Что известно о Санкт-Петербургском международном культурном форуме

В 2023 году он получил название "Форум объединенных культур"

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 ноября 2023 года начнет работу IX Санкт-Петербургский международный культурный форум.

Общие сведения

Cанкт-Петербургский международный культурный форум (СПМКФ) - одна из крупнейших в России площадок для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой культурной жизни. Его цели и задачи включают в себя поддержку различных инициатив, культурного сотрудничества, помощь в продвижении российской культуры за рубежом. Мероприятие призвано укрепить статус Санкт-Петербурга как российской культурной столицы и одного из мировых центров культуры. В рамках форума проводятся дискуссии, презентации, круглые столы, концертные, выставочные и иные программы. В мероприятии участвуют известные деятели культуры и бизнеса, а также политики и чиновники.

История

С инициативой проведения мероприятия в 2011 году выступил комитет по культуре Санкт-Петербурга. Петербургский культурный форум прошел 31 октября - 2 ноября 2011 года в выставочном комплексе "Ленэкспо". Он объединил представителей 60 российских регионов. Тогда же было принято решение о проведении в следующем году аналогичного мероприятия с приглашением на него зарубежных участников.

I Санкт-Петербургский международный культурный форум прошел 9-11 ноября 2012 года в Михайловском театре (впоследствии форум принимали различные площадки). Общее число гостей составило 70 человек, в том числе 30 иностранцев. 30 июля 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о правительственной поддержке форума.

II Санкт-Петербургский международный культурный форум состоялся 2-4 декабря 2013 года. В нем приняли участие 2 856 человек (включая 160 иностранцев). Работа велась в рамках 11 секций, было задействовано 50 площадок.

III СПМКФ прошел 7-9 декабря 2014 года. Он был посвящен 250-летию Государственного Эрмитажа и открылся в день основания музея. Впервые мероприятие посетила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

IV Санкт-Петербургский международный культурный форум состоялся 14-16 декабря 2015 года на 82 площадках. Он был посвящен 70-летию ЮНЕСКО. Форум посетили президент РФ Владимир Путин, министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и другие. Общее число участников превысило 11 000 человек, представлявших 79 стран. Впервые как продолжение культурного форума с 15 по 17 декабря был проведен Санкт-Петербургский международный туристский форум, основной целью которого являлась презентация российских туристических направлений.

V СПМКФ прошел 1-3 декабря 2016 года. Число участников превысило 20 000 человек (в том числе более 750 иностранных гостей из 91 страны). В церемонии открытия участвовал президент РФ Владимир Путин. Впервые у форума появились почетный посол (им был избран американский пианист Дэниэль Поллак) и страна-гость (Греция).

VI форум состоялся 16-18 ноября 2017 года. В его мероприятиях приняли участие 33 000 человек, в том числе 2 217 иностранцев из 96 государств. СПМКФ посетил президент РФ Владимир Путин. Статус страны-гостя получили Казахстан и Япония. Почетным послом была британская актриса Джастин Уодделл. В рамках форума впервые прошел международный джазовый форум-фест Jazz across borders (более 1 100 участников из РФ и 32 стран мира).

VII СПМКФ прошел 15-17 ноября 2018 года на 153 площадках, его основной темой стала "Культура как стратегический потенциал страны". Мероприятие посетили 35 тыс. участников, в том числе 2 тыс. иностранных гостей из 101 страны. Почетный статус страны-гостя получили Италия и Катар. Послом форума 2018 года был греческий театральный режиссер и педагог Теодорос Терзопулос.

VIII ПМКФ прошел с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основной темой были "Культурные коды в условиях глобализации". Участниками форума стали более 40 тыс. человек из 96 государств. Почетный статус страны-гостя получил Китай. Форум посетили 56 официальных иностранных делегаций, 18 из которых возглавляли министры культуры. Программа СПМКФ включала 415 мероприятий, прошедших на 95 площадках (основной из них являлся Главный штаб Государственного Эрмитажа).

В 2020 и 2021 годах Санкт-Петербургский международный культурный форум не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции, в 2022 году он также был отменен.

СПМКФ-2023

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум будет проходить с 16 по 18 ноября. В 2023 году он получил название "Форум объединенных культур". Его основная тема - "История и современность в художественной культуре". Ожидается, что в мероприятии примут участие более 70 стран и 50 официальных делегаций (свыше 30 из них возглавят министры культуры). Площадками СПМКФ станут Главный штаб Государственного Эрмитажа, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и другие.

Деловая программа форума включает девять тематических блоков: "Познание истории через культуру" (куратор - заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский), "Искусственный интеллект - угроза или благо для культуры" (куратор - генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов), "Традиционная культура как фундамент построения общества" (куратор - директор Российского этнографического музея Юлия Купина), "Театры" (куратор - министр культуры РФ Ольга Любимова), "Музеи" (куратор - генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский), "Кино" (куратор - председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук), "Музыкальная культура" (куратор - генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова), "Деловая культура" (куратор - председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов), "Медийная культура" (куратор - первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман).

На 16 ноября намечено подписание нескольких документов по линии Министерства культуры РФ - 11 меморандумов и программ сотрудничества с министерствами культуры зарубежных стран.

17 ноября пройдет общая встреча глав делегаций, посвященная теме "Культурный суверенитет как основа государственной идентичности".

На 18 ноября запланирована торжественная церемония первого вручения Эрмитажной премии, которая будет ежегодно присуждаться двум ведущим деятелям мировой культуры - российскому и зарубежному. Ее первыми лауреатами стали художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа (Испания).

Культурная программа форума включает концерты на различных площадках, показы спектаклей в городских театрах и другое.

Организаторы и дирекция

Организаторы СПМКФ - правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга. Непосредственно за проведение мероприятия отвечает автономная некоммерческая организация "Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума". С сентября 2023 г. ее возглавляет художественный руководитель Михайловского театра, генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман. Председатель оргкомитета форума - вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Официальный сайт форума: https://unitedcultures.ru/.