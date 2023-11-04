Что известно о просветительских марафонах общества "Знание"

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" станет частью Международной выставки-форума "Россия"

ТАСС-ДОСЬЕ. 4-6 ноября 2023 года в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ пройдет шестой федеральный просветительский марафон Российского общества "Знание".

ТАСС подготовил материал об истории этого мероприятия.

Общество "Знание" и его марафоны

Российское общество "Знание" было создано 11 декабря 2015 года указом президента РФ Владимира Путина "в целях дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, повышения эффективности образовательно-просветительской работы". Оно является наследником Всесоюзного общества "Знание", которое было основано в 1947 году в СССР по инициативе представителей советской интеллигенции.

21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию РФ о необходимости "перезапустить работу" общества "Знание" на современной цифровой платформе. С 2021 года организация начала проводить федеральные просветительские марафоны, которые позиционируются как открытые площадки для живого общения и обмена знаниями между поколениями. Они организуются дважды в год.

В ходе просветительских марафонов проходят лекции и дискуссии на актуальные темы с участием государственных и общественных деятелей, руководителей крупных российских компаний, ученых, преподавателей, артистов, спортсменов и других. В частности, в мае и сентябре 2021 года, в апреле 2023 года на марафоне выступал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Программы этих мероприятий также включают в себя проведение различных мастер-классов, просветительских шоу, тематических конкурсов, нетворкинг-сессий, встреч с блогерами и т. д.

История просветительских марафонов

Первый федеральный просветительский марафон под названием "Новое знание" состоялся 20-22 мая 2021 года. Он был организован в восьми студиях, развернутых в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Сочи. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности: историю, культуру, спорт, науку, технологии, индустрию, промышленность, информационные технологии. Ключевыми темами были "Мифы о власти искусственного интеллекта", "Экосистемы будущего", "Биохакинг: "за" и "против", "Зеленое будущее атомной индустрии", "Молодая наука в России", "Девушки в науке" и другие. В ходе марафона выступили 176 спикеров. Среди них были премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и другие. Одним из приглашенных иностранных спикеров был основатель американской компании SpaceX Илон Маск, выступивший по видеосвязи и поделившийся своим видением будущего через 50 лет. Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам марафона заявил, что "знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества - притягательной и доступной". Все мероприятия (дискуссии, лекции, интервью, открытые уроки, мастер-классы) транслировались онлайн на сайте общества "Знание" и набрали более 70 млн просмотров.

Второй марафон "Новое знание" прошел 1-3 сентября 2021 года и был приурочен к началу нового учебного года. Его основными площадками стали студии в шести российских городах, откуда велась трансляция. Москва представляла тематический трек "Знание", Санкт-Петербург - "Спорт", Владивосток - "Бизнес", Нижний Новгород - "История и культура", Сочи - "Наука и технологии", Иннополис (Татарстан) - "Цифровой мир и медиа". В ходе марафона выступили свыше 150 лекторов и наставников, в т. ч. премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, врач Денис Проценко и другие. Глава государства Владимир Путин провел 1 сентября встречу с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" (Приморский край), которая состоялась в рамках марафона. Трансляции мероприятий "Нового знания" в интернете набрали около 110 млн просмотров.

В третий раз просветительский марафон состоялся 17-19 мая 2022 года и прошел под названием "Новые горизонты" в студиях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и в подмосковном пансионате "Лесные дали". Его основными темами были "Роль России в мире", "Мы вместе", "Новые горизонты. Экономика", "Новые горизонты. Наука", "Новые горизонты. Информационные технологии". Марафон объединил на своих площадках более 160 спикеров, среди которых были вице-премьеры РФ Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, федеральные министры - иностранных дел Сергей Лавров, промышленности и торговли Денис Мантуров, просвещения Сергей Кравцов, транспорта Виталий Савельев, финансов Антон Силуанов, помощники президента РФ Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, президент Российской академии наук Александр Сергеев, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, художественный руководитель Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский и др. Трансляции мероприятий "Новых горизонтов" в интернете набрали свыше 120 млн просмотров.

