Как менялась штатная численность ВС РФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) почти на 170 тыс. человек. Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу со дня его подписания. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как менялась штатная численность отечественных вооруженных сил.
Численность ВС РФ после распада СССР
Численность военнослужащих в ВС СССР к концу 1991 года достигала 3,7-3,8 млн человек (без учета гражданского персонала). 7 мая 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ "О создании Вооруженных Сил Российской Федерации". Данный документ помимо прочего требовал от Министерства обороны РФ разработать и внести предложения по "сокращению численности и боевого состава" ВС РФ. На тот момент, по разным оценкам, в России было 2,5-2,8 млн военнослужащих.
По данным из открытых источников, к 1994 году численность военнослужащих в России уменьшилась до 2,1 млн человек, к 1996 году - до 1,7 млн (на 40% по сравнению с 1992 годом).
31 мая 1996 года президент РФ Борис Ельцин подписал закон "Об обороне". В статье 4 документа было зафиксировано, что в полномочия главы государства входит утверждение штатной численности военнослужащих ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов. С этого момента штатная численность ВС РФ устанавливается указами президента РФ. Всего с 1997 года по настоящее время опубликовано 10 таких указов.
Указы о численности ВС РФ
- 16 июля 1997 года Борис Ельцин указом "О первоочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры" установил с 1 января 1999 года штатную численность военнослужащих ВС РФ в 1,2 млн человек.
- 24 марта 2001 года произошло дальнейшее сокращение штатной численности ВС РФ. Указом Владимира Путина "Об обеспечении строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенствовании их структуры" штатная численность военнослужащих ВС РФ с 1 января 2006 года была уменьшена на 16,7% - до 1 млн.
- 28 ноября 2005 года Владимир Путин подписал указ "О штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации", которым впервые после распада СССР увеличил число военнослужащих. С 1 января 2006 года оно было увеличено на 13% - с 1 млн до 1 134 800 человек. Тем же указом впервые была установлена штатная численность ВС РФ (включая гражданский персонал) - 2 020 500 человек.
- 1 января 2008 года был подписан указ президента РФ "О штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации", согласно которому число военнослужащих осталось неизменным. Незначительно была сокращена только общая штатная численность ВС РФ - до 2 019 629 человек.
- 29 декабря 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев указом "О некоторых вопросах Вооруженных Сил Российской Федерации" снова сократил общую штатную численность военнослужащих - на 12%, до 1 млн, уменьшив также штатную численность ВС РФ на 6,7% - до 1 884 829 человек. При этом в рамках военной реформы, запущенной министром обороны Анатолием Сердюковым, было объявлено о ликвидации института мичманов и прапорщиков, а также о сокращении центрального аппарата и управления Минобороны в 2,5 раза - с 22 тыс. до 8,5 тыс. человек. В том же 2008 году Сердюков пообещал уменьшить офицерский состав ВС РФ в 2,3 раза - с 355 тыс. до 150 тыс. Однако уже в 2011 году масштабы сокращения офицерского корпуса были уменьшены. Институт мичманов и прапорщиков был возвращен в ВС РФ новым министром обороны Сергеем Шойгу. В апреле 2015 года заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что численность офицерского корпуса в России составляет порядка 200 тыс. человек.
- 8 июля 2016 года Путин подписал указ "О штатной численности Вооруженных Сил РФ", оставивший число военнослужащих неизменным (1 млн), но увеличивший на 542 человека общую численность ВС РФ - до 1 885 371 человека.
- 28 марта 2017 года президент РФ своим указом впервые с 2005 года увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ на 1,3% - с 1 млн до 1 013 628 человек. Тем же указом общая штатная численность ВС РФ (включая гражданский персонал) была увеличена с 1 января 2017 года на 0,6% - до 1 897 694 человек, а с 1 июля 2017 г. - еще на 0,3% - до 1 903 051 человека.
- 17 ноября 2017 года Путин незначительно сократил штатную численность ВС РФ с 1 января 2018 года - на 293 человека, или на 0,016% (с 1 903 051 человека до 1 902 758 человек). При этом штатная численность военнослужащих осталась прежней - 1 013 628 человек.
- 25 августа 2022 года президент РФ подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ с 1 января 2023 года на 137 тыс. человек или 7,2% - с 1 902 758 до 2 039 758 человек. Тем же указом на 12,5% была увеличена штатная численность военнослужащих - с 1 013 628 до 1 150 628 человек.
- 1 декабря 2023 года глава государства подписал указ, в соответствии с которым штатная численность ВС РФ увеличена на 169 372 тыс. человек, или на 8,3% - с 2 039 758 до 2 209 130 человек. Численность военнослужащих выросла на 14,7% - с 1 150 628 до 1 320 000 человек.