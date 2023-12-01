Как менялась штатная численность ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря своим указом увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации почти на 170 тыс. человек

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) почти на 170 тыс. человек. Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу со дня его подписания. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как менялась штатная численность отечественных вооруженных сил.

Численность ВС РФ после распада СССР

Численность военнослужащих в ВС СССР к концу 1991 года достигала 3,7-3,8 млн человек (без учета гражданского персонала). 7 мая 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ "О создании Вооруженных Сил Российской Федерации". Данный документ помимо прочего требовал от Министерства обороны РФ разработать и внести предложения по "сокращению численности и боевого состава" ВС РФ. На тот момент, по разным оценкам, в России было 2,5-2,8 млн военнослужащих.

По данным из открытых источников, к 1994 году численность военнослужащих в России уменьшилась до 2,1 млн человек, к 1996 году - до 1,7 млн (на 40% по сравнению с 1992 годом).

31 мая 1996 года президент РФ Борис Ельцин подписал закон "Об обороне". В статье 4 документа было зафиксировано, что в полномочия главы государства входит утверждение штатной численности военнослужащих ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов. С этого момента штатная численность ВС РФ устанавливается указами президента РФ. Всего с 1997 года по настоящее время опубликовано 10 таких указов.

Указы о численности ВС РФ