История санкций США в отношении России в связи с Украиной

Вашингтон 2 ноября 2023 года расширил санкционный список, связанный с Москвой

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 ноября 2023 года США расширили санкционный список, связанный с Россией. В заявлении Минфина США говорится, что санкции затрагивают перспективные проекты РФ в энергосекторе, горнорудной сфере, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и его структуры, а также поддерживающих ОПК физических и юридических лиц. В черный список внесли 37 физических и почти 200 юридических лиц. Помимо этого, по линии Министерства торговли США под ограничения подпали 12 российских компаний. ТАСС подготовил материал об американских санкциях, применяемых в отношении России в связи с Украиной.

Многоуровневая система санкций

Вашингтон начал вводить антироссийские санкции в марте 2014 года, обосновав их необходимость "вхождением Крыма в состав Российской Федерации и конфликтом на юго-востоке Украины". Основанием для них стали указы президента Барака Обамы и принятые в том же году законы "о поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности на Украине" и "о поддержке свободы Украины". Согласно этим документам, в отношении России была введена многоуровневая система санкций.

Персональные санкции предусматривают визовые ограничения и блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц, занесенных в черный список. Американским гражданам и компаниям запрещается поддерживать с ними деловые связи. Торговые ограничения касаются экспорта, реэкспорта и передачи материалов и технологий и автоматически распространяются на компании, в которых одному или нескольким лицам/компаниям из санкционного списка принадлежит 50 и более процентов.

Секторальные санкции затрагивают такие ключевые отрасли российской экономики, как финансовую, энергетическую, оборонную и горно-металлургическую. Они включают ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг, запрет на поставки вооружения, военной техники и технологий двойного назначения, а также высокотехнологичного оборудования и технологий (в частности, для использования в проектах по разведке и добыче нефти на глубоководных морских участках, на арктическом шельфе и в сланцевых пластах). Все ограничения распространяются также на компании, в которых фигурантам "секторального" списка принадлежит 50 и более процентов.

Так называемые крымские санкции запрещают ввоз или вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и из Крыма, а также инвестиции в этот регион гражданами США.

В дальнейшем санкции в отношении РФ расширялись и ужесточались при следующих администрациях Дональда Трампа и Джо Байдена. Так, принятый в августе 2017 года закон "о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) законодательно закрепил действовавшие ограничения и ввел дополнительные. В частности, закон усложнил процесс получения кредитов российскими предприятиями и работу оборонных и энергетических компаний, а также распространил действие санкций на физические и юридические лица третьих стран, сотрудничающие с компаниями из России или инвестирующие в проекты с российским участием более 33%. Кроме того, закон лишил американского президента права смягчать и отменять санкции без одобрения Конгресса.

Исполнение санкций возложено на министерства финансов и торговли (в координации с Госдепартаментом).

Санкции, введенные в 2014-2021 годах

Первый санкционный список был опубликован 17 марта 2014 года. В апреле 2014 года Госдепартамент объявил о приостановке нескольких проектов, запланированных в рамках Президентской комиссии по сотрудничеству США и России, в том числе по военной линии. NASA заявило о замораживании сотрудничества с Роскосмосом (не коснулось МКС), министерство энергетики - с Росатомом. Были приостановлены консультации с Россией в области противоракетной обороны.

До начала СВО в феврале 2022 года санкционные списки расширялись 23 раза и включали порядка 200 физических и 450 юридических лиц - это российские политики и госслужащие, российские компании и банки, а также руководители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и их структур и лица из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. В частности, под санкции подпали Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также ряд их дочерних структур; предприятия российского оборонно-промышленного комплекса - "Базальт", концерн "Калашников", КБ приборостроения, корпорации "Алмаз-Антей", "Ростех", "Уралвагонзавод"; Объединенная судостроительная корпорация и Объединенная авиастроительная корпорация. Был введен запрет на экспорт товаров, услуг и технологий. Объявлены санкции в отношении российских проектов добычи нефти на глубоководных участках, арктическом шельфе или в сланцевых пластах, а также против энергетических компаний - "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Роснефть". Ограничения затронули также ряд компаний, работающих в области радиоэлектроники, среди них Пермская научно-производственная приборостроительная компания, АО "Микрон", НПК "Гранат", а также компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, - "СГМ-Мост", "Мостотрест", "Институт Гипростроймост". Кроме того, фигурантами черного списка стали связанные с российскими бизнесменами и компаниями отдельные граждане Финляндии и Швеции и некоторые компании, зарегистрированные в Индии, Гонконге (КНР), ЦАР, Чехии, на Кипре, Британских Виргинских островах.

