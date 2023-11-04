История всероссийских выставок

В Москве на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия"

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 ноября 2023 года в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум "Россия", где представлены все 89 регионов РФ, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.

ТАСС подготовил материал об истории подобных выставок в прошлом.

В Российской империи

В первой половине XIX века в странах Европы, включая Россию, широкое распространение получили выставки промышленных изделий и ремесел, на которых свою продукцию представляли ведущие предприятия и профессиональные мастера. В 1829-1870 годах такие экспозиции регулярно проводились в трех крупнейших городах Российской империи: Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве. Затем царское правительство от частого проведения крупных выставок внутри страны отказалось. Для расширения экспорта ставка была сделана на организацию русских павильонов на более престижных всемирных выставках за рубежом. Международные выставки к тому времени уже имели внушительный масштаб. Так, "Экспо" в Париже 1867 году приняла 8,8 млн посетителей, в то время как XIV Всероссийская выставка в Санкт-Петербурге в 1870 году - только 300 тыс., а XV выставка в Москве на Ходынском поле в 1882 году - чуть более 1 млн.

Последняя и наиболее масштабная XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка прошла в Нижнем Новгороде в июне - октябре 1896 году. Всего на ней были представлены 9,7 тыс. экспонентов, посетили ее 991 033 человека. Несмотря на то, что по числу посетителей выставка в Нижнем Новгороде уступила ярмарке в Москве в 1882 году, она продемонстрировала успехи индустриализации в Российской империи. Помимо этого, она способствовала сохранению позиций Нижнего Новгорода как крупного торгового центра. На ней впервые были представлены гиперболоидные сетчатые конструкции инженера Владимира Шухова, радиоприемник Александра Попова. Также выставка имела большое культурное значение: в ее художественном отделе демонстрировались полотна ведущих русских художников, выступления в нижегородском выставочном оперном театре впервые принесли известность певцу Федору Шаляпину.

После выставки в 1896 году царское правительство столь масштабных экспозиционных мероприятий уже не проводило, они организовывались только на региональном уровне. Например, в 1910-1911 годах крупнейшая перед Первой мировой войной выставка такого рода прошла в Одессе.

В Советской России

После окончания Гражданской войны 1917-1922 годах большевистское правительство приняло решение провести в Москве выставку, которая бы продемонстрировала восстановление экономической жизни в стране. Она открылась 19 августа 1923 года на территории современного ЦПКиО им. М. Горького и Нескучного сада (всего занимала около 100 га) и продлилась до октября. Ее посетителями стали 1 375 890 человек. Всего в выставке участвовали несколько тысяч экспонентов из РСФСР, а также более 600 иностранных фирм. Выставка стала международным дебютом русского архитектурного авангарда и послужила своеобразным "открытием" Советской России для иностранцев во время периода Новой экономической политики. Уже в 1925 году СССР впервые участвовал в международной выставке Экспо в Париже.

В 1935 году было принято решение провести к 20-летию Октябрьской революции в 1937 году Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ВСХВ). Организовать ее в срок не удалось в том числе из-за подготовки ко Всемирным выставкам в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939), поэтому ее концепцию изменили. ВСХВ стали позиционировать как полупостоянную (сроком до пяти лет).

Открытие выставки состоялось 1 августа 1939 года: экспозиция занимала свыше 136 га и насчитывала 52 павильона. Работа ВСХВ была прервана после начала Великой Отечественной войны в 1941 году. В 1950-1954 годах комплекс выставки был реконструирован, на ней появились капитальные павильоны в стиле сталинского ампира. Повторное открытие ВСХВ состоялось 1 августа 1954 года, она работала с весны до осени.

В 1956 году на территории ВСХВ была открыта Всесоюзная промышленная выставка, главной задачей которой была демонстрация индустриальных достижений. В 1958 году было решено переименовать ВСХВ в Выставку достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ СССР) и сделать ее постоянной. С 1963 года она стала круглогодичной. Состав экспозиции и тематика павильонов менялась, отражая последние достижения советской экономики.

В современной России

После распада СССР масштабных всероссийских выставок не проводилось. Производители из разных регионов представляли свою продукцию в рамках краткосрочных выставок-ярмарок, форумов (в том числе Петербургского международного экономического форума).

В 1992 году ВДНХ была преобразована во Всероссийский выставочный центр (ВВЦ). К середине 1990-х годов почти все экспозиции на его территории закрылась, павильоны были сданы в аренду под склады и магазины. В 2014 году ВВЦ вернули название ВДНХ, тогда же были начаты работы по реконструкции комплекса, в частности, реставрации павильонов 1950-1954 годов.

29 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал о указ о проведении международной выставки-форума "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Свои экспозиции представят все регионы России.