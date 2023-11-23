23 ноября, 08:23
Военная операция на Украине

Случаи гибели российских журналистов в зоне СВО

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, 23 ноября умер от полученных ранений

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 ноября 2023 года от полученных ранений умер корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов, пострадавший 22 ноября в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области.

ТАСС подготовил материал о случаях гибели российских журналистов в зоне специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил РФ.

В ночь на 14 июня 2022 года в ходе СВО погиб военный журналист полковник Сергей Постнов - начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии. По сообщению ведомства, Постнов больше четырех месяцев выполнял задачи в зоне СВО, участвовал в освобождении нескольких городов и населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. При жизни Постнов был отмечен различными наградами, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медаль Суворова.

1 октября 2022 года стало известно, что в боях под Авдеевкой (Донецкая область) погиб журналист Алексей Ильяшевич, обозреватель калининградского онлайн-издания RuBaltic. Об этом сообщил главный редактор издания Александр Носович. По его словам, Ильяшевич воевал в рядах Народной милиции ДНР. Кроме того, Ильяшевич сотрудничал с сайтом "Sputnik Беларусь".

20 октября 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне, одна из ракет упала в районе Антоновского моста. В результате погибли четыре человека, десять были ранены. Среди погибших были два сотрудника телеканала "Таврия", в том числе журналист и продюсер Олег Клоков. Ранее он работал на Первом канале, телеканале "Москва-24" и Russia Today. В начале октября 2022 года он приехал в Херсонскую область для работы на телеканале "Таврия".

22 июля 2023 года в Запорожской области ВСУ нанесли артиллерийский удар по журналистам РИА Новости и "Известий", готовившим материалы об обстрелах населенных пунктов. По данным Минобороны РФ, украинская сторона применила кассетные боеприпасы. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Ранения также получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и два сотрудника "Известий" - корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Все четверо журналистов вместе с сопровождающим от военного ведомства ехали в одном автомобиле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрел военкоров в зоне спецоперации "сознательной атакой на журналистов".  

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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