Санкции, введенные после начала СВО

В связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и началом специальной военной операции (СВО) России на Украине США резко усилили санкционное давление на РФ. 21 февраля 2022 года Вашингтон ввел санкции в отношении народных республик, 22 февраля - ограничения против российского суверенного долга, а также ВЭБ и Промсвязьбанка. 24 февраля санкции были распространены на ряд системообразующих банков и представителей российской политической и деловой элиты. Далее Вашингтон ввел санкции против президента РФ Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ, ограничил экспорт высокотехнологичной американской продукции для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей, запретил транзакции с участием Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния (ФНБ), Министерства финансов России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Впоследствии США ввели санкции в отношении компаний военно-промышленного комплекса, бизнесменов, по мнению Вашингтона, близких к президенту Владимиру Путину, членов Федерального собрания РФ, высших должностных лиц РФ, их имущества и членов их семей, крупных российских банков и их дочерних структур, СМИ и журналистов. Персональные санкции также коснулись глав большинства субъектов РФ. По линии Госдепартамента ограничительные меры были распространены на российских военнослужащих, задействованных в СВО (при этом, ведомство не разглашало имена конкретных лиц, на которых распространялись ограничения).

Было запрещено военное сотрудничество с Москвой. США также прервали авиасообщение с РФ и перестали принимать морские суда, которые ходят под флагом России. Помимо этого, в ограничительные списки попал ряд грузовых судов, занятых в транспортировке товаров из России.

Введен запрет для граждан и компаний США на предоставление российским фирмам услуг в области консалтинга, маркетинга и аудита. Под действие санкций подпали операции с золотом из резервов ЦБ РФ и операции с российским суверенным долгом. Была запрещена поставка долларовых банкнот из США в РФ, введены рестрикции для противодействия использованию российской банковской платежной карты "Мир" за пределами РФ. Помимо этого, США запретили предоставлять России доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда - СДР (специальные права заимствования, которые являются расчетной единицей МВФ). Также США прекратили считать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой (статус был предоставлен в 2002 года).

Были введены ограничительные меры на поставки оборудования для добычи нефти и газа, и запрет на импорт энергоносителей из России. Ужесточены меры экспортного контроля в отношении российской атомной, нефтегазовой, металлургической, судостроительной и авиационной промышленности, строительного сектора, различного электрооборудования. Помимо этого, Вашингтон ужесточил экспорт товаров гражданского сектора, таких как одежда, косметика, автомобили, бытовая техника, медицинское оборудование. Совместно с западными странами США ввели в действие с 5 декабря 2022 года потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне $60 за баррель, а с 5 февраля 2023 года начали действовать предельные цены на нефтепродукты (США установили два отдельных лимита на нефтепродукты из РФ в зависимости от их категории - $100 и $45). В феврале 2023 года президент США Джо Байден отдельным указом повысил тарифы на большинство российских металлов и металлических изделий с 35% до 70%, на другие российские товары до 35%, включая продукцию химической промышленности и минералы, а также ввел 200-процентные пошлины на импорт изделий из алюминия, произведенных в РФ (вступили в силу 10 марта и 10 апреля). Расширен перечень товаров, относящихся к предметам роскоши, понижен ценовой порог в данной категории с $1 000 до $300 (заявки на экспорт таких товаров в РФ рассматриваются индивидуально).

Кроме того, Вашингтон продолжает вводить санкции в отношении физических и юридических лиц из РФ и других стран, которые, по мнению американских властей, помогают России обходить ограничения на поставки товаров и оборудования двойного назначения. В последних пакетах санкций ужесточение касалось в основном структур, связанных с оборонно-промышленным комплексом и Вооруженными силами России.