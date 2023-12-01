Биография заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Урина

Урина 1 декабря освободили от должности генерального директора Большого театра по собственному желанию

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 декабря 2023 года Владимир Урин освобожден от должности генерального директора Большого театра по собственному желанию. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Происхождение и образование

Владимир Георгиевич Урин родился 19 марта 1947 года в городе Кирове (РСФСР, ныне РФ). В школьные годы посещал драматический кружок, вел детские передачи на местном телевидении.

Учился на актерском отделении Кировского училища искусств (ныне Кировский колледж музыкального искусства им. И. В. Казенина), затем поступил на режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург). После третьего курса перевелся на режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской (ЛГИК; ныне Санкт-Петербургский государственный институт культуры), диплом которого получил в 1971 году.

В 1985 году Урин заочно окончил театроведческий факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС, Москва).

Профессиональная деятельность

После окончания ЛГИК Урин прошел службу в Советской армии. Затем вернулся в родной город, где стал заведующим труппой Кировского театра юного зрителя (ныне Кировский государственный театр юного зрителя "На Спасской"). С 1973 года работал директором этого театра.

В 1981 году переехал в Москву и возглавил Кабинет детских и кукольных театров Всероссийского театрального общества (ныне Союз театральных деятелей РФ, СТД), проводивший специализированные творческие фестивали, семинары и другие. Являлся членом оргкомитета Всемирного конгресса Международной ассоциации театров для детей и молодежи (Москва, 1984).

В 1987-1996 годах Урин дважды избирался секретарем правления СТД, одновременно выполнял штатные обязанности заместителя председателя (1981-1991) и первого заместителя председателя (1991-1996) организации. К основным проектам, осуществленным Уриным в эти годы, относятся проведение международного фестиваля театральных школ "Подиум" (Москва, 1989, 1991, 1993, 1995) и советско-американского театрально-экологического фестиваля "Байкал - Мичиган" (Улан-Удэ, 1990), а также основание ежегодного семинара драматургов "Авторская сцена" (1988).

В 1993 году Урин стал одним из учредителей российской национальной театральной премии "Золотая маска".

В 1995 году занял пост генерального директора Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. С 1997 года был гендиректором международных фестивалей современного танца, проводимых этим театром совместно с посольствами и культурными центрами государств Европы, Канады и США.

9 июля 2013 года Урин был назначен на должность генерального директора Государственного академического Большого театра. За время его руководства театром заметным событием стала постановка в ГАБТ оперы Антонина Дворжака "Русалка" в марте 2019 года. Большой театр впервые за свою историю обратился к этому произведению. Режиссером спектакля выступил Тимофей Кулябин, дирижером - Айнарс Рубикис (Латвия). В июле 2022 года состоялись мировые премьеры одноактных балетов "Танцемания" (хореограф-постановщик Вячеслав Самодуров, композитор Юрий Красавин), Made in Bolshoi (хореограф-постановщик Антон Пимонов, композитор Анатолий Королев) и "Времена года" (хореограф-постановщик Артемий Беляков, композитор Александр Глазунов). Первоначально их показ был запланирован на март 2020 г., но из-за пандемии сроки неоднократно переносили. Одной из наиболее резонансных балетных премьер стала постановка "Нуреев" (композитор Илья Демуцкий, режиссер и автор либретто Кирилл Серебренников, хореограф-постановщик Юрий Посохов). Ее первый показ состоялся 9 декабря 2017 года. Балет, получивший возрастное ограничение 18+, шел в Большом театре на протяжении пяти лет. В апреле 2023 года Урин сообщил, что этот спектакль снят с репертуара.

Педагогическая деятельность

С 2009 года Урин преподает в Школе-студии МХАТ. Заведующий кафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств, профессор.

Общественная деятельность

С 2018 года Урин является членом президиума Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Член Комиссии при президенте РФ по государственным наградам, Коллегии Министерства культуры России.

В 2013-2015 годах входил в состав общественного совета при Министерстве культуры РФ.

Звания, награды

Заслуженный деятель искусств РФ (1999).

Владимир Урин награжден орденами Почета (2017), Почетного легиона (Франция, 2015), Восходящего солнца III степени (Япония, 2019).

Почетный гражданин Кировской области (2014).

Лауреат Международной премии им. К. С. Станиславского (2014), Российской национальной актерской премии "Фигаро" им. Андрея Миронова (2017).