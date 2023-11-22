Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. ТАСС подготовил материал о том, какие тематические годы объявляли в России.

Темы в 2007-2022 годах

Ежегодно президент России своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. Так, в 2007 году в России проводился Год русского языка. Он был объявлен 29 декабря 2006 года указом Путина по предложению Министерства иностранных дел РФ. В документе подчеркивалась важная роль русского языка "в укреплении российской государственности, дружбы и сотрудничества между народами, в развитии отечественной культуры, науки и образования".

В 2008 году также отмечался Год семьи. Указ о его проведении был подписан Путиным 14 июня 2007 года.

В 2009 году проводился Год молодежи (указ от 18 сентября 2008 года), в 2010 году - Год учителя (указ от 10 марта 2009 года), в 2011 г. - Год российской космонавтики (указ от 31 июля 2008 года), в 2012 году - Год российской истории (указ от 9 января 2012 года), в 2013 году - Год охраны окружающей среды (указ от 10 августа 2012 года), в 2014 году - Год культуры (указ от 22 апреля 2013 года), в 2015 году - Год литературы (указ от 12 июня 2014 года), в 2016 году - Год российского кино (указ от 7 октября 2015 года).

В 2017 году в связи с празднованием 100-летия создания в России первого государственного природного заповедника одновременно проводились Год особо охраняемых природных территорий (указ от 1 августа 2015 года) и Год экологии (указ от 5 января 2016 года).

В 2018 году отмечался Год добровольца (волонтера), указ о его проведении был подписан президентом РФ 6 декабря 2017 года. В 2019 году - Год театра (указ от 28 апреля 2018 года).

В 2020 году, когда праздновалось 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проводился Год памяти и славы (указ от 8 июля 2019 года). Кроме того, по поручению Путина отмечался Год Антарктиды, приуроченный к празднованию 200-летия открытия самого южного континента планеты русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

В 2021 году отмечался Год науки и технологий, соответствующий указ глава государства подписал 24 декабря 2020 года. 24 декабря 2021 года при подведении итогов Года науки и технологий на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию Путин отметил, что "главным ключевым результатом" его проведения стал качественно новый уровень просвещения. Президент также предложил объявить 2022-2031 годы в России Десятилетием науки и технологий, которое, по словам Путина, "послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения" (указ о проведении десятилетия глава государства подписал 25 апреля 2022 года).

В 2022 году проводился Год культурного наследия народов России (указ от 30 декабря 2021 года).

Год педагога и наставника (2023)

В 2023 году в России проводится Год педагога и наставника. 25 августа 2021 года Путин в ходе встречи с представителями общественности согласился с предложением объявить 2023 год Годом педагога. Тогда глава государства напомнил, что в 2023 году в РФ будет отмечаться 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского (1823-1871). Впоследствии президент поручил правительству подготовить проект указа "О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника". 27 июня 2022 года Путин подписал соответствующий указ "в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность".

В рамках Года педагога и наставника было предусмотрено проведение "Большой учительской недели", "Форума классных руководителей", различных выставок, кинопроектов и др., а также мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения Константина Ушинского.

Предложения о тематических годах

19 октября 2023 года на полях форума "Россия - спортивная держава" глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил с предложением объявить следующий год Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади.

9 ноября 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях "Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика" выступила с инициативой направить главе государства предложение об объявлении в Российской Федерации Года семьи.