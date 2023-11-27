Биография нового премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона

Лаксон 27 ноября принес присягу в качестве главы правительства Новой Зеландии

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 ноября 2023 года был приведен к присяге новый премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон.

ТАСС подготовил материал, содержащий его биографические сведения.

Происхождение и образование

Кристофер Лаксон родился 19 июля 1970 году в городе Крайстчерч на востоке Южного острова (Новая Зеландия). Его отец был менеджером по продажам в компании Johnson & Johnson, мать - консультантом-психотерапевтом. В 1992 году Лаксон окончил Кентерберийский университет со степенью магистра коммерции по специальности "деловое администрирование".

Профессиональная деятельность

На последнем году обучения Лаксон начал работать в транснациональной компании Unilever (один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса). В течение 18 лет занимал различные посты в подразделениях этой компании в Сиднее, Лондоне, Чикаго и Торонто, закончил карьеру на должности президента и главного исполнительного директора канадского подразделения.

В 2011 году стал главным управляющим в крупнейшей компании-авиаперевозчике Новой Зеландии - Air New Zealand, в 2012-2019 годах занимал должность ее генерального директора. Под его руководством компания принесла рекордную прибыль (доходы акционеров выросли примерно на 275%) и продемонстрировала высокие показатели удовлетворенности клиентов (в семь раз превышала отраслевой показатель), за что Лаксон был удостоен бизнес-наград.

В политике

В 2020 году Лаксон был избран в Палату представителей (однопалатный парламент Новой Зеландии) от правоцентристской Национальной партии Новой Зеландии (НПНЗ). В ноябре 2021 года он стал лидером НПНЗ. В апреле 2022 года он был включен в список политиков, в отношении которых МИД РФ ввел санкции в ответ на ограничительные меры Новой Зеландии в отношении руководства России и российских депутатов.

Избирательную кампанию 2023 году возглавляемая Лаксоном НПНЗ вела под лозунгом "Вернем страну на правильный путь!" (Back on track!). На выборах 14 октября 2023 года она получила около 38% голосов избирателей, что не позволило ей самостоятельно сформировать правительство. Лаксон был вынужден вести длительные переговоры о создании коалиции с двумя другими партиями - АСТ и "Новая Зеландия прежде всего". Соглашение между ними было заключено 24 ноября.

Лаксон - сторонник снижения налогообложения и сокращения государственных расходов на социальные программы. В связи с увеличением уровня преступлений среди молодежи выступает за ужесточение законодательства по борьбе с преступными группировками и создание учебных лагерей военного образца для малолетних правонарушителей. Еще в ходе избирательной кампании заявлял о планах упразднить Управление здравоохранения маори (эта организация для аборигенов была создана в 2022 году), действующее параллельно с национальной организацией здравоохранения Te Whatu Ora, из-за излишней, по его мнению, бюрократизации системы, в связи с чем его обвиняли в разжигании межрасовой вражды. Неоднократно высказывался против абортов, эвтаназии и легализации рекреационного каннабиса, но подтвердил, что не собирается изменять действующие законы с приходом к власти.

Личные сведения

Лаксон - христианин-евангелист.

Женат, отец двоих детей.

По данным газеты New Zealand Herald, его состояние оценивается в более $21 млн.