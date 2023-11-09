История визитов Владимира Путина в Казахстан

Российский лидер прибыл в республику 9 ноября 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан, где проведет переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств планируют обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.

ТАСС подготовил хронологию визитов президента РФ Владимир Путина в Казахстан с 2012 года.

Статистика визитов

Всего со времени установления дипломатических отношений между странами 22 октября 1992 года президенты России посещали Казахстан с официальными и рабочими визитами 44 раза: Борис Ельцин - дважды, Дмитрий Медведев - 12 раз, Владимир Путин - 30 раз, в том числе с государственным визитом 15-16 октября 2015 года. Кроме того, Владимир Путин трижды посещал Казахстан в должности премьер-министра РФ - 23-24 сентября 1999 года, 30 октября 2008 года и 21-22 мая 2009 года.

Хронология визитов с 2012 года

7-8 июня 2012 года Владимир Путин находился с официальным визитом в Астане. Это была его первая поездка в Казахстан после избрания президентом РФ в мае 2012 года. В ходе визита состоялась встреча Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым (занимал пост в 1990-2019 годах) в закрытом режиме, затем - переговоры с участием правительственных делегаций. По итогам были подписаны пять документов, в частности протокол о внесении изменений в Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, который пролонгировал базовый документ на 10 лет. Кроме того, лидеры двух государств подписали двустороннее соглашение, предусматривающее упрощенный порядок пребывания граждан двух стран на территории РФ и Казахстана в течение первых 30 дней с даты въезда.

19 сентября 2012 года Владимир Путин совершил рабочую поездку в Павлодар, во время которой провел переговоры с Нурсултаном Назарбаевым. Президент России принял участие в заседании IX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках форума в присутствии президентов был подписан протокол к межправительственному соглашению о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий от 1994 года, который определил упрощенный порядок пересечения госграницы аварийно-спасательными службами.

29 мая 2013 года в Астане президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), а также провел короткую встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

7 июля 2013 года глава российского государства находился в Астане. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня. Также обсуждалось сотрудничество двух стран в космической сфере, в том числе вопросы деятельности космодрома Байконур.

29 мая 2014 года в Астане президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании ВЕЭС, по итогам которого вместе с президентами Казахстана и Белоруссии Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко подписал Договор о Евразийском экономическом союзе. По окончании заседания Высшего совета состоялась встреча Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым. В присутствии президентов делегации двух стран подписали ряд соглашений о сотрудничестве в энергетической сфере, в том числе протокол о внесении изменения в межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года.

30 сентября 2014 года в городе Атырау Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев провели двустороннюю встречу и приняли участие в работе XI Форума межрегионального сотрудничества двух стран. Затем лидеры государств присутствовали на церемонии запуска совместного российско-казахстанского нефтегазового проекта "Евразия", созданного для более глубокой разведки запасов углеводородного сырья Прикаспийской впадины на территории Казахстана и России.

19-20 марта 2015 года президент России Владимир Путин находился в Астане. 20 марта главы России и Казахстана провели встречу, на которой обсудили вопросы внешней политики, двустороннего сотрудничества, а также подготовку к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Затем состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Казахстана и Белоруссии Владимира Путина, Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко. Рассматривались вопросы торгово-экономического сотрудничества, евразийских интеграционных процессов, а также ситуация на Украине. После этого лидеры трех стран посетили Библиотеку первого президента Республики Казахстан - лидера нации.

15-16 октября 2015 года состоялся первый государственный визит Владимира Путина в Казахстан. 15 октября по итогам переговоров с Нурсултаном Назарбаевым были приняты изменения в протокол к соглашению между РФ и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года. По словам президента РФ, подписанный документ по Каспию позволит компаниям России и Казахстана приступить к освоению крупного углеводородного месторождения - структуры "Центральная" на шельфе Каспийского моря. В присутствии глав государств были также подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания и о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский. Затем Владимир Путин посетил Свято-Успенский кафедральный собор в Астане и подарил храму икону Покрова Пресвятой Богородицы. 16 октября в поселке Бурабай российский президент принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.

30-31 мая 2016 года глава российского государства находился в Астане на заседании ВЕЭС. Состоялась двусторонняя встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, во время которой стороны обсудили, в частности, вопросы работы Евразийского экономического совета.

4 октября 2016 года президент России совершил рабочий визит в Астану для участия в работе XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На переговорах с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Владимир Путин обсудил развитие связей в рамках Евразийского экономического союза, в том числе в сферах транспорта и торговли. Лидеры двух стран подписали план совместных действий двух стран на 2016-2018 годы.

27 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин в Алма-Ате провел переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Визит был приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между странами. На встрече лидеры России и Казахстана обсудили вопросы двусторонних отношений и Евразийского экономического союза. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев дали поручения правительствам проработать возможность осуществления новых совместных кооперационных проектов.

8-9 июня 2017 года Владимир Путин находился в Астане для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 8 июня глава российского государства провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и посетил концерт, приуроченный к открытию саммита. 9 июня Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС. На полях саммита провел встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом и президентом Монголии Цахиагийн Элбэгдоржем. По завершении мероприятия он посетил российский павильон на международной выставке "Астана ЭКСПО-2017".

12 августа 2018 года президент РФ посетил город Актау, где принял участие в V Каспийском саммите. Его главным итогом стало принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. На полях саммита Владимир Путин провел отдельные встречи с президентами Ирана и Казахстана Хасаном Рухани и Нурсултаном Назарбаевым.

20 октября 2018 года президенты Казахстана, России и Узбекистана Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев во время встречи в городе Сарыагаш Туркестанской области Казахстана обсудили вопросы взаимодействия в экономической и культурной сферах.

8-9 ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин совершил рабочий визит в Казахстан. 8 ноября в Астане глава российского государства принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. 9 ноября он прибыл в Петропавловск, где участвовал в работе XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Кроме того, Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. После переговоров лидеры двух стран посетили туристическую выставку и городской Дворец школьников.

28-29 мая 2019 года глава российского государства находился в Нур-Султане (в 2019-2022 годах такое название носила Астана) на саммите Евразийского экономического союза. 28 мая Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 29 мая участвовал в заседании ВЕЭС, приуроченном к пятилетию ЕАЭС. На полях саммита провел переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном.

13-14 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин совершил рабочий визит в Астану. 13 октября глава российского государства принял участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). На полях саммита Владимир Путин провел двусторонние встречи с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, российский лидер принял участие в трехсторонних переговорах лидеров России, Киргизии и Таджикистана. Во второй день визита, 14 октября, Владимир Путин участвовал в заседании Совета глав государств СНГ и в первом саммите Россия - Центральная Азия. После мероприятий пообщался с представителями СМИ.