом. В его репертуар входили произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Родиона Щедрина, Иоганнеса Брамса, Густава Малера, Рихарда Штрауса, Гектора Берлиоза и других.

На протяжении карьеры Юрий Темирканов выступал со многими крупнейшими оркестрами мира - Филадельфийским, Кливлендским, Чикагским, Сан-Францисским, Нью-Йоркским филармоническим (все - США), Берлинским филармоническим (Германия), Венским филармоническим (Австрия), "Консертгебау" (Нидерланды) и другими. Было выпущено несколько десятков музыкальных дисков с записями выступлений оркестров, которыми дирижировал Юрий Темирканов.

Был инициатором проведения и художественным руководителем международного зимнего фестиваля "Площадь искусств" (Санкт-Петербург).

Педагогическая деятельность

В 1979-1988 годах Юрий Темирканов преподавал в Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Профессор (1986). Проводил мастер-классы в России и за рубежом.

Общественная деятельность

В 2006-2011 годах Юрий Темирканов входил в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Был соучредителем и членом попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".

Звания, награды

Народный артист СССР (1981).

Юрий Темирканов являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" (I степень - 2008, II степень - 2003, III степень - 1998, IV степень - 2013). Также был награжден орденами Ленина (1983), "Святые Кирилл и Мефодий" (Болгария, 1998), Звезды Италии (2012), Восходящего солнца III степени (Япония, 2015).

Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1971), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1976 и 1985 годов, Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1998 года, премии президента РФ в области литературы и искусства 2002 года, Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года.

Обладатель Царскосельской художественной премии (2002), премии "Триумф" (2003), премии Франко Аббьяти в номинации "Лучший дирижер года" (Италия, 2002, 2007), премии "Una vita nella musica" ("Жизнь в музыке"; Италия, 2015) и других.

Почетный гражданин Санкт-Петербурга (2009) и Нальчика (2010).

Почетный член Филармонического общества Санкт-Петербурга (1997), почетный доктор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (2003) и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (2003), почетный академик Национальной академии Санта-Чечилия (Италия, 2007), почетный профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (2017).

Признание

В честь дирижера назван астероид главного пояса 6432 Temirkanov. Имя Юрия Темирканова носит Детская музыкальная школа №1 города Нальчика.

Жизни и творчеству дирижера посвящены книга Джамили Хагаровой "Юрий Темирканов. Монолог" (2014), сборники "Юрий Темирканов" (1992, составитель Мухамед Хафицэ) и "Юрий Темирканов. Штрихи к портрету" (1998, составитель Вера Степановская), а также документальные фильмы "Дирижирует Юрий Темирканов" (1974, режиссер Людмила Станукинас), "Юрий Темирканов. Автопортрет на полях партитуры" (2012, Ника Стрижак), "Юрий Темирканов. Браво, маэстро!" (2013, производство ГТРК "Кабардино-Балкария") и другие.