Четвертый просветительский марафон общество "Знание" провело 31 августа - 2 сентября 2022 года. Он прошел на пяти студийных площадках, которые были развернуты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Петропавловске-Камчатском и Луганске. В центре внимания были темы: "Знание. Сила", "Знание. Сделано в России", "Знание. Наследие России", "Знание. Экология", "Знание. Мы вместе". В ходе марафона выступили более 200 лекторов и наставников, в т. ч. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Андрей Фурсенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, мэр Москвы Сергей Собянин, главы ЛНР Леонид Пасечник и Донецкой народной республики Денис Пушилин, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов и другие. За три дня на площадках марафона прошло 120 мероприятий разного формата. Впервые просветительский марафон организации объединил школьников и студентов не только России, но и освобожденных территорий Украины. Его пять площадок и более 60 фан-зон (были организованы впервые) в восьми федеральных округах РФ объединили более 10 тыс. молодых людей. Параллельные онлайн-трансляции из студий набрали более 150 млн просмотров.

24-26 апреля 2023 года состоялся пятый просветительский марафон под названием "Знание. Первые". Он прошел в Центральном манеже в Москве, а также на площадках в Архангельске, Екатеринбурге, Луганске и Пятигорске (Ставропольский край). Первый день мероприятия, названный "Время действий", был посвящен политическому, экономическому и научному развитию страны. Второй день, "Человек действующий", был сконцентрирован на актуальных направлениях для самореализации. Программа третьего дня, "Траектория карьеры", была посвящена возможностям молодежи в сегодняшней России. В ходе мероприятия опытом поделились почти 200 лекторов из России и зарубежья. Среди них были премьер-министр России Михаил Мишустин, помощник президента РФ Максим Орешкин, вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректоры ОАО "РЖД" Олег Белозеров и Роскосмоса Юрий Борисов, дирижер Юрий Башмет, кинорежиссер Алексей Учитель и другие. В работе марафона приняли участие около 22,4 тыс. молодых людей. Онлайн-трансляции набрали более 160 млн просмотров.

Шестой марафон

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", проводимый обществом "Знание" 4-6 ноября 2023 года на ВДНХ, станет частью Международной выставки-форума "Россия" (4 ноября 2023 года - 12 апреля 2024 года), которая продемонстрирует главные достижения нашей страны.

Марафон пройдет на шести площадках выставки "Россия" в разных павильонах. Каждый лекторий получит свое название: "Знание. Родина", "Знание. Общество", "Знание. Сила", "Знание. Суверенитет", "Знание. Инновации", "Знание. Я" (первые буквы тематических названий составляют слово "Россия"). Трек "Знание. Родина" будет посвящен истории, культуре, национальному многообразию нашей страны. В программе трека "Знание. Общество" лекторы обсудят темы, связанные с экологией, волонтерством, лидерством, общественными проектами. Трек "Знание. Сила" расскажет о достижениях и героизме наших соотечественников, традиционных ценностях, значении специальной военной операции и роли России в мире. В рамках трека "Знание. Суверенитет" речь пойдет об экономической, технологической независимости России, развитии бизнеса, промышленности и других сфер экономики.

Участники трека "Знание. Инновации" обсудят развитие научного потенциала страны, современные разработки, исследования в области науки, технологий, искусственного интеллекта.

Трек "Знание. Я" будет посвящен вкладу личности в общественное развитие, наставничеству и тем возможностям, которые есть у современной молодежи в образовании, карьере, саморазвитии.

События марафона будет транслировать канал "Знание. ТВ", созданный обществом "Знание". Выступления спикеров также можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте общества и в его сообществе "ВКонтакте". Ожидается, что в осеннем марафоне примут участие более 175 лекторов и около 15 тыс. молодых людей в качестве слушателей.

Сайт марафона: https://marathon.znanierussia.ru