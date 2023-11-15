Что известно об Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории

ТАСС-ДОСЬЕ. 15-17 ноября 2023 года в Сан-Франциско состоится 30-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Российскую делегацию возглавит зампред правительства Алексей Оверчук.

ТАСС подготовил материал о структуре и деятельности этого форума.

Создание

Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС; Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) был образован в ходе конференции министров иностранных дел и экономики 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), прошедшей 6-7 ноября 1989 года в Канберре. Целями этой структуры были заявлены углубление экономической интеграции, расширение торговли и усиление экономического роста в регионе. АТЭС не имеет устава, поэтому с юридической точки зрения не может называться организацией и действует как международная консультативная площадка.

Участники

В настоящее время в состав АТЭС входят 19 стран и две территории. Это 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония, а также КНР и две ее территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань (присоединились в 1991 году), Мексика, Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). С учетом специфики состава, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики". На долю экономик АТЭС приходится 62% ВВП планеты и 48% мировой торговли, на их территории проживает около 3 млрд человек.

Статус наблюдателей имеют Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Совет Тихоокеанского экономического сотрудничества и Форум островных государств Тихого океана. Заинтересованность в присоединении к форуму проявляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Макао (Аомэнь, территория КНР), Коста-Рика, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор. Однако с 1998 года действует мораторий на расширение состава АТЭС, первоначально он был введен на 10 лет, а в 2010 году продлен на неопределенный срок.

Структура

Высшим органом АТЭС являются ежегодные встречи лидеров экономик (APEC Economic Leaders’ Meeting), в ходе которых принимаются декларации, подводящие общий итог деятельности форума за год и определяющие перспективы дальнейшей работы. Как правило, саммиты проводятся в сентябре - ноябре. Решения принимаются на основе консенсуса. Обязанности председателя осуществляет организующая саммит страна или территория. Она определяет приоритетные направления работы форума на период своего председательства. Председатель АТЭС меняется на ротационной основе, при этом строгого принципа ротации нет.

К саммитам приурочены встречи министров иностранных дел и торговли. В течение года проводятся другие отраслевые министерские встречи и ежеквартальные заседания старших должностных лиц. Вопросами экономического взаимодействия участников АТЭС занимаются комитеты по торговле и инвестициям, по экономике и многочисленные рабочие и специальные группы. Всего действует около 50 структурных подразделений. Административно-технические функции выполняет созданный в 1992 году секретариат со штаб-квартирой в Сингапуре.

Деятельность

На первом саммите в ноябре 1993 года в Сиэтле в числе основных направлений деятельности форума были названы повышение благосостояния населения, развитие образования, науки, защита окружающей среды. В 1994 году в Богоре была принята декларация, в которой были сформулированы цели - "осуществление свободной и открытой торговли и инвестиций в АТР" к 2020 году (Богорские цели).

Впоследствии члены АТЭС приняли несколько важных документов по содействию созданию благоприятных условий для торговли. После азиатского финансового кризиса 1997 года на первый план выдвинулись меры по восстановлению и поддержанию экономического роста в регионе путем укрепления рынков и обеспечения финансовой стабильности.

В 2000 году в повестку дня впервые были включены политические вопросы, главным из которых стал международный терроризм. С этого же времени в сферу деятельности форума вошли проблемы, связанные с развитием интернета и электронных технологий. На саммитах в 2007-2009 годах обсуждались проблемы обеспечения энергетической безопасности и изменения климата, в частности, была поставлена цель снизить выбросы углекислого газа на 25% к 2030 году. В 2017 году была создана рабочая группа для определения стратегии развития сотрудничества в рамках АТЭС на период после 2020 года.

26-й саммит (17-18 ноября 2018 года, Порт-Морсби, Папуа - Новая Гвинея) впервые завершился без подписания итоговой декларации. Причиной разногласий стали взаимные обвинения представителей Китая и США в нечестной торговой практике. Кроме того, экономики не пришли к согласию в вопросе разработки и реализации комплекса мер по модернизации и совершенствованию Всемирной торговой организации (ВТО).

Саммит 2019 года, который должен был пройти в конце октября в Чили, был отменен из-за беспорядков в Сантьяго и других городах страны на фоне недовольства социально-экономической политикой правительства.

Встреча 2020 года из-за пандемии COVID-19 впервые за всю историю объединения прошла в режиме видеоконференции. Ее организатором выступила Малайзия. По истечении срока Богорских целей и с учетом некоторых не до конца реализованных задач (полной либерализации торговли и инвестиций в регионе достичь не удалось), лидеры экономик согласовали "Путраджайские ориентиры развития до 2040 года" (Путраджайя - административная столица Малайзии с 1999 года). Этот стратегический документ зафиксировал обязательства сторон по ключевым направлениям региональной экономической повестки, в их числе торговля и инвестиции, инновации и цифровизация, сбалансированный, безопасный, устойчивый и инклюзивный рост. Целью сотрудничества было заявлено формирование к 2040 году "открытого, динамичного, жизнеспособного и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества в интересах процветания наших народов и последующих".

В 2021 году под председательством Новой Зеландии состоялось сразу два саммита (формально, оба считаются 28-м) - 16 июля и 12 ноября (оба прошли в онлайн формате). На первом из них лидеры АТЭС пообещали увеличить выпуск вакцин и поощрять передачу технологий их производства. По итогам второго был согласован план реализации "Путраджайских ориентиров". Лидеры экономик условились о совместных мерах в решении экономических, социальных и экологических проблем региона, в том числе поддерживать глобальные усилия по борьбе с изменениями климата, стихийными бедствиями, повышать эффективность подготовки к чрезвычайным ситуациям, сотрудничать в разработке, производстве и распространении вакцин от коронавируса, перейти к практическим шагам по отказу от использования ископаемого топлива.

29-я встреча лидеров экономик прошла 18-19 ноября 2022 года в Бангкоке. В итоговой декларации ее участники отметили активизацию совместных усилий по смягчению влияния пандемии на население и экономику региона. Кроме того, лидеры АТЭС признали необходимость повышения конкурентоспособности сектора услуг, особенно туристических и транспортных, которые больше всего пострадали от пандемии.

АТЭС и Россия

Россия подала заявку на вступление в АТЭС в марте 1995 года. Она была одобрена 25 ноября 1997 года на саммите в Ванкувере. С 1998 года РФ участвует во встречах министров иностранных дел и торговли. Начиная с 2000 года Россию на саммитах АТЭС представляли президенты (Владимир Путин - 15 раз, последний - в ноябре 2021 года), премьер-министры и вице-премьеры страны.

Одна из основных задач России в рамках сотрудничества с АТЭС - реализация базовых инфраструктурных проектов международного характера и повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока и Сибири.

Россия была одним из инициаторов развития межкультурного диалога и разработки системы взаимного предоставления информации и скоординированных действий при возникновении эпидемий и пандемий.

В 2017 году были одобрены российские предложения по развитию удаленных территорий и сотрудничеству в области инноваций. Представители России активно участвовали в дискуссиях по вопросам развития цифровой экономики и электронной торговли и формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. Ведется работа по таким направлениям, как развитие человеческого капитала, увеличение экономической активности женщин, улучшение конкурентной среды в области госзакупок. В 2012 году Россия принимала саммит во Владивостоке.

Согласно данным ФТС, доля стран АТЭС в общем объеме российского внешнеторгового оборота в 2020 году составила 33,8% ($193 млрд), в 2021 году - 33,3% ($261 млрд). Согласно заявлению Путина от 22 августа 2023 года, за первую половину 2023 года торговый оборот со странами АТЭС вырос на 10,2%.