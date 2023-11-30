Биография сенатора Владимира Лебедева

Политик умер 30 ноября 2023 года на 62-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 ноября 2023 года на 62-м году жизни умер сенатор РФ от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

Владимир Альбертович Лебедев родился 23 апреля 1962 года в городе Новогрудок Гродненской области Белорусской ССР (ныне Белоруссия).

В 1988 году окончил Горьковский политехнический институт им. А. Жданова (ныне Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева) по специальности "радиотехник", в 1996 году - Всероссийский заочный финансово-экономический институт (ныне Финансовый университет при правительстве РФ), в 2003 году - негосударственное образовательное учреждение "Институт развития бизнеса" в Нижнем Новгороде.

Работал в Горьковском областном комитете ВЛКСМ. В начале 1990-х годов - в многопрофильном молодежном концерне "АМК" ("Акционерный молодежный концерн").

С 1997 по 1998 год был заместителем генерального директора, директором по развитию ЗАО "Лукойл - Нижний Новгород".

В 1998-2001 годах работал исполнительным директором - заместителем генерального директора, директором по развитию ОАО "Нижновэнерго".

В 2001-2004 годах занимал должность генерального директора ОАО "Кировэнерго".

С 2004 по 2005 год - первый заместитель председателя правительства Кировской области.

В 2005-2007 годах - генеральный директор и председатель совета директоров ОАО "Территориальная генерирующая компания №5".

С 2007 по 2008 год - генеральный директор ОАО "Южная генерирующая компания ТГК-8".

В 2009-2012 годах был заместителем губернатора и заместителем председателя правительства Нижегородской области Валерия Шанцева. Курировал вопросы ЖКХ и энергетики, а также экологический блок. Входил в инвестиционный совет при губернаторе региона.

В 2010-2011 годах - председатель совета директоров ОАО "Нижегородская теплоснабжающая компания", в 2011-2012 годах - председатель совета директоров ОАО "Теплоэнерго".

В 2012-2014 годах работал в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. 19 июля 2012 года был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии Юрия Трутнева, сохранил свой пост после того, как ведомство в мае 2012 года возглавил Сергей Донской. С 15 апреля 2013 года занимал должность заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

С 25 сентября 2014 года являлся членом Совета Федерации Федерального собрания РФ (сенатором), представителем от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области. Был наделен полномочиями сенатора главой области Валерием Шанцевым. Был переназначен 27 сентября 2018 года новым губернатором региона Глебом Никитиным (вновь назначен 26 сентября 2023 года). В верхней палате парламента занимал пост заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Владимир Лебедев был награжден медалью "За трудовую доблесть", орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени Русской православной церкви.