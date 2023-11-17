17 ноября, 08:44

Что известно о федеральном бюджете России

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Госдума 17 ноября 2023 года приняла в третьем, окончательном чтении федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 ноября 2023 года Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. ТАСС подготовил материал о главном финансовом документе страны.

Основные сведения

Бюджет - основной финансовый документ государства, объединяющий его доходы и расходы и имеющий силу закона. Параметры бюджета связаны с основными макроэкономическими показателями: объемами инвестиций и производства, доходами населения, уровнем занятости, ключевой ставкой Центробанка и валютным курсом. Из бюджета осуществляется финансирование органов государственной власти и управления, инфраструктурных проектов, госпрограмм, выделяются деньги на обеспечение обороноспособности государства, развитие промышленности, науки и культуры, судебную систему, погашение государственного долга, создание финансовых резервов и др. Бюджет формируют за счет налогов и неналоговых доходов, его долговременные расходы планируют в рамках "бюджетного правила" (определяет максимальный уровень расходов и накоплений в резервы, исходя из цен на нефть).

Трехлетний бюджет

В 2006 году в своем Бюджетном послании президент РФ Владимир Путин предложил принимать федеральный бюджет не на один год, а на три. В июле 2007 года глава государства подписал закон "О федеральном бюджете на 2008 и на плановый период 2009 и 2010 гг.". Это был первый в истории страны финансовый документ, рассчитанный на среднесрочную перспективу в три года. 1 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о возвращении к одногодовому бюджетному планированию. Это решение было принято, чтобы избежать ошибок при распределении государственных финансов из-за колебаний курсов валют и цен на нефть. Однако уже следующий бюджет, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы, стал снова трехлетним.

Порядок утверждения

Составление проекта федерального бюджета - прерогатива правительства РФ. Этот процесс начинается не позднее чем за десять месяцев до начала очередного финансового года и основывается на Бюджетном послании президента РФ (с 2014 года является составной частью президентского послания Федеральному собранию), на прогнозе социально-экономического развития и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной год.

В соответствии с Бюджетным кодексом, правительство РФ вносит на рассмотрение Государственной думы проект федерального бюджета не позднее 1 октября текущего года. Госдума рассматривает документ в трех чтениях.

В первом чтении депутаты обсуждают его концепцию, прогноз социально-экономического развития РФ, в том числе ожидаемый объем валового внутреннего продукта (ВВП) и уровень инфляции, заложенные в основу формирования характеристик бюджета, основные направления бюджетной и налоговой политики. В случае отклонения документа в первом чтении его передают в согласительную комиссию, которая в течение десяти дней разрабатывает вариант основных характеристик бюджета.

Во втором чтении Госдума рассматривает приложения к федеральному бюджету. В частности, устанавливаются перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета, распределение между субъектами РФ межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования и др. Тогда же вносятся основные поправки.

При рассмотрении в третьем чтении в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (госпрограммам) и видам расходов, принятым во втором чтении, депутаты Госдумы РФ утверждают ведомственную структуру расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период. После того как федеральный бюджет принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации, его подписывает президент РФ.

Закон о бюджете представляет собой объемный документ. В 2017 году законопроект в последний раз поступил в Госдуму на бумаге (10 526 страниц, включая закрытые статьи), в 2023 году он был впервые полностью внесен в электронном виде.

Кроме федерального, существует консолидированный бюджет, который представляет собой свод федерального и бюджетов субъектов РФ без учета бюджетов государственных и территориальных внебюджетных фондов.

Статистика исполнения бюджетов

С 2010 года бюджет был профицитным четыре раза - в 2011, 2018, 2019 и 2021 годах, остальные были сведены с дефицитом.

  • По итогам 2010 года доходы бюджета составили 8 305 млрд рублей, расходы - 10 117 млрд рублей. Дефицит бюджета оказался на уровне 1,8 трлн рублей или 3,9% ВВП.
  • В 2011 году, напротив, бюджет был исполнен с профицитом в 0,8% ВВП или 442 млрд рублей (доходы составили 11 367 млрд рублей, расходы - 10 925 млрд рублей).
  • По итогам 2012 года бюджет был сведен с незначительным дефицитом в 0,06% ВВП (доходы составили 12 854 млрд рублей, расходы - 12 895 млрд рублей).
  • Бюджет 2013 года вновь был дефицитным - 0,5% ВВП, доходы составили 13 019 млрд рублей, расходы - 13 342 млрд рублей.
  • В бюджете на 2014 год были запланированы доходы в размере 14 238 млрд рублей, расходы - 13 960 млрд рублей. Однако по итогам года бюджет не стал профицитным. Доходы составили 14 497 млрд рублей, расходы - 14 832 млрд рублей (дефицит - 0,5% ВВП).
  • В 2015 году доходы - 13 659 млрд рублей, расходы - 15 620 млрд рублей (дефицит - 2,4%).
  • В 2016 году доходы - 13 460 млрд рублей, расходы - 16 416 млрд рублей (дефицит - 3,4%).
  • В 2017 году доходы - 15 089 млрд рублей, расходы - 16 420 млрд рублей (дефицит - 1,4%).
  • В 2018 году доходы - 19 454 млрд рублей, расходы - 16 713 млрд рублей (профицит - 2,7%).
  • В 2019 году доходы - 20 188 млрд рублей, расходы - 18 214 млрд рублей (профицит - 1,8%).
  • В 2020 году доходы составили 18 719 млрд рублей, расходы - 22 821,6 млрд рублей. Дефицит, планировавшийся на уровне 0,8%, в итоге составил 3,7%. Доля нефтегазовых доходов в доходной части бюджета в 2020 году опустились до рекордно низких 28%. Для сравнения, в 2019 году они составляли 39,3%.
  • По итогам 2021 года доходы бюджета составили 25 286 млрд рублей, расходы - 24 762 млрд рублей. Хотя бюджет планировался дефицитным, профицит составил 0,4% ВВП. Доля нефтегазовых доходов при этом возросла до 35,8%.
  • Бюджет 2022 года планировался профицитным, однако по итогам года доходы составили 27 814 млрд рублей, расходы - 31 119 млрд рублей. Дефицит бюджета - 2,1% ВВП. Нефтегазовые доходы составили 45,8%.

Согласно бюджету на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в 2023 году доходы планируются на уровне 26 130 млрд рублей, расходы - 29 055 млрд рублей.

Бюджет на 2024 и плановый период 2025-2026 годов

29 сентября 2023 года правительство России внесло в Государственную думу РФ проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. 26 октября документ был принят в первом чтении, 15 ноября - во втором. Ко второму чтению поступило более 900 поправок, но основные параметры остались неизменными.

Согласно документу, принятому в первом чтении, доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35 065 млрд рублей в 2024 году, 33 552 млрд рублей в 2025 году и 34 051 млрд рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36 660 млрд рублей, 34 382 млрд рублей и 35 587 млрд рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1 595 млрд рублей в 2024 году, 830 млрд рублей в 2025 году и 1 536 млрд рублей в 2026 году.

ВВП в 2024 году прогнозируется в объеме 179 956 млрд рублей (рост на 2,3%), в 2025 году - 190 637 млрд рублей (рост на 2,3%), в 2026 году - 202 304 млрд рублей (рост на 2,2%).

Уровень инфляции прогнозируется в 2024 году на уровне 4,5%, в 2025 и 2026 году - 4%.

Объем Фонда национального благосостояния на начало 2024 года составит 12 177 млрд рублей (6,8% ВВП); на начало 2025 года - 11 190 млрд рублей (5,9% ВВП); на начало 2026 года - 13 002 млрд рублей (6,4% ВВП). 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация