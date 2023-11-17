Что известно о федеральном бюджете России

Госдума 17 ноября 2023 года приняла в третьем, окончательном чтении федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 ноября 2023 года Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. ТАСС подготовил материал о главном финансовом документе страны.

Основные сведения

Бюджет - основной финансовый документ государства, объединяющий его доходы и расходы и имеющий силу закона. Параметры бюджета связаны с основными макроэкономическими показателями: объемами инвестиций и производства, доходами населения, уровнем занятости, ключевой ставкой Центробанка и валютным курсом. Из бюджета осуществляется финансирование органов государственной власти и управления, инфраструктурных проектов, госпрограмм, выделяются деньги на обеспечение обороноспособности государства, развитие промышленности, науки и культуры, судебную систему, погашение государственного долга, создание финансовых резервов и др. Бюджет формируют за счет налогов и неналоговых доходов, его долговременные расходы планируют в рамках "бюджетного правила" (определяет максимальный уровень расходов и накоплений в резервы, исходя из цен на нефть).

Трехлетний бюджет

В 2006 году в своем Бюджетном послании президент РФ Владимир Путин предложил принимать федеральный бюджет не на один год, а на три. В июле 2007 года глава государства подписал закон "О федеральном бюджете на 2008 и на плановый период 2009 и 2010 гг.". Это был первый в истории страны финансовый документ, рассчитанный на среднесрочную перспективу в три года. 1 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о возвращении к одногодовому бюджетному планированию. Это решение было принято, чтобы избежать ошибок при распределении государственных финансов из-за колебаний курсов валют и цен на нефть. Однако уже следующий бюджет, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы, стал снова трехлетним.

Порядок утверждения

Составление проекта федерального бюджета - прерогатива правительства РФ. Этот процесс начинается не позднее чем за десять месяцев до начала очередного финансового года и основывается на Бюджетном послании президента РФ (с 2014 года является составной частью президентского послания Федеральному собранию), на прогнозе социально-экономического развития и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной год.

В соответствии с Бюджетным кодексом, правительство РФ вносит на рассмотрение Государственной думы проект федерального бюджета не позднее 1 октября текущего года. Госдума рассматривает документ в трех чтениях.

В первом чтении депутаты обсуждают его концепцию, прогноз социально-экономического развития РФ, в том числе ожидаемый объем валового внутреннего продукта (ВВП) и уровень инфляции, заложенные в основу формирования характеристик бюджета, основные направления бюджетной и налоговой политики. В случае отклонения документа в первом чтении его передают в согласительную комиссию, которая в течение десяти дней разрабатывает вариант основных характеристик бюджета.

Во втором чтении Госдума рассматривает приложения к федеральному бюджету. В частности, устанавливаются перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета, распределение между субъектами РФ межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования и др. Тогда же вносятся основные поправки.

При рассмотрении в третьем чтении в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (госпрограммам) и видам расходов, принятым во втором чтении, депутаты Госдумы РФ утверждают ведомственную структуру расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период. После того как федеральный бюджет принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации, его подписывает президент РФ.

Закон о бюджете представляет собой объемный документ. В 2017 году законопроект в последний раз поступил в Госдуму на бумаге (10 526 страниц, включая закрытые статьи), в 2023 году он был впервые полностью внесен в электронном виде.

Кроме федерального, существует консолидированный бюджет, который представляет собой свод федерального и бюджетов субъектов РФ без учета бюджетов государственных и территориальных внебюджетных фондов.

Статистика исполнения бюджетов

С 2010 года бюджет был профицитным четыре раза - в 2011, 2018, 2019 и 2021 годах, остальные были сведены с дефицитом.

По итогам 2010 года доходы бюджета составили 8 305 млрд рублей, расходы - 10 117 млрд рублей. Дефицит бюджета оказался на уровне 1,8 трлн рублей или 3,9% ВВП.

В 2011 году, напротив, бюджет был исполнен с профицитом в 0,8% ВВП или 442 млрд рублей (доходы составили 11 367 млрд рублей, расходы - 10 925 млрд рублей).

По итогам 2012 года бюджет был сведен с незначительным дефицитом в 0,06% ВВП (доходы составили 12 854 млрд рублей, расходы - 12 895 млрд рублей).

Бюджет 2013 года вновь был дефицитным - 0,5% ВВП, доходы составили 13 019 млрд рублей, расходы - 13 342 млрд рублей.

В бюджете на 2014 год были запланированы доходы в размере 14 238 млрд рублей, расходы - 13 960 млрд рублей. Однако по итогам года бюджет не стал профицитным. Доходы составили 14 497 млрд рублей, расходы - 14 832 млрд рублей (дефицит - 0,5% ВВП).

В 2015 году доходы - 13 659 млрд рублей, расходы - 15 620 млрд рублей (дефицит - 2,4%).

В 2016 году доходы - 13 460 млрд рублей, расходы - 16 416 млрд рублей (дефицит - 3,4%).

В 2017 году доходы - 15 089 млрд рублей, расходы - 16 420 млрд рублей (дефицит - 1,4%).

В 2018 году доходы - 19 454 млрд рублей, расходы - 16 713 млрд рублей (профицит - 2,7%).

В 2019 году доходы - 20 188 млрд рублей, расходы - 18 214 млрд рублей (профицит - 1,8%).

В 2020 году доходы составили 18 719 млрд рублей, расходы - 22 821,6 млрд рублей. Дефицит, планировавшийся на уровне 0,8%, в итоге составил 3,7%. Доля нефтегазовых доходов в доходной части бюджета в 2020 году опустились до рекордно низких 28%. Для сравнения, в 2019 году они составляли 39,3%.

По итогам 2021 года доходы бюджета составили 25 286 млрд рублей, расходы - 24 762 млрд рублей. Хотя бюджет планировался дефицитным, профицит составил 0,4% ВВП. Доля нефтегазовых доходов при этом возросла до 35,8%.

Бюджет 2022 года планировался профицитным, однако по итогам года доходы составили 27 814 млрд рублей, расходы - 31 119 млрд рублей. Дефицит бюджета - 2,1% ВВП. Нефтегазовые доходы составили 45,8%.

Согласно бюджету на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в 2023 году доходы планируются на уровне 26 130 млрд рублей, расходы - 29 055 млрд рублей.

Бюджет на 2024 и плановый период 2025-2026 годов

29 сентября 2023 года правительство России внесло в Государственную думу РФ проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. 26 октября документ был принят в первом чтении, 15 ноября - во втором. Ко второму чтению поступило более 900 поправок, но основные параметры остались неизменными.

Согласно документу, принятому в первом чтении, доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35 065 млрд рублей в 2024 году, 33 552 млрд рублей в 2025 году и 34 051 млрд рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36 660 млрд рублей, 34 382 млрд рублей и 35 587 млрд рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1 595 млрд рублей в 2024 году, 830 млрд рублей в 2025 году и 1 536 млрд рублей в 2026 году.

ВВП в 2024 году прогнозируется в объеме 179 956 млрд рублей (рост на 2,3%), в 2025 году - 190 637 млрд рублей (рост на 2,3%), в 2026 году - 202 304 млрд рублей (рост на 2,2%).

Уровень инфляции прогнозируется в 2024 году на уровне 4,5%, в 2025 и 2026 году - 4%.

Объем Фонда национального благосостояния на начало 2024 года составит 12 177 млрд рублей (6,8% ВВП); на начало 2025 года - 11 190 млрд рублей (5,9% ВВП); на начало 2026 года - 13 002 млрд рублей (6,4% ВВП).