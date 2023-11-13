13 ноября, 11:48

Биография Дэвида Кэмерона

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. EPA-EFE/ ANDY RAIN
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон
© EPA-EFE/ ANDY RAIN

Бывший премьер-министр Великобритании назначен министром иностранных дел королевства 13 ноября 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 ноября 2023 года бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития в правительстве Риши Сунака. На этом посту он сменил Джеймса Клеверли, который был переведен на должность главы МВД.

Происхождение, образование и начало карьеры

Дэвид Уильям Доналд Кэмерон (David William Donald Cameron) родился 9 октября 1966 года в местечке Уонтидж (графство Оксфордшир). Его отец был биржевым маклером и прямым потомком короля Великобритании Вильгельма IV (1765-1837), а мать - дочерью баронета.

В 1979-1985 годах учился в Итонском колледже, в 1985-1988 годах изучал в Оксфорде политику, философию и экономику.

В 1988-1992 годах Кэмерон работал в исследовательском центре Консервативной партии, который занимается разработкой партийной стратегии и готовит брифинги для парламентских дебатов. В 1992-1993 годах был специальным советником министра финансов, в 1993-1994 годах - советником министра внутренних дел. В 1994-2001 годах возглавлял отдел корпоративных связей в британской медиакомпании Carlton Communications, входил в состав исполнительного совета.

В 2001 году был избран членом палаты общин британского парламента и возглавил специальный комитет по внутренним делам.

В 2003 году стал заместителем председателя Консервативной партии, которая с 1997 года находилась в оппозиции. Он вошел в состав "теневого кабинета", сменив в нем несколько постов. В мае 2005 года Дэвид Кэмерон стал "теневым" министром образования и ремесел.

Лидер консерваторов и премьер-министр

В декабре 2005 года Кэмерон занял пост лидера Консервативной партии.

На парламентских выборах 2010 года ему удалось привести партию к победе. Ввиду того, что консерваторы не получили абсолютное большинство голосов (36,1% голосов), Кэмерон договорился о создании коалиции с партией Либеральные демократы (первое британское коалиционное правительство с 1974 года). 11 мая 2010 года в 44 года занял пост премьер-министра (самый молодой с ХIХ века), также стал министром по делам государственной службы и первым лордом казначейства.

В начале 2013 года он предложил провести референдум по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза, если на выборах 2015 года Консервативная партия одержит победу (опасался возможного оттока голосов в пользу Партии независимости, которая придерживалась жестких антиевропейских взглядов). При этом сам он выступал за сохранение членства страны в ЕС при условии его реформирования. На выборах 7 мая 2015 года консерваторы завоевали абсолютное большинство и сформировали однопартийное правительство (положение о референдуме было внесено в программу нового кабинета).

При Кэмероне безработица сократилась с 7,9% до 5,1%, инфляция - с 4,5% до почти нулевой отметки. Результатом правительственных мер жесткой экономии стало снижение дефицита бюджета страны с £144 млрд в 2010 году до £79 млрд в 2015 году. В 2013 году были установлены равные права на наследование престола для представителей британской королевской семьи обоих полов по старшинству (ранее предпочтение отдавалось мужчинам).

В 2011 году Великобритания участвовала в международной военно-воздушной операции коалиционных сил против Ливии (на основе резолюции СБ ООН от 17 марта 2011 года) "с целью обеспечения бесполетной зоны над Ливией и защиты гражданского населения от режима Муаммара Каддафи". В конце сентября 2014 года страна присоединилась к международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ) и начала наносить авиаудары по позициям ИГ в Ираке. В начале декабря 2015 года по предложению Кэмерона британские ВВС получили мандат для бомбардировок баз ИГ в Сирии.

В апреле 2016 года оппозиция потребовала отставки Кэмерона. Это произошло на фоне скандала, разгоревшегося после публикаций Международным консорциумом журналистских расследований так называемых Панамских документов, содержащих данные об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, включая премьера Великобритании. 7 апреля он признался, что владел акциями в офшорной компании Blairmore Holdings, которая принадлежала его отцу, однако еще до вступления в должность премьера продал акции на сумму более £30 тыс. ($43 тыс.).

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого почти 52% британцев высказались за выход страны из ЕС (покинула ЕС в 2020 году). В связи с этим Кэмерон заявил, что уйдет с поста главы правительства и лидера консерваторов. Отказался он и от депутатского мандата в палате общин, посчитав, что "бывшему премьер-министру, невозможно оставаться депутатом-заднескамеечником (рядовой член парламента, не имеющий других постов в правительстве, "теневом кабинете" и других). По его мнению, "его присутствие в парламенте будет только мешать британскому правительству". 13 июля Тереза Мэй сменила Кэмерона на посту премьера.

После отставки

В октябре 2016 года Кэмерон возглавил National Citizen Service Patrons (программа личного и социального развития для подростков в возрасте 16-17 лет), в 2017 году был назначен президентом Британского исследовательского центра по изучению болезни Альцгеймера.

Как сообщала газета The Guardian, он также стал консультантом американской компании First Data, занимающейся электронными платежами. В 2018 году он стал советником компании финансовых услуг Greensill Capital (обанкротилась в марте 2021 года). Как писали СМИ, усилия Кэмерона были направлены на получение Greensill Capital госкредитования, предназначенного для борьбы с пандемией COVID-19.

С 2020 года Дэвид Кэмерон раз в неделю работал волонтером в благотворительном проекте Chippy Larder, который организовали жители городка Чиппинг-Нортон (графство Оксфордшир, Юго-Восточная Англия). Участники раздают нуждающимся продукты, которые жертвуют супермаркеты. В марте 2022 года они переключились на сбор гуманитарной помощи для украинцев. В том же месяце Кэмерон сам доставил в Польшу гуманитарный груз для беженцев с Украины.

Личные сведения

В сентябре 2019 года Кэмерон опубликовала мемуары For the record ("Под запись").

Дэвид Кэмерон женат. В семье четверо детей (старший сын умер в 2009 году). 

Теги:
Кэмерон, ДэвидВеликобритания
© Информационное агентство ТАСС